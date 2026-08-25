Những cú gõ búa giúp Toyota tiết kiệm hàng triệu USD chi phí thay động cơ

Trong hơn một năm qua, Toyota đã phải "đau đầu" với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.4L mang mã V35A-FTS trang bị trên các mẫu Toyota Tundra, Lexus LX600 và Lexus GX.

Do lỗi trong quá trình sản xuất, các mạt kim loại phát sinh trong quá trình gia công có thể còn sót lại bên trong động cơ. Theo thời gian, những mảnh vụn kim loại này có thể gây ra tình trạng hỏng động cơ nghiêm trọng.

Phạm vi ảnh hưởng của vấn đề này hiện đã mở rộng lên hơn 250.000 xe Toyota và Lexus. Tuy nhiên, theo phát hiện của Pickup Truck + SUV Talk, hãng xe Nhật Bản không có kế hoạch thay động cơ mới cho toàn bộ xe thuộc diện triệu hồi. Thay vào đó, các đại lý được hướng dẫn sử dụng một phương pháp kiểm tra bằng búa để xác định xe nào thực sự cần thay động cơ.

Quy trình kiểm tra không chỉ đơn giản là dùng búa gõ vào động cơ rồi lắng nghe âm thanh (Minh họa: Pickup Truck + SUV Talk).

Để kiểm tra động cơ, kỹ thuật viên Toyota phải xả và thay toàn bộ các loại chất lỏng, sau đó đưa động cơ V6 lên mức nhiệt độ vận hành được quy định trước. Tiếp đến, họ tháo tất cả dây đai dẫn động các phụ tải, xoay trục khuỷu đến một vị trí xác định rồi lắp một cảm biến gia tốc chuyên dụng vào bu-lông của puly đầu trục khuỷu.

Sau khi hoàn tất các bước trên, kỹ thuật viên phải dùng một chiếc búa có đầu bằng nhựa, nặng 250 gram, gõ vào puly trục khuỷu tại vị trí tương ứng với hướng 3h. Phần mềm chuyên dụng sẽ ghi nhận lực của cú gõ và kỹ thuật viên phải thực hiện ba cú gõ với lực tác động đúng theo yêu cầu.

Cảm biến gia tốc sẽ đo các tần số rung động tạo ra sau mỗi cú gõ và truyền dữ liệu lên hệ thống đám mây. Tại đây, dữ liệu được so sánh với thông số thu thập từ những động cơ bình thường và động cơ bị lỗi, qua đó cho biết chiếc xe có cần thay động cơ hay không.

Toyota cho biết các mạt kim loại còn sót lại bên trong động cơ có thể lọt vào và bám trong các ổ trục chính của trục khuỷu, đặc biệt là ổ trục chính số một. Nếu điều đó xảy ra, ổ trục sẽ cộng hưởng ở tần số khác so với trường hợp không có các mảnh vụn kim loại.

Về bản chất, Toyota đưa ra phương pháp này nhằm tránh phải thay động cơ cho toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng, qua đó tiết kiệm hàng triệu USD chi phí.

Về lý thuyết, phép thử có thể giúp phát hiện khá hiệu quả những động cơ đang gặp vấn đề. Tuy nhiên, phương pháp này không thể xác định mức độ hao mòn hoặc nguy cơ hỏng hóc có thể xuất hiện trong tương lai và có lẽ cũng khó giúp các chủ xe hoàn toàn yên tâm.