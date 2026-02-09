Nhiều ô tô bị cắt giảm khuyến mại cận Tết Nguyên đán

Gần kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam càng bước vào giai đoạn nhộn nhịp, khi các đại lý tận dụng nhu cầu mua sắm lên cao của người dùng để chạy doanh số.

Tuy nhiên, một số dòng xe lại bị hãng cắt giảm khuyến mại ở tháng 2, khiến khách hàng không khỏi nuối tiếc.

Honda

Sang tháng 2, chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam có khá nhiều thay đổi. Trong đó, HR-V, BR-V và Civic R/G không còn xuất hiện; loạt xe này đều được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ ở tháng đầu năm 2026.

Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từng giúp khách Việt tiết kiệm tới gần 44 triệu đồng khi mua Honda HR-V (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài ra, Honda Civic e:HEV RS có đời sản xuất 2024 (VIN 2024) cũng không còn được hãng xe Nhật hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Thay vào đó, xe VIN 2025 được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 50 triệu đồng.

Các mẫu xe còn lại như Honda City và CR-V L/G (các bản thuần xăng) vẫn được nhà phân phối duy trì ưu đãi. Cụ thể, City được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm 25-28,5 triệu đồng; CR-V L/G có mức giảm chung là 80 triệu đồng.

Mitsubishi

Trong tháng 2, Mitsubishi Việt Nam vẫn áp dụng ưu đãi cho gần hết dải sản phẩm, nhưng có mẫu bị cắt giảm như Xpander và Xpander Cross 2026 (phom mới) cùng Xforce.

Loạt xe này chỉ được hỗ trợ 50% thay vì mức ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ như tháng trước, quy đổi thành mức giảm cao nhất lên tới 35 triệu đồng. Tuy nhiên, khách mua xe vẫn được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10-21 triệu đồng tùy phiên bản.

Chỉ có bản cao nhất của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2026 được nâng cấp lên phom mới, các bản thấp vẫn sử dụng phom đời cũ (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Các mẫu xe như Mitsubishi Triton và Attrage vẫn được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ ở tháng 2. Tương tự, sản phẩm mới của hãng xe Nhật là Destinator vẫn được nhà phân phối duy trì mức giảm 35 triệu đồng, dù thực tế đang gặp tình trạng khan hàng tại đại lý.

Nhiều mẫu xe tiếp tục có khuyến mại lớn

Khác những sản phẩm trên, nhiều mẫu xe vẫn được duy trì ưu đãi lớn nhằm thu hút người dùng trong dịp mua sắm cận Tết Nguyên đán. Điển hình như đối thủ của Mitsubishi Xpander, dòng Toyota Veloz Cross vẫn được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 64-66 triệu đồng.

Toyota Vios vẫn có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tương tự Honda City nhưng nhờ giá bán lẻ đề xuất thấp hơn, mẫu xe này đang có giá bán thực tế thấp hơn “đồng hương” Nhật Bản, cụ thể là 435-518 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Yaris Cross cũng có chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương tự Mitsubishi Xforce. Đáng nói rằng mẫu xe này mới được hãng xe Nhật Bản điều chỉnh giá niêm yết biến thể hybrid (HEV) ở cuối tháng 1, giảm 37 triệu xuống 728 triệu đồng.

Mazda và Subaru tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại ở tháng 2. Trong đó, Subaru Forester VIN 2024 (phom cũ) tiếp tục được giảm giá tới 280 triệu đồng; Mazda CX-5 vẫn có giá ưu đãi khởi điểm 709 triệu (giảm 40 triệu), nhưng được giảm tiếp xuống 699 triệu đồng tại một số đại lý.