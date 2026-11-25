Thời gian gần đây, thị trường xe hai bánh Việt Nam liên tục đón sản phẩm mới, phủ kín từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Diễn biến này cho thấy sức mua của người tiêu dùng đối với loại phương tiện này vẫn ở mức cao, nhờ ưu thế về chi phí, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Thị trường xe máy tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Theo báo cáo của Motorcycles Data, tổ chức nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Italy, Việt Nam tiêu thụ hơn 3,38 triệu xe máy các loại trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, xe điện chiếm gần 1/3 tổng dung lượng thị trường, với hơn 1,078 triệu xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 77,8%.

Honda dẫn đầu, VinFast đứng thứ hai

Honda vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam, với doanh số hơn 1,88 triệu xe trong 10 tháng đầu năm, tương ứng 55,7% thị phần. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái thấp hơn đáng kể so với mức tăng chung của toàn thị trường.

VinFast đứng thứ hai về doanh số, nhưng lại dẫn dắt về tốc độ tăng trưởng, với mức tăng 123,5%, trong nhóm 15 thương hiệu xe máy có quy mô lớn nhất trên thị trường Việt Nam.

Motorcycles Data không công khai số liệu bán hàng của VinFast. Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), VinFast đã bàn giao 714.006 xe máy điện và xe đạp điện trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm. Evo và Feliz vẫn là hai mẫu xe đóng góp chủ lực vào doanh số.

Yamaha đứng thứ ba về doanh số, với mức tăng trưởng 27,7%. Các hãng chuyên kinh doanh xe máy điện và xe đạp điện đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Yadea xếp hạng tư với mức tăng 53,8%, kế đến là Dibao tăng 11,8%, Dat Bike tăng 1,9%, DK Bike tăng 43,4%, Selex tăng 25,3% và TAILG tăng 23,1%.

Chiến lược điện hóa xe hai bánh của Honda cũng dần cho thấy hiệu quả qua kết quả kinh doanh. Nhóm xe máy điện của hãng, gồm ICON e:, CUV e: và UC3, ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 481,7%. Nếu xét riêng phân khúc xe máy điện, Honda đứng thứ 5 trên thị trường, xếp trên cả Dat Bike.

Khách hàng đang tham khảo một mẫu xe VinFast (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Theo Motorcycles Data, trong 10 tháng đầu năm, tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam tăng khoảng 472.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 7/10 số xe tiêu thụ tăng thêm của toàn thị trường.

Thị phần xe máy điện cũng tăng từ 22,3% trong giai đoạn tháng 1-10/2025 lên 31,9% trong cùng kỳ năm 2026.

Dù thị trường xe máy điện tăng trưởng mạnh, một số thương hiệu vẫn ghi nhận doanh số sụt giảm. Trong đó, Anbico và Pega có mức giảm lần lượt 4% và 19,9%.

Sản phẩm mới liên tục ra mắt khách Việt

Sức mua lớn cho thấy Việt Nam vẫn là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược kinh doanh của các nhà sản xuất và nhà phân phối xe hai bánh. Một loạt sản phẩm mới đã được ra mắt trong thời gian ngắn, nhằm tận dụng mùa mua sắm cuối năm.

VinFast Sadie vừa ra mắt thị trường Việt Nam với giá từ 59,9 triệu đồng (Ảnh: Đ.Hoàng).

VinFast là thương hiệu tích cực nhất trong việc làm mới dải sản phẩm. Trong tháng 9, hãng ra mắt cùng lúc ba biến thể mới của Evo, với những thay đổi về thiết kế và bổ sung một số tính năng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chìa khóa thông minh... Evo hiện là mẫu xe có nhiều biến thể nhất của VinFast.

Gần đây, hãng tiếp tục công bố hai mẫu xe máy điện Sadie và Rasad với giá bán lần lượt 59,9 triệu đồng và 78,9 triệu đồng. Cả hai được định vị ở phân khúc cao cấp.

Dù chưa chắc tạo ra đột biến về doanh số, hai mẫu xe này có vai trò quan trọng trong việc thể hiện năng lực của VinFast về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm lái. Đồng thời, chúng góp phần nâng cao hình ảnh và cho thấy khả năng hoàn thiện dải sản phẩm xe máy điện của hãng trước khi mở rộng sang các thị trường quốc tế như Ấn Độ.

Honda cũng liên tục đổi mới khi cho ra mắt bản nâng cấp của Sh mode và Super Cub C125 trong tháng 9, còn GB350S được giới thiệu trong tháng 10 để thay thế cho CB350 H'Ness. Trong khi đó, Honda SH 125i/160i bước sang phiên bản 2027 với việc bổ sung tùy chọn màu Aura Black Edition và động cơ đạt chuẩn Euro4.

Honda Hornet 2.0 về Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Ở nhóm xe máy nhập khẩu tư nhân, các đại lý tập trung vào mẫu xe, phiên bản mà chính hãng chưa phân phối. Nhà phân phối Rebel Motor mang về lô hơn 100 xe Honda SH Limited Edition HRC nhập khẩu Italy với giá từ 220 triệu đồng.

Dù có giá bán cao hơn đáng kể so với SH chính hãng, SH Limited Edition HRC vẫn thu hút nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính, sẵn sàng chi đậm để sở hữu những mẫu xe độc đáo. Anh Quang Châu, đại diện Rebel Motor, cho biết đại lý đã bán được hơn 10 chiếc chỉ trong vài ngày đầu ra mắt.

Ngoài ra, đại lý cũng đưa về thử nghiệm mẫu Honda Hornet 2.0 sử dụng động cơ 185cc, nhập khẩu Ấn Độ, với giá dự kiến 145 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng mới làm quen với mô tô.

Một số cơ sở kinh doanh khác còn đưa về Việt Nam mẫu Honda Giorno+ Buzz Lightyear Limited Edition với giá khoảng 142 triệu đồng.

Bên cạnh phân khúc xe máy và mô tô truyền thống, thị trường xe đạp điện trợ lực cũng trở nên sôi động hơn, dù vẫn là một phân khúc ngách. Cụ thể, ADO E-bike vừa ra mắt thị trường Việt Nam mẫu A30 Air, có giá 29,99 triệu đồng. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 1 năm đối với pin.

Nhóm khách hàng mục tiêu của xe đạp điện trợ lực là những cư dân thành thị có nhu cầu kết hợp di chuyển với vận động. Trong bối cảnh các làn đường dành cho xe đạp đang dần được hình thành tại những đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, loại phương tiện này có thêm dư địa phát triển và tiếp cận đông đảo người dùng hơn.

Phân khúc xe đạp trợ lực điện dần trở nên sôi động (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Thông tin về vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ) từng tác động không nhỏ đến tâm lý người mua xe tại Hà Nội và TPHCM.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không quy định bắt buộc việc chuyển sang sử dụng xe thuần điện và phương tiện giao thông xanh, người tiêu dùng phần nào giảm bớt áp lực khi lựa chọn phương tiện đi lại.

Khi rào cản tâm lý được tháo gỡ, thị trường xe hai bánh có thêm điều kiện vận hành theo quy luật cung - cầu. Xe điện không chỉ tăng trưởng nhờ các yếu tố chính sách, mà còn nhờ sức hút từ chi phí vận hành và dải sản phẩm ngày càng hoàn thiện.

Ở chiều ngược lại, các hãng xe xăng truyền thống cũng buộc phải liên tục làm mới sản phẩm để giữ thị phần. Nhờ đó, thị trường xe hai bánh tại Việt Nam duy trì sự đa dạng và sôi động, với nhiều lựa chọn ở các phân khúc khác nhau.