Người dùng Việt ngày càng tin tưởng chọn xe hybrid

Vừa qua, Toyota tiếp tục là thương hiệu tiên phong công bố kết quả kinh doanh tháng 4 với gần 6.700 xe Toyota và Lexus được giao đến tay khách hàng.

1.069 chiếc trong số đó là xe hybrid, chiếm khoảng 16% tổng doanh số của hãng, cao hơn mức kỳ vọng 10% trước đây.

Sự tin tưởng của những khách hàng đầu tiên đã đặt nền móng cho dòng xe lai xăng điện của Toyota dần chinh phục người dùng Việt. Giờ đây, xe hybrid đã trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho mỗi khách hàng khi tìm đến xe xanh.

Anh Lê Sơn Tùng - chủ xe Corolla Cross HEV - đã chia sẻ trong Cộng đồng xe xanh Toyota trong một chuyến vượt đèo Prenn - Đà Lạt: “Xe lặng lẽ ôm cua giữa rừng thông, đèo không vội, xe không ồn, chỉ còn lại cảm giác êm ái và bình yên giữa cao nguyên”.

Corolla Cross HEV trong chuyến đi qua đèo Prenn Đà Lạt (Ảnh: NVCC).

Là người dùng xe hybrid đời đầu tại Việt Nam, anh Sơn Tùng tìm hiểu chuyên sâu về kỹ thuật của xe.

Anh đã chia sẻ trong một bài viết về pin xe hybrid, mẫu Corolla Cross HEV thế hệ đầu tiên tại Việt Nam sử dụng pin Ni-MH bền, ổn định và chịu nhiệt tốt, ít lỗi vặt và ít chai pin theo thời gian, tuổi thọ cao, phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Dòng pin này cũng đã được hãng Nhật sử dụng suốt hơn 20 năm trên mẫu xe hybrid toàn cầu Prius.

Ở phiên bản cải tiến của Corolla Cross hay trên các mẫu xe hybrid ra mắt sau này như Yaris Cross HEV, Camry HEV, Toyota chuyển sang sử dụng pin Lithium-ion có kích thước nhỏ nhẹ hơn giúp tối ưu khả năng tiêu hao nhiên liệu, tăng tốc mượt mà hơn và hiệu suất cao hơn.

Với anh Tùng, mỗi dòng pin đều có những ưu điểm riêng, quan trọng độ bền của pin đã được kiểm chứng, tương đương tuổi thọ của xe.

Hãng Nhật còn cam kết chất lượng xe và pin xe hybrid thông qua chính sách gia hạn bảo hành chính hãng đến 10 năm hoặc 185.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Quyền lợi này giúp khách hàng gia tăng sự an tâm về độ bền của pin, có thể chuyển nhượng khi bán lại xe, gia tăng giá trị cho xe hybrid ở thị trường thứ cấp.

Khách hàng Hồng Hạnh lựa chọn Corolla Altis HEV đã qua sử dụng (Ảnh: TMV).

Chị Hồng Hạnh (Hà Nội) đã mua lại chiếc xe Corolla Altis HEV đời 2022 tại Toyota Sure - Trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng của Toyota.

Chị Hạnh chia sẻ: “Yếu tố tôi đánh giá cao là thương hiệu Toyota đặc trưng bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và dịch vụ hậu mãi thuận tiện. Mỗi ngày, tôi lái xe đi làm khoảng 25-30km trên cung đường khá tắc tại Hà Nội, xe chỉ báo mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,5 lít/100km. Trong chuyến du lịch từ Hà Nội đến Quảng Bình, xe cũng chỉ cần một bình xăng là đến nơi, áng chừng khoảng 1.000 đồng chi phí xăng cho 1km”.

Bên cạnh đó, tính năng tự sạc điện cho bộ pin thông qua quá trình vận hành, không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc cũng là lý do thuyết phục chị Hạnh lựa chọn Corolla Altis HEV.

Toyota sở hữu dải sản phẩm hybrid phong phú bậc nhất thị trường (Ảnh: TMV).

Hiện, Toyota là thương hiệu sở hữu dải sản phẩm hybrid phong phú bậc nhất thị trường Việt, bao gồm cả sedan, SUV, MPV. Tất cả đều mang cấu hình full hybrid - hybrid tự sạc, cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến hơn 50% so với phiên bản xăng cùng dung tích.

Tính đến nay, gần 26.500 xe hybrid của Toyota đang lăn bánh trên khắp cả nước và hãng Nhật cũng là thương hiệu bán chạy hàng đầu mảng xe xăng lai điện tại thị trường Việt Nam.