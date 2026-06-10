Người dùng nói về xăng E10 sau 10 ngày sử dụng

Theo Thông tư 50/2025, từ 1/6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, thay thế xăng RON 95.

Sau 10 ngày Thông tư có hiệu lực, xăng E10 được bán trên toàn thị trường, PV Dân trí ghi nhận được nhiều ý kiến, phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng.

Anh Minh Phúc, sống tại TPHCM, đang sử dụng hai xe máy (Honda Blade, Honda SH), và một ô tô (Toyota Corolla Cross). Anh cho biết: "Tôi sử dụng xăng E10 cho xe máy để đi lại hàng ngày thì không thấy khác biệt so với xăng RON 95".

"Còn với ô tô, ở 1-2 bình xăng E10 đầu tiên, xe có cảm giác không bốc như xăng khoáng thuần, phải đạp ga hơi sâu xe mới vọt nên hao xăng hơn rõ rệt. Nhưng sau đó ECU tự hiệu chỉnh để phù hợp với xăng mới. Hiện tại, mức tiêu hao nhiên liệu đã tương đương so với thời dùng xăng thuần khoáng", anh Phúc cho hay.

Từ 1/6, xăng E10 thay thế cho xăng khoáng thuần RON 95 trên cả nước (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Lê Linh, sống tại TPHCM, đang sử dụng VinFast Lux SA2.0, cho biết xe của anh đã 4 lần đổ xăng E10. Cụ thể, xe đổ tổng cộng 190 lít xăng E10, đi được 1.380km trong 10 ngày.

"Xe hao xăng hơn tầm 0,2 lít mỗi 100km, trung bình 13,7 lít/100km. Trước xe dùng xăng RON 95, mức tiêu hao tầm 13,5 lít/100km. Xe chạy bình thường, không ì hơn và cũng không bốc hơn. Đến thời điểm hiện tại, xe chưa có dấu hiệu hư hỏng", anh Linh nói.

Anh Đặng Vũ Linh, sống tại Hà Nội, đang sử dụng Mazda CX-5 phiên bản động cơ 2.5L. Anh vừa sử dụng xăng E10 để đi hành trình dài 2.500km từ Hà Nội đến Quảng Ngãi.

Lúc khởi hành, xe còn 3/4 bình xăng RON 95, anh đổ đầy phần còn lại bằng xăng E10. Nhưng sau đó, cả hành trình dùng xăng E10, đổ tổng cộng khoảng 5-6 lần. Lộ trình đi có cả cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường đèo núi.

Chiếc Mazda CX-5 của anh Đặng Vũ Linh đã sử dụng xăng E10 đi hành trình dài 2.500 km (Ảnh: NVCC).

"Cảm nhận đầu tiên là đạp ga vẫn vượt xe ầm ầm. Cảm giác lái không khác biệt và động cơ cũng không gầm rú. Tua máy, nhiệt độ như trước đây. Đi đường cao tốc trung bình 90 km/h có vẻ là tối ưu với động cơ 2.5L, tiêu hao 6,7 lít/100km. Nếu nâng tốc độ lên 120km/h, tiêu hao nhiên liệu tăng lên 7,3 lít/100km. Đường đèo cũng chưa đến 8 lít/100km".

"Tất nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu phụ thuộc nhiều yếu tố, như cách đi, điều hòa, mật độ giao thông... nhưng nhìn chung là không khác so với xăng RON 95 trước đây. Các vấn đề như xăng tách nước nếu xe không đi trong thời gian dài hay chết máy thì tôi chưa gặp", anh Linh cho biết.

Anh Thành Lâm, sống tại Đồng Nai, đang sử dụng xe Honda City. Anh cho biết, với xăng E10, nếu chạy ở trong phố rất khó nhận ra sự khác biệt, nhưng lên cao tốc thì thấy ga hơi hụt. Anh đã mang xe đi thay lọc xăng thì hiện tượng đó đã chấm dứt. Xe giờ vận hành bình thường như trước đây sử dụng xăng RON 95.

Anh Hoàng Giang, sống tại TPHCM, đang sử dụng VinFast Fadil, cũng có cảm nhận tương tự. Anh cho biết, với những bình xăng E10 đầu tiên, xe hao nhiên liệu hơn bình thường khoảng 15-20% và ga ì hơn một chút.

Nhưng sau đó, xe tự thích nghi để thay đổi tỷ số nén và góc đánh lửa. Hiện tại mức tiêu hao nhiên liệu không khác biệt, và ga vọt hơn. Nhưng điều quan trọng là xe không hỏng, không báo lỗi giống như nhiều người nói trước đây.

Anh Việt Anh, sống tại Thái Nguyên, đang sử dụng Mitsubishi Attrage, cho biết, trên mạng xã hội có rất nhiều bài viết liên quan đến xăng E10. Thời gian đầu, phần đông ý kiến là chê, lo lắng với vô vàn hình ảnh đổ lỗi cho xăng E10 làm xe hỏng, xe nằm đường, động cơ hỏng khiến nhiều người e ngại.

Chiếc Mitsubishi Attrage CVT 2022 của anh Việt Anh đổ xăng E10 lần thứ ba (Ảnh: NVCC).

Lần đầu tiên, anh Việt Anh thử đổ 500.000 đồng tiền xăng E10. Tổng quãng đường di chuyển được cho đến khi vạch xăng cuối nhấp nháy và đồng hồ báo còn đi được 50km, tức tổng là 376km. Chia ra thì chi phí ở mức 1.329 đồng/km. Mức này ổn vì xăng RON 95 trước đây anh sử dụng cũng tương tự như vậy.

"Chạy trong phố, di chuyển chậm, dừng đèn đỏ liên tục, nhưng xe vẫn mượt, không rung giật, không hụt hơi", anh chia sẻ.

Lần thứ hai, anh Việt Anh đổ 700.000 đồng xăng E10 để đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Tổng quãng đường cả đi cả về là 185km. Về tới nhà, xe báo còn đi được 450km. Anh Việt Anh ước tính, nếu tiếp tục chạy cao tốc, xe sẽ đi thêm được 390km. Tổng quãng đường có thể đạt 575km. Chi phí sẽ là 1.217 đồng/km. Vòng tua máy khi đi cao tốc ở tốc dộ 90km/h là 2.000 vòng/phút.

"Từ khi dùng xăng E10 đến nay là 10 ngày. Về động cơ, không có dấu hiệu bất thường, không nóng quá mức, không giảm hiệu suất. Xe vẫn vận hành trơn tru như bình thường. Sáng đề nổ bình thường, không khó đề như một số bài đăng trên mạng xã hội. Máy nổ êm, không khác gì so với khi dùng xăng RON 95", anh Việt Anh tổng kết trải nghiệm cá nhân.