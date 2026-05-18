Bản giới hạn của mẫu SUV siêu sang đến từ Anh quốc có tên gọi Black Badge Cullinan by Cyril Kongo với 5 mẫu xe. Mỗi chiếc xe lại là một cách diễn đạt riêng, tạo ra sự độc bản.

Đây là dự án hợp tác đặc biệt bao gồm năm tác phẩm Private Commission được nghệ sĩ đương đại Cyril Kongo trực tiếp vẽ tay. Ông Cyril Kongo sinh ra tại Việt Nam và sau đó chuyển sang Congo sinh sống.

Bản giới hạn của Rolls-Royce Cullinan và tác giả (Ảnh: Rolls-Royce).

Theo Rolls-Royce, mỗi chiếc xe là một cách diễn đạt riêng trong “Kongoverse” - vũ trụ sáng tạo nơi trí tưởng tượng và năng lượng chuyển động không ngừng.

Ông Cyril Kongo cho biết, mỗi chiếc xe được hoàn thiện với màu ngoại thất độc quyền mang tên Blue Crystal Over Black. Cụ thể, lớp sơn đen ngoại thất có thể tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến bề mặt có thể chuyển sang sắc xanh ở những góc sáng nhất định.

Xe sở hữu ngoại thất với tông đen chủ đạo (Ảnh: Rolls-Royce).

Một điểm nhấn đặc biệt nữa trên mẫu xe này là đường Coachline bên hông xe được vẽ chuyển sắc theo theo cùm phanh và màu nội thất. Mỗi cụm phanh trên 5 chiếc xe đều sở hữu tông màu khác nhau và đi kèm bộ mâm xe 23 inch.

Cả năm chiếc xe thuộc bộ sưu tập Black Badge Cullinan by Cyril Kongo đều sở hữu nền nội thất đen chủ đạo, điểm xuyết bằng những gam màu tương phản.

Trên nền đen này, Kongo đã tạo nên năm thiết kế nội thất hoàn toàn khác biệt, biến mỗi chiếc xe thành một tác phẩm “one-of-one” mang giá trị độc bản.

Khoang lái của chiếc Rolls-Royce Cullinan bản giới hạn (Ảnh: Rolls-Royce).

Đặc biệt, không gian nội thất lần đầu được phân tách thành bốn vùng màu riêng biệt gồm đỏ Phoenix cho ghế người lái, xanh Turchese cho ghế hành khách phía trước, vàng Forge và cam Mandarin cho khu vực ghế sau.

Những gam màu này được thể hiện xuyên suốt qua đường chỉ khâu, viền piping, mảng đệm ghế, logo ‘RR’ trên tựa đầu và thảm lông cừu.

Hàng ghế hành khách phía sau (Ảnh: Rolls-Royce).

Các chi tiết trang trí ở “trần sao” và bộ ốp gỗ nội thất được Kongo vẽ thủ công. Theo hãng xe siêu sang Anh quốc, trần xe được tạo điểm nhấn bởi 1.344 “ngôi sao” sợi quang học phát sáng tinh xảo.

Bên cạnh những tinh chỉnh về trang trí nội/ngoại thất xe, phiên bản giới hạn này vẫn sử dụng động cơ tiêu chuẩn theo xe. Xe sử dụng động cơ V12, 6.75L, sản sinh công suất 592 mã lực, mô-men xoắn 900Nm. Tốc độ tối đa của xe đạt 250km/h.