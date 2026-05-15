New Sorento - Mẫu SUV cao cấp 7 chỗ có doanh số dẫn đầu tại Hàn Quốc và toàn cầu

New Sorento có thiết kế bề thế, mạnh mẽ với công nghệ hiện đại, đa dạng tùy chọn vận hành. Đây là mẫu xe cao cấp dành cho những người dùng hiện đại, đáp ứng nhu cầu linh hoạt phục vụ di chuyển cho công việc và gia đình.

Doanh số dẫn đầu, khẳng định vị thế SUV toàn cầu

New Sorento hiện là mẫu xe giữ vị trí số 1 về doanh số tại thị trường Hàn Quốc, vượt qua hàng loạt mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi New Sorento trở thành mẫu xe đầu tiên tại Hàn Quốc vượt mốc 100.000 xe bán ra trong một năm. Bước sang năm 2026, sức hút của mẫu SUV này tiếp tục được duy trì mạnh mẽ khi doanh số tích lũy tính đến tháng 4 vẫn dẫn đầu toàn thị trường.

New Sorento đang là mẫu xe bán chạy nhất của Kia trên toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc (Ảnh: Kia Việt Nam).

Không chỉ dẫn đầu phân khúc SUV, New Sorento còn tạo khoảng cách đáng kể với đối thủ trực tiếp. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Sorento đạt khoảng 39.000 xe bán ra, gần gấp đôi doanh số của đối thủ.

Trên thị trường quốc tế, New Sorento đóng vai trò quan trọng trong chiến lược SUV hóa toàn cầu của Kia. Sorento liên tục nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất của hãng, bên cạnh Sportage và Seltos. Theo thông tin từ Kia, riêng trong năm 2025, Sorento đã đóng góp hơn 264.000 xe vào tổng doanh số 3,13 triệu xe toàn cầu của Kia.

Tại Bắc Mỹ, New Sorento được đánh giá cao nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng với nhiều tùy chọn hệ truyền động. Thành công của New Sorento đến từ giá trị sử dụng vượt trội, khả năng vận hành đa dụng, phục vụ tốt cho cả công việc và gia đình.

New Sorento sở hữu nhiều chứng nhận an toàn như 5 sao ANCAP và TOP SAFETY PICK+ (TSP+) (Ảnh: Kia Việt Nam).

Kia New Sorento còn chinh phục những tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới với hàng loạt giải thưởng trong năm 2025 như: chứng nhận 5 sao ANCAP (Chương trình đánh giá xe mới của Úc), giải TOP SAFETY PICK+ (TSP+) do Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS) trao tặng. Những thành tựu này cho thấy vị thế tiên phong của Kia trong công nghệ an toàn toàn cầu với công nghệ ADAS 2.0 mới, tăng cường thêm các chức năng hỗ trợ đánh lái để tránh va chạm (FCA 2.0) và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi (PCA).

Thành công của New Sorento đến từ nhiều yếu tố. Mẫu xe đón đầu xu hướng thiết kế SUV thế hệ mới hiện đại, gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế SUV hiện đại, hệ thống LED Starmap giúp người dùng nhận diện ngay một chiếc New Sorento thế hệ mới.

Nội thất New Sorento được thiết kế tinh gọn nhưng vẫn sang trọng và đậm chất công nghệ tương lai (Ảnh: Kia Việt Nam).

Không gian nội thất của New Sorento sang trọng hàng đầu phân khúc, được thiết kế theo triết lý tối giản hiện đại nhưng vẫn sang trọng và đậm chất công nghệ tương lai, dẫn đầu xu hướng. Không gian 7 chỗ rộng rãi với hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng linh hoạt giúp tối ưu khoang hành lý cho cả nhu cầu công việc lẫn du lịch gia đình. Các tiện nghi công nghệ hiện đại mang lại trải nghiệm tương đương các mẫu xe hạng sang, trong khi chất liệu nội thất được hoàn thiện tỉ mỉ tạo nên cảm giác tinh xảo và cao cấp.

Mẫu xe được Kia phát triển đa dạng các tùy chọn hệ truyền động. Sự đa dạng này mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường nhưng vẫn duy trì cảm giác sang trọng và đẳng cấp.

Tại Việt Nam, New Sorento chinh phục khách hàng với thiết kế thế hệ mới bề thế, sang trọng với các tùy chọn đa dạng hàng đầu phân khúc. New Sorento được phân phối với 2 tùy chọn động cơ Smartstream xăng 2.5L và diesel 2.2L kết hợp đa dạng hệ dẫn động FWD hay AWD mang đến sự tự tin trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Tại Việt Nam, khách hàng sở hữu New Sorento được tùy chọn cá nhân hóa với các màu nội thất mới (Ảnh: Kia Việt Nam).

New Sorento cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tùy chọn cá nhân hóa với các màu nội thất mới đẳng cấp, không chỉ đa dạng về lựa chọn mà còn thể hiện được sự thấu hiểu và đồng điệu của thương hiệu với nhu cầu thực tế của người dùng.

Sự đa dụng của New Sorento giúp khách hàng dễ dàng đáp ứng đồng thời nhu cầu di chuyển hằng ngày cho công việc lẫn những chuyến đi dài cùng gia đình.

Mẫu xe đang được áp dụng giá bán ưu đãi, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi sở hữu mẫu xe SUV 7 chỗ cao cấp, đa dụng của Kia, tiết kiệm đến 50 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán của phiên bản cao cấp còn từ 1,199 tỷ đồng cùng chính sách bảo hành 5 năm/150.000 km.

Bên cạnh chương trình ưu đãi, khách hàng có cơ hội tham gia chuỗi sự kiện hấp dẫn gắn liền với không khí sôi động chờ đón World Cup tại hệ thống showroom Kia trong tháng 5. Các hoạt động đồng hành cùng World Cup được tổ chức đa dạng như trải nghiệm không khí ngày hội bóng đá thế giới, minigame, quà tặng dành cho khách tham gia nhằm tạo thêm điểm nhấn cho khách hàng khi đến tham quan và trải nghiệm xe trên các showroom Kia toàn quốc.