New Carnival Hybrid - Giải pháp di chuyển đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng

Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm với công nghệ Hybrid cao cấp

Khác với các hệ thống Hybrid phổ thông, công nghệ Hybrid cao cấp trên Kia New Carnival Hybrid được phát triển theo hướng tối ưu toàn diện giữa hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm lái. Mẫu xe vận hành êm ái, mạnh mẽ với công nghệ xanh Hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện sử dụng pin Lithium-ion Polymer.

New Carnival Hybrid đa dạng lựa chọn cho gia đình đa thế hệ, doanh nhân hay doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển cao cấp (Ảnh: KIA Việt Nam).

Sự kết hợp này mang đến tổng công suất lên đến 242 mã lực giúp xe khởi động nhẹ nhàng, êm ái gần như không có âm thanh và rung động, nhưng vẫn cho khả năng tăng tốc dứt khoát, mạnh mẽ, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu.

New Carnival Hybrid đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu di chuyển từ đô thị cho đến đường trường với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 5,1 lít/100km ở điều kiện đường hỗn hợp. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng với một mẫu xe SUV cỡ lớn.

New Carnival Hybrid được trang bị công nghệ E-VMC cao cấp mang đến trải nghiệm thoải mái và thư thái (Ảnh: KIA Việt Nam).

E-VMC - Công nghệ kiểm soát chuyển động cao cấp duy nhất phân khúc

Điểm nổi bật tạo nên lợi thế cạnh tranh của Kia New Carnival Hybrid chính là hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC. Nếu các dòng xe Hybrid thông thường chỉ sử dụng mô-tơ điện cho mục đích truyền động, Kia đã nâng tầm công nghệ này bằng cách ứng dụng mô-tơ điện vào việc kiểm soát dao động thân xe. Nhờ đó, xe vận hành êm ái hơn, ổn định và giảm thiểu cảm giác say xe, hữu ích với hành khách ở hàng ghế sau.

Hệ thống E-VMC bao gồm ba tính năng chính. E-Ride giúp hỗ trợ triệt tiêu dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc đường gồ ghề, mang lại sự êm ái tối đa. E-Handling giúp tăng ổn định thân xe khi vào cua, tự động điều chỉnh lực phanh và mô-men xoắn giúp xe bám đường tốt hơn, nâng cao độ chính xác khi đánh lái. E-EHA hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, gia tăng độ ổn định thân xe trong các tình huống cần xử lý nhanh, đảm bảo an toàn khi tránh chướng ngại vật.

Những công nghệ này không chỉ mang đến cảm giác lái thoải mái mà còn nâng cao trải nghiệm cho hành khách, đặc biệt trong các hành trình dài với gia đình có người lớn tuổi hay trẻ nhỏ hoặc khi sử dụng xe phục vụ công việc, đón tiếp đối tác.

New Carnival Hybrid sử dụng pin Lithium-ion Polymer với công nghệ pin tối ưu nhất cho xe Hybrid Kia (Ảnh: KIA Việt Nam).

Hệ thống pin Hybrid với công nghệ tối ưu, bền bỉ và tiết kiệm

Kia New Carnival Hybrid sử dụng pin Lithium-ion Polymer với công nghệ pin tối ưu nhất cho xe Hybrid hiệu suất cao, được thiết kế nhỏ gọn, tích hợp công nghệ chống nước và hệ thống làm mát bằng chất lỏng, đảm bảo độ an toàn và độ bền trong quá trình vận hành.

Pin được bố trí dưới sàn xe, không ảnh hưởng đến không gian nội thất rộng rãi, yếu tố quan trọng với dòng xe SUV cỡ lớn. Đồng thời, cấu trúc gồm 9 mô đun độc lập cho phép thay thế từng phần khi cần thiết, giúp tối ưu chi phí sửa chữa mà vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành.

New Carnival Hybrid có 2 phiên bản với nhiều tùy chọn cá nhân hóa chính hãng (Ảnh: KIA Việt Nam).

Đa dạng phiên bản, lựa chọn phù hợp cho xu hướng di chuyển hiện đại

New Carnival Hybrid được phân phối với 2 phiên bản và nhiều tùy chọn cá nhân hóa chính hãng, trang bị công nghệ Hybrid cao cấp và hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC hiện đại, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong đó, phiên bản cao cấp nhất Hybrid Signature phù hợp cho khách hàng gia đình thượng lưu, doanh nhân hay nghệ sĩ cần một mẫu xe sang trọng, đẳng cấp với không gian cá nhân hóa theo gu thẩm mỹ riêng, đáp ứng nhu cầu di chuyển kết hợp thư giãn, tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc.

Phiên bản Hybrid Premium có mức giá bán dễ tiếp cận là lựa chọn hợp lý cho khách hàng doanh nghiệp phục vụ nhu cầu di chuyển đưa đón lãnh đạo hay đối tác, kinh doanh vận tải cao cấp với mức đầu tư phù hợp nhưng trải nghiệm vượt trội.

Với các tùy chọn cá nhân hóa chính hãng, khách hàng có thể thiết kế không gian nội thất theo nhu cầu riêng của gia đình hay doanh nghiệp với tùy chọn hàng ghế 2 VIP tích hợp các tiện nghi cao cấp kết hợp các màu nội thất cá nhân hóa sang trọng, độc quyền như đỏ hoàng gia (Imperial Red), trắng kim cương (Diamond White), kem sang trọng (Ivory Beige), vàng Sahara (Sahara Gold), nâu sa thạch (Sandstone Tan), cam hổ phách (Amber Orange).

Mỗi sắc màu đại diện cho phong thái và cá tính riêng của chủ nhân, từ sự mạnh mẽ, quyền lực cho đến vẻ tinh tế hay thời thượng.

New Carnival Hybrid đang nhận được ưu đãi hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng trong tháng 3, mang đến cơ hội sở hữu mẫu xe SUV cỡ lớn cao cấp với giá bán chỉ từ 1,519 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để gia tăng quyền lợi cho khách hàng, Thaco Auto áp dụng chính sách bảo hành lên đến 7 năm hoặc 150.000km cho pin Lithium-ion Polymer, góp phần nâng cao giá trị sử dụng lâu dài và tối ưu chi phí sử dụng cho khách hàng.