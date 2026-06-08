Nắng nóng, nên bơm lốp ô tô với áp suất bao nhiêu?

Nhiều tỉnh miền Bắc và Trung Bộ đang đón đợt nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài đường có thể chạm ngưỡng 45 độ C, và điều này có thể gây nguy hiểm khi tài xế bơm lốp xe ô tô không đúng cách.

Mặt đường bê tông hấp thụ nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời, nên nhiệt độ thực tế thường cao hơn nhiều so với nhiệt độ không khí. Trong khi đó, lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và việc ma sát liên tục gia tăng đáng kể áp suất bên trong lốp, đặc biệt khi vận hành ở tốc độ cao hoặc di chuyển đường dài.

Bơm lốp đúng cách với thời tiết nắng nóng

Theo giới chuyên gia, tài xế nên bơm lốp theo mức áp suất lốp được khuyến nghị bởi nhà sản xuất, thường dao động trong khoảng 2,1-2,8kg/cm² tùy dòng xe. Thông số chính xác thường được các hãng xe dán nhãn trên khung cửa bên ghế lái (trụ B) hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng.

Mức áp suất tiêu chuẩn trên đã được các nhà sản xuất tính toán kỹ càng dựa trên trọng lượng xe, kích thước lốp và điều kiện vận hành thông thường (Ảnh: Nam Anh).

Người dùng không nên bơm lốp quá căng bởi áp suất có thể gia tăng liên tục khi xe vận hành trên mặt đường nóng, từ đó làm gia tăng áp lực lên thành lốp. Khi vận hành xe ở tốc độ cao, điều này có thể gia tăng nguy cơ hư hỏng và nổ lốp.

Ngoài ra, lốp quá non cũng có thể gây nguy hiểm khi di chuyển trong thời tiết nắng nóng. Khi thiếu hơi, diện tích tiếp xúc của lốp với mặt đường tăng lên, khiến lượng nhiệt và áp suất phát sinh nhiều hơn, có thể làm kết cấu cao su bị suy giảm khi vận hành liên tục trong thời gian dài, tăng nguy cơ nổ lốp.

Để có kết quả áp suất chính xác nhất, người dùng nên bơm lốp khi lốp ở trạng thái nguội, tức là trước khi di chuyển hoặc dừng xe đủ lâu.

Ngoài ra, áp suất lốp tiêu chuẩn của từng xe được nhà sản xuất quy định riêng. Người dùng không nên chủ động xả bớt hơi chỉ vì thời tiết nắng nóng, bởi mức áp suất khuyến nghị đã tính đến sự thay đổi nhiệt độ trong điều kiện vận hành bình thường.

Một số lưu ý để đảm bảo an toàn

Bên cạnh việc bơm lốp đúng cách, tài xế cần lưu ý một số điểm khi vận hành xe liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đầu tiên, nên tránh chở quá tải và chạy tốc độ cao liên tục bởi khi đó, lốp phải chịu áp lực tương đối lớn, kết hợp với việc ma sát liên tục với mặt đường ở nhiệt độ cao có thể tăng nguy cơ nổ lốp.

Thay vào đó, tài xế nên thiết kế khoảng nghỉ phù hợp để lốp và hệ thống phanh có thời gian tản nhiệt. Đồng thời, người dùng nên kiểm tra lốp thường xuyên trong mùa hè, tìm kiếm các dấu hiệu mòn, nứt, phồng cũng như hạn sử dụng nhằm thay thế khi cần thiết, việc “bào” lốp quá niên hạn cũng gia tăng nguy cơ nổ lốp.

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến ô tô đi trên cao tốc dễ bị nổ lốp (Ảnh: Quốc Triều).

Trong quá trình lưu thông trên đường, người lái xe cần tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn giữa các xe. Khi có những dấu hiệu bất thường như rung vô lăng, lệch lái, xuất hiện tiếng động lạ từ bánh xe, người lái cần bật đèn khẩn cấp rồi dừng lại ở vị trí an toàn để kiểm tra.

Khi lốp xe bị nổ bất ngờ, tài xế phải bình tĩnh, giữ vững tay lái, không được phanh gấp mà phải giảm tốc độ từ từ, sau đó bật đèn khẩn cấp. Nếu xe vẫn có thể di chuyển nên đưa vào vị trí an toàn bên lề đường hoặc làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Ô tô bị nổ lốp dẫn đến tai nạn (Ảnh: Duy Tuấn).

Cuối tháng 5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an) thông tin, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều phương tiện lưu thông trên các đoạn cao tốc mới đưa vào sử dụng như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong gặp sự cố về động cơ, nổ lốp.

Chỉ trong 3 ngày (25-27/5), đã có khoảng 20 ô tô gặp sự cố. Do đó, chủ xe không nên chủ quan khi di chuyển đường dài trên cao tốc, cần đảm bảo áp suất lốp ở mức tiêu chuẩn theo khuyến nghị của nhà sản xuất, đồng thời tránh việc sử dụng xe liên tục, cần thiết kế khoảng nghỉ phù hợp.