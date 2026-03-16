Mua VinFast VF 9 trong tháng 3 nhận ưu đãi lên tới 13% giá xe, miễn phí sạc 3 năm

Xe lớn, chi phí nhỏ

Sau hơn 1 tháng sử dụng VinFast VF 9, anh Phạm Hòa, một chuyên gia trong ngành bất động sản tại Hà Nội cho biết không phải lo lắng về chi phí sử dụng khi xe đang được miễn phí sạc hoàn toàn tại các trạm công cộng V-Green tới 3 năm (áp dụng tới 10/2/2029 với khách hàng mua xe từ 10/2/2026).

“Từ hồi đi VinFast VF 9, tôi tiết kiệm tiền nhiên liệu. Vợ tôi rất thích, đi đâu cũng phải có VF 9 ‘hộ tống’ dù quãng đường dài ngắn hay bất cứ nhu cầu nào”, anh Hòa bày tỏ.

Thiết kế bên ngoài của VF 9 (Ảnh: VinFast).

VinFast VF 9 giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhờ vào cấu tạo đơn giản của xe điện.

“Tôi mới đi được thời gian ngắn, nhưng theo tìm hiểu thì thấy xe không tốn kém gì, khoảng cách giữa các lần bảo dưỡng cũng dài, hiện tại là 15.000km, nên sau này cũng không cần lo lắng”, anh Hòa nhận định.

Cũng theo anh Hòa, các chính sách giá cho khách hàng mua xe VF 9 hiện nay giúp tiết kiệm tối đa chi phí sở hữu xe ban đầu. Cụ thể, chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh” kéo dài đến hết năm 2026 mang đến mức hỗ trợ trực tiếp 10% trên giá niêm yết. Trường hợp chuyển từ xe xăng sang xe điện trong tháng 3, người mua sẽ được hưởng thêm ưu đãi 3%, đưa tổng khoản tiền tiết kiệm được lên tới 195-220 triệu đồng.

Nếu mua xe trả góp, chủ xe được bảo lãnh để mua với chi phí 0 đồng ban đầu và có thể lựa chọn ưu đãi lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế mức hỗ trợ 10%). Đây là giải pháp tài chính hiệu quả dành cho những khách hàng cần tối ưu dòng tiền cho kinh doanh hoặc việc cá nhân.

Do đang được miễn 100% lệ phí trước bạ nên giá lăn bánh VF 9 chỉ còn khoảng từ 1,3-1,5 tỷ đồng sau ưu đãi.

Mẫu xe mang lại trải nghiệm ấn tượng

VF 9 chinh phục nhiều người dùng Việt (Ảnh: VinFast).

Chuyên gia Trịnh Lê Hùng (Autodaily) và cũng là chủ nhân của một chiếc VF 9 cho biết, với hàng loạt ưu đãi từ VinFast, VF 9 đang là lựa chọn tốt. Mẫu xe Việt được anh Hùng đánh giá là mang lại trải nghiệm cao cấp với hàm lượng trang bị và công năng vượt trội.

“Xe nặng 3 tấn và truyền động bốn bánh toàn thời gian nên đi cao tốc rất sướng, vượt xe không cần suy nghĩ”, anh Phạm Bình (Hà Nội) nhận xét sau khi sử dụng xe VinFast VF 9 trong vòng 1 năm.

Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF 9 là 2 động cơ điện cho tổng công suất tối đa 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm, mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ, êm ái. Nhờ đặc thù dẫn động trực tiếp của động cơ điện, VF 9 có khả năng tăng tốc ấn tượng, giúp người lái có thể tự tin xử lý tình huống khi đi trên cả đường phố lẫn đường trường.

Không gian bên trong xe cũng sở hữu đầy đủ tiện nghi và đậm chất công nghệ, từ hệ thống “ghế cơ trưởng” tích hợp tính năng massage, sưởi, làm mát, trợ lý ảo tiếng Việt thông minh, cho đến gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Nhiều người dùng thừa nhận VF 9 mang đến trải nghiệm thượng lưu.

VinFast VF 9 được nhìn nhận như một lựa chọn của sự tiêu dùng thông minh khi cung cấp cho người sử dụng trải nghiệm di chuyển đẳng cấp, không gian tận hưởng tiện nghi nhưng tiết kiệm về mọi mặt.