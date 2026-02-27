Mua VinFast VF 8 đầu năm du xuân, khách hàng “rinh” thêm xe 2 bánh

Mua ô tô chỉ từ 0 đồng trả trước, nhận thêm xe 2 bánh

“Nếu so sánh với các xe cùng tầm giá, VinFast VF 8 đang là mẫu SUV 5 chỗ nổi bật. Khó có thể tìm được chiếc xe nào sở hữu động cơ 2 motor, dẫn động 4 bánh toàn thời gian và công suất 402 mã lực mà có mức giá lăn bánh dễ tiếp cận như vậy”, anh Lê Hồng Minh, một người có kinh nghiệm sử dụng nhiều dòng xe gầm cao, chia sẻ.

Mẫu VF 8 mà anh Minh nhắc tới đang có giá niêm yết từ 1,019 tỷ đồng (bản Eco) đến 1,199 tỷ đồng (bản Plus). Thương hiệu Việt cũng đang áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi, đưa giá lăn bánh VF 8 về mức dễ tiếp cận hàng đầu trong phân khúc.

Cụ thể, khách hàng mua VF 8 được hỗ trợ trực tiếp 10% vào giá xe. Do là xe điện, người dùng sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Chính phủ, tương đương 100-140 triệu đồng tiết kiệm thêm.

Hàng loạt chính sách ưu đãi khi mua VF 8 dịp này (Ảnh: VinFast).

Đối với những người muốn để dành vốn kinh doanh hay chi tiêu việc cá nhân khác, chính sách hỗ trợ trả góp “mua xe 0 đồng” - không cần vốn đối ứng ban đầu - là đòn bẩy tài chính nổi bật trên thị trường Việt. Người mua trả góp cũng có thể lựa chọn hưởng lãi suất 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%).

Người mua xe tới 28/2 có cơ hội trúng thêm một chiếc xe máy điện Evo Grand, xe đạp điện VF DrgnFly hoặc các phần quà giá trị khác trong khuôn khổ chương trình “Mua VF 8 - Mang lộc về nhà”.

Cùng đó, các chủ xe mua VF 8 từ 10/2 được nhận thêm đặc quyền “0 đồng sạc pin” tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

Theo anh Minh, với VF 8, ngoài chi phí sạc tiết kiệm được, người dùng cũng được “nhẹ gánh” khoản tiền bảo dưỡng bởi mốc định kỳ của VF 8.

“Với chi phí mỗi lần bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đến dưới 1 triệu đồng, người dùng tiết kiệm một khoản lớn. Hơn thế nữa, hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast ở khắp nơi cũng giúp việc sử dụng xe thêm tiện lợi. Thời gian bảo hành xe đến 10 năm là điểm cộng lớn của VF 8”, anh Minh chia sẻ.

VF 8 có chi phí vận hành phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người dùng Việt (Ảnh: VinFast).

An tâm du xuân trên mọi cung đường

Trong giai đoạn đầu năm mới, VinFast VF 8 còn chinh phục người dùng bởi trải nghiệm an toàn và ngập tràn công nghệ - yếu tố quan trọng cho những chuyến đi xa du xuân.

Cụ thể, độ chắc chắn của khung gầm và sức mạnh động cơ trên VF 8 đã được kiểm chứng qua nhiều chuyến đi tới địa hình khắc nghiệt của cộng đồng chủ xe. Mẫu xe Việt còn được trang bị 11 túi khí và được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với hàm lượng tính năng nhiều hàng đầu phân khúc.

“Tết, nhà tôi mang xe vào Hội An chơi. ĐXe chạy bốc mà vẫn êm ái, đi cao tốc thì nhàn vì có tích hợp giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn”, anh Nguyễn Anh Đức, một chủ xe VF 8 ở Hà Nội, nhận xét sau khi hoàn thành chuyến đi hơn 1.600km cùng vợ và 2 con.

Không chỉ “chiều chuộng” người lái, VF 8 còn được cả gia đình anh Đức đánh giá cao. Không gian nội thất rộng rãi, tích hợp các tiện nghi như ghế sưởi, thông gió cả 2 hàng ghế là điểm cộng với chị Hà, vợ anh Đức. “Nội thất xe rất thoáng, sạch sẽ, mọi thứ đều toát lên vẻ hiện đại”, chị Hà cho biết thêm.

Với sự cộng hưởng của giá bán tốt, chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, chi phí vận hành tối thiểu cho VF 8, nhiều khách hàng đánh giá, sở hữu một chiếc xe phù hợp cho các chuyến du lịch đầu năm mới đang trở nên đơn giản hơn.