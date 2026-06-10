Mở hé nắp ca-pô, thói quen tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng người dùng ô tô

Mở hé nắp ca-pô khi ô tô di chuyển trong thời tiết nắng nóng được cho là có thể giúp làm mát khoang động cơ hoặc hệ thống pin, đây là một kinh nghiệm “truyền miệng” được nhiều người dùng cả xe chạy xăng/dầu và xe thuần điện áp dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc này không những không có tác dụng làm mát, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm.

Hiểm họa tiềm ẩn khi mở hé nắp ca-pô

Khi nắp ca-pô của xe ô tô không được đóng chặt, chỉ cần một cú xóc nảy đủ lớn hoặc gió mạnh, chi tiết này dễ dàng bật lên, che kín kính lái, khiến tài xế mất tầm nhìn. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi xe di chuyển trong đô thị với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc.

Việc mất tầm nhìn tạm thời có thể dẫn đến tai nạn, thậm chí va chạm liên hoàn nếu người dùng mất bình tĩnh, xử lý tình huống kém. Khi xe vận hành ở tốc độ cao, nắp ca-pô càng dễ bật lên, bởi luồng gió luồn từ khe hở phía trước sẽ tạo ra áp suất lớn bên dưới, kết hợp với sức gió tạt từ mặt đường dễ dàng làm bung chốt an toàn.

Dù có trọng lượng không nhỏ, song nắp ca-pô vẫn có thể dễ dàng bị hất tung khi gặp gió lớn, nếu không được đóng chặt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc nắp ca-pô bung mạnh, do áp suất lớn ngoài việc gây mất tầm nhìn, còn có thể tạo nên nguy cơ vỡ kính lái. Những mảnh thủy tinh bắn ra ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm cho cả người ngồi trong ô tô lẫn người đi đường.

Ngoài ra, nắp ca-pô ô tô có khả năng hấp thụ lực va chạm và bảo vệ khoang động cơ theo thiết kế của nhà sản xuất. Trong trường hợp xảy ra tai nạn khi nắp ca-pô bị bật lên, hiệu quả bảo vệ sẽ không còn, từ đó có thể gây thiệt hại về tài sản cũng như khiến hành khách trong xe gặp thương tích nặng.

Cách xử lý khi nắp ca-pô bị bật lên

Khi nắp ca-pô bất ngờ bị bật lên trong quá trình xe di chuyển, người dùng cần giữ bình tĩnh, không nên đánh lái đột ngột và cố gắng giữ xe đi thẳng đúng làn đường của mình. Tiếp theo, hãy bật đèn cảnh báo (hazard) để thông báo tới các phương tiện lưu thông xung quanh.

Nắp ca-pô thường có hai chốt khóa an toàn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sau đó, người dùng nên giảm tốc độ dần dần, tuyệt đối không được phanh gấp. Khi tốc độ giảm xuống mức vừa phải, người dùng nên từ từ đánh lái về phía lề đường hoặc làn dừng khẩn cấp, quan sát xung quanh qua gương chiếu hậu, khoảng hở nhỏ ở mép dưới kính chắn gió, hoặc thò đầu ra ngoài nếu cần thiết.

Cuối cùng, hãy đóng chặt lại nắp ca-pô, đảm bảo nghe thấy tiếng “tách” ở cả chốt chính lẫn chốt an toàn phụ trước khi tiếp tục hành trình.

Mở hé nắp ca-pô không có tác dụng tản nhiệt

Với các dòng ô tô sử dụng động cơ đốt trong, hệ thống làm mát bao gồm két nước, quạt tản nhiệt… đã được nhà sản xuất nghiên cứu kỹ càng nhằm duy trì nhiệt độ khoang động cơ ở mức ổn định.

Đồng thời, nhiều dòng xe được thiết kế các hốc gió tối ưu cho việc làm mát, nên nếu mở hé nắp ca-pô, luồng gió sẽ thay đổi so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, từ đó làm giảm hiệu quả tản nhiệt. Vì vậy, khi phát hiện nhiệt độ xe cao vượt ngưỡng bình thường, người dùng nên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm mát, thay vì mở hé nắp ca-pô.

Trong khi đó, với các dòng ô tô điện hiện nay, bộ pin dung lượng lớn thường được thiết kế đặt dưới sàn xe, có lớp vỏ bảo vệ và làm mát bằng hệ thống chất lỏng hoặc quạt tản nhiệt riêng biệt. Khi mở hé nắp ca-pô, luồng gió từ khe hở này gần như không tiếp xúc trực tiếp với các chi tiết này.