Mercedes G-Class bản nhỏ tái xuất trên đường thử, không gây thất vọng

Đã gần 3 năm kể từ khi Mercedes lần đầu tiên hé lộ về một phiên bản thu nhỏ của mẫu G-Class. Dù vẫn chưa có thông tin về thời điểm ra mắt, những hình ảnh chạy thử mới nhất đã mang đến cái nhìn rõ hơn về mẫu “G-Class thu nhỏ” (Little G).

Dù kích thước nhỏ hơn, mẫu xe giữ nguyên phom dáng vuông vức đặc trưng của "khủng long" G-Class (Ảnh: Carspotter Jeroen).

Chiếc SUV địa hình này không gây thất vọng khi về cơ bản là một phiên bản thu nhỏ của G-Class. Xe thừa hưởng hầu hết các đặc điểm nổi bật của “người anh em” lớn hơn, bao gồm tỷ lệ thân xe vuông vức, vòm bánh lớn và phần nóc phẳng.

Ở phía sau, chi tiết gắn ngoài có thể không phải là bánh dự phòng, mà là một hộp chứa đồ tương tự như trên phiên bản G-Class chạy điện.

Dù được ngụy trang kín, mẫu xe vẫn cho thấy nhiều tiềm năng. Kích thước nhỏ gọn hơn hứa hẹn giúp việc sử dụng trong đô thị dễ dàng hơn.

Mercedes cho biết biến thể này vẫn sẽ sở hữu khả năng vận hành địa hình (off-road) ấn tượng, nhờ sử dụng nền tảng hoàn toàn mới do hãng phát triển.

Trong khi G-Class tiêu chuẩn có chiều dài khoảng 4,7m (không tính bánh dự phòng phía sau), phiên bản thu nhỏ dự kiến chỉ dài khoảng 4,4m. Xe cũng có vẻ thấp hơn đáng kể, đồng nghĩa khoảng sáng gầm không cao bằng bản tiêu chuẩn.

Chiếc xe vừa xuất hiện trên đường thử nhiều khả năng chạy hoàn toàn bằng điện, do không phát ra tiếng động cơ. Tuy nhiên, một biến thể sử dụng động cơ đốt trong có thể sẽ được giới thiệu sau đó.

Một số nguồn tin gần đây cho biết Mercedes cũng có kế hoạch phát triển phiên bản hybrid, có thể sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 1.5L giống như trên mẫu CLA thế hệ mới.

Cả hai phiên bản chạy điện và chạy xăng nhiều khả năng sẽ được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh.

G-Class bản nhỏ sẽ không phải là sự bổ sung duy nhất cho dòng G-Class. Mercedes cũng đang lên kế hoạch cho sự trở lại của phiên bản mui trần Cabriolet. Biến thể 4 cửa, mui vải có thể thu gọn đã được hé lộ và dự kiến sẽ có bản hiệu năng cao AMG G63. Việc sản xuất được cho là sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2027.

Mẫu G-Class mui trần đã được hé lộ (Ảnh: Mercedes).

Không khó hiểu khi Mercedes mất nhiều thời gian để hoàn thiện phương án phát triển G-Class phiên bản nhỏ hơn, với mức giá dễ tiếp cận hơn. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ trở thành một “mỏ vàng” mới, tương tự G-Class tiêu chuẩn.

Năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay của dòng G-Class, với doanh số tiến gần mốc 50.000 xe.