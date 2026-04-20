Mazda2 bán vượt Honda City, Hyundai Accent trong tháng 3

Trong tháng 3, danh sách 10 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn có sự hiện diện của Toyota Vios - đại diện duy nhất của phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên, phần còn lại của nhóm xe này đang thể hiện sức tiêu thụ không mấy ấn tượng, dù đa phần sản phẩm đều ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng 2.

Honda City là cái tên duy nhất có sức tiêu thụ đi xuống trong tháng 3 (giảm 13,1%). Điều này giúp Mazda2 lần đầu tiên trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai phân khúc, nhờ doanh số tăng 51,4%, đạt 433 chiếc.

Phân khúc này còn có Skoda Slavia, Kia Soluto và Nissan Almera, nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng.

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp Mazda2 bán vượt Hyundai Accent, và không phải là lần đầu tiên. Mẫu xe Hàn Quốc tuy có kết quả bán hàng tăng 35,1% trong tháng 3 nhưng chưa đủ để vượt qua đối thủ, trong khi Mitsubishi Attrage vẫn bán chậm nhất phân khúc.

Tại nhóm xe này, Mazda2 không phải là sản phẩm quá nổi bật. Ngoại hình của xe đủ hấp dẫn nhưng trang bị tiện nghi và an toàn lại là điểm trừ; ngoài ra, không gian nội thất bị đánh giá là chật chội, không rộng rãi bằng các đối thủ như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent.

Mazda2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có hai kiểu dáng gồm sedan và hatchback, với giá bán lẻ đề xuất dao động từ 418-544 triệu đồng.

Việc Mazda2 bán vượt Honda City và Hyundai Accent gây bất ngờ, chủ yếu do cả hai mẫu xe này đều có ưu đãi lớn từ nhà sản xuất, với mức giảm tiền mặt dao động 20-40 triệu đồng. Đồng thời, điều này cũng phản ánh xu hướng không mấy tích cực của phân khúc sedan hạng B.

Trong vài năm gần đây, “sân chơi” của các mẫu xe gầm thấp liên tục thu hẹp trong bối cảnh người dùng ngày càng ưa chuộng xe gầm cao, cũng như các mẫu xe điện giá rẻ. Dù là phân khúc phổ thông vốn được đông đảo khách hàng lựa chọn, sedan hạng B vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể.

Trong năm 2025, phân khúc sedan hạng B (không bao gồm Nissan Almera) tiêu thụ tổng cộng 38.939 xe, giảm 16% so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp nhóm xe này ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm.

Việc khách hàng chuộng Mazda2 cho thấy các sản phẩm giá rẻ vẫn có “chỗ đứng”. Trong nhiều tháng gần đây, mẫu xe này liên tục có giá khởi điểm ưu đãi khoảng 399 triệu đồng tại đại lý. Trong khi đó, những mẫu xe có hàm lượng trang bị tiện nghi và an toàn tốt hơn như Honda City và Hyundai Accent lại không hút khách bằng.

Theo phân tích của giới chuyên gia, những mẫu xe như Honda City và Hyundai Accent sau khi được ưu đãi vẫn có giá bán dao động trong khoảng 400-500 triệu đồng. Trong tầm tiền này, người dùng có xu hướng lựa chọn xe điện giá rẻ với ưu đãi miễn phí sạc từ nhà sản xuất, như VinFast VF 3 hoặc VinFast VF 5.

Toyota Vios có thể xem là trường hợp ngoại lệ, bởi mẫu xe này sở hữu tính thanh khoản tốt. Đồng thời, chi phí bảo dưỡng của xe cũng được người dùng đánh giá là cạnh tranh hơn so với các đối thủ.