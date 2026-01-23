Mazda duy trì nguồn cung, xe có sẵn tại đại lý trên toàn quốc

Cận Tết Nguyên đán, thị trường ôtô ghi nhận nhu cầu mua xe tăng cao, đặc biệt ở các mẫu xe Nhật Bản vốn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ độ bền và chi phí sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, nguồn cung một số dòng xe gặp khó khăn, thời gian chờ xe kéo dài khiến không ít khách hàng phải điều chỉnh kế hoạch mua sắm cho trước Tết.

Yếu tố có xe giao ngay đang trở thành tiêu chí ưu tiên của người mua, nhất là với những gia đình cần phương tiện phục vụ di chuyển dịp Tết và du xuân. Trong bối cảnh đó, Mazda duy trì nguồn cung ổn định với danh mục sản phẩm đa dạng, sẵn xe tại hệ thống hơn 110 showroom và đại lý trên toàn quốc, giúp khách hàng chủ động thời gian nhận xe và kế hoạch sử dụng.

Các mẫu xe Mazda có sẵn giao trước Tết cho khách hàng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Trước Tết, khách hàng mua xe Mazda tại các showroom và đại lý trên toàn quốc được áp dụng các chương trình ưu đãi, quà tặng theo từng thời điểm, cùng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km.

Hiện các mẫu xe Mazda được ưa chuộng như CX-5, CX-8, CX-3, CX-30 và Mazda3 đều có sẵn tại đại lý. Việc giao xe ngay trong giai đoạn cao điểm giúp khách hàng hạn chế thời gian chờ đợi, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng khi lượng di chuyển tăng mạnh dịp năm mới.

Ở nhóm SUV, Mazda CX-8 là mẫu xe 7 chỗ hướng đến gia đình đông người, với lợi thế về không gian sử dụng và chiều dài cơ sở lớn trong phân khúc. Nội thất xe được hoàn thiện theo hướng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và các chuyến đi dài trong dịp lễ, Tết.

Mazda CX-8 đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-5 tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu ở phân khúc C-SUV, với giá bán từ 709 triệu đồng. Mẫu xe này có thêm tuỳ chọn ngoại thất Exclusive và Sport, cho phép người dùng lựa chọn theo nhu cầu và phong cách cá nhân.

Ở phân khúc SUV đô thị, CX-30 có giá từ 679 triệu đồng, sử dụng ngôn ngữ thiết kế Artful Design thế hệ mới. New Mazda CX-3 ưu đãi 20 triệu đồng, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ ưu tiên sự linh hoạt trong môi trường đô thị.

New Mazda CX-3 lựa chọn phong cách dịp Tết (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Bên cạnh các mẫu SUV, Mazda3 - mẫu sedan phân khúc C cũng có sẵn xe tại đại lý, đáp ứng nhu cầu nhận xe trước Tết của khách hàng.