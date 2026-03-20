Mazda CX-5 có thể được bổ sung phiên bản off-road

Một kỹ sư cấp cao của Mazda cho biết hãng đang theo dõi thị trường để đánh giá nhu cầu đối với một phiên bản CX-5 “cứng cáp” hơn.

Ông Koichiro Yamaguchi, Giám đốc dự án Mazda CX-5 2026, chưa xác nhận việc đang phát triển phiên bản off-road, nhưng cũng không phủ nhận khả năng này. Khi được hỏi về một phiên bản CX-5 gầm cao hơn, phù hợp địa hình, nhằm cạnh tranh với các phiên bản tương tự của đối thủ tại Australia và Bắc Mỹ, ông nói: “Hiện tại chúng tôi chưa có sản phẩm như vậy”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng phản hồi của khách hàng có thể làm thay đổi điều đó.

Mazda đang cân nhắc một số nâng cấp như nâng hệ thống treo và hiệu chỉnh hệ dẫn động AWD cho CX-5 (Ảnh: Mazda).

Ông Yamaguchi xác nhận rằng Mazda đang tích cực thu thập ý kiến để định hình hướng đi cho một phiên bản CX-5 có khả năng chinh phục địa hình tốt hơn.

Nếu nhu cầu thị trường đủ lớn để thuyết phục Mazda, công thức cho một phiên bản CX-5 off-road đã khá rõ ràng.

Trọng tâm sẽ là nâng hệ thống treo thêm khoảng 10-20mm, đưa khoảng sáng gầm từ mức 200mm của CX-5 2026 lên khoảng 220mm - mức cho off-road nhẹ.

Thay đổi này sẽ giúp CX-5 có dáng vẻ bề thế hơn - điều đã giúp Forester Wilderness ghi điểm với khách hàng. Kết hợp cùng bộ lốp địa hình, CX-5 sẽ sẵn sàng cho những hành trình khám phá.

“Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ khách hàng và thị trường”, ông Yamaguchi nhấn mạnh.

Các trang bị bổ sung cho CX-5 bản off-road có thể bao gồm: tấm ốp gầm để bảo vệ động cơ, hộp số và bình nhiên liệu khi đi địa hình, các chi tiết ngoại thất sơn đen và giá nóc cỡ lớn. Nội thất có thể dùng chỉ khâu màu sắc tương phản.

Về tên gọi, Mazda vốn có phong cách đặt tên đơn giản, như Akera, Astina hay Atenza. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nếu được chốt, phiên bản off-road của CX-5 sẽ mang tên tiếng Nhật hay một cái tên tiếng Anh dễ gọi, dễ nhớ hơn để hướng đến thị trường quốc tế.

Khi được hỏi về hệ dẫn động chuyên biệt cho off-road, ông Yamaguchi cho biết Mazda đã nâng cấp đáng kể hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD trên CX-5 thế hệ mới. Cụ thể, so với thế hệ cũ, hãng đã cải tiến bộ vi sai trước và tăng khả năng truyền mô-men xoắn tới bánh sau.

Phiên bản off-road của CX-5, nếu ra mắt, sẽ không hướng tới khả năng vượt địa hình khắc nghiệt như dòng Warrior của Nissan. Thay vào đó, xe sẽ định vị tương tự Subaru Forester Wilderness và Hyundai Tucson XRT, tập trung phục vụ nhóm khách hàng thích khám phá vào cuối tuần: đi cắm trại, kéo rơ-moóc nhỏ trên đường rừng, hoặc đơn giản là muốn cảm thấy tự tin hơn khi rời khỏi đường nhựa.