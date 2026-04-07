Mazda chất lượng Nhật Bản, giá bán dễ tiếp cận, giao xe trước lễ 30/4

Hiện nay, người dùng có xu hướng ưu tiên chất lượng và chi phí sở hữu thực tế. Đáp ứng nhu cầu này, Mazda mang đến danh mục SUV đa dạng với mức giá từ 527 triệu đồng.

Lợi thế bền vững của Mazda nằm ở sự đồng bộ về chất lượng chế tác khắt khe và giá bán hợp lý. "Mazda tập trung vào việc duy trì giá trị cốt lõi qua chất lượng hoàn thiện và độ bền bỉ của nền tảng cơ khí.

Cách tiếp cận này giúp sản phẩm giữ được sự ổn định về cả thẩm mỹ, công năng và giá trị sau nhiều năm sử dụng", một chuyên gia ô tô nhận định.

Mazda CX-5: SUV có giá từ 706 triệu đồng

Trong phân khúc C-SUV, Mazda CX-5 vẫn duy trì vị thế hàng đầu về doanh số nhờ sự cân bằng giữa chất lượng và giá trị tối ưu, minh chứng với hơn 1.530 xe bàn giao đến tay người dùng trong tháng 3.

Nhiều chuyên gia cho rằng, mức giá của CX-5 được định vị thông minh khi duy trì sự ổn định ngay từ đầu. Điều này giúp người sở hữu xe lần đầu không còn tâm lý "đợi giảm giá", đồng thời bảo đảm giá trị sản phẩm bền vững trong suốt quá trình sử dụng.

Anh Minh Hoàng (TPHCM), một khách hàng vừa đặt cọc xe để đi du lịch 30/4, chia sẻ: "Tôi chọn CX-5 vì đây là mẫu SUV hiếm hoi trong phân khúc cho cảm giác lái rất thật và nội thất tinh tế.

Với tôi, chất lượng cơ khí bền bỉ và độ hoàn thiện tỉ mỉ của xe Nhật là yếu tố quyết định. Kết hợp với ưu đãi đến 43 triệu đồng trong tháng 4, mức giá lăn bánh thực tế của CX-5 hiện tại thực sự quá tốt cho mẫu SUV”.

Mazda CX-8: SUV 7 chỗ rộng rãi giá từ 919 triệu đồng

Với những gia đình ưu tiên không gian 7 chỗ rộng rãi, Mazda CX-8 sở hữu lợi thế chiều dài cơ sở 2.930mm - lớn nhất phân khúc.

Việc sở hữu thông số vượt trội giúp tối ưu vị trí ở cả ba hàng ghế dựa trên nghiên cứu nhân trắc học, mang lại sự thư thái ngay cả ở hàng ghế thứ ba. Sở hữu CX-8 trong tháng này, khách hàng nhận được ưu đãi lên đến 60 triệu đồng.

Mazda CX-3: SUV đô thị sang trọng giá từ 527 triệu đồng

Là mẫu xe có mức giá tối ưu nhất trong dải SUV của Mazda, CX-3 tập trung vào vẻ đẹp năng động và sự linh hoạt.

Đây là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng trẻ ưu tiên một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu trong phố thị. Khách hàng sở hữu xe trong tháng này được ưu đãi đến 23 triệu đồng.

Mazda CX-30: SUV phong cách Âu giá từ 679 triệu đồng

Đại diện cho thế hệ sản phẩm 7G, Mazda CX-30 hội tụ tinh hoa về chất liệu nội thất và khả năng cách âm vượt trội.

Mẫu xe chinh phục những chủ nhân mong muốn trải nghiệm sự tinh tế và khác biệt. Với mức giá từ 679 triệu đồng cùng ưu đãi 20 triệu đồng cho các phiên bản, CX-30 là lời giải cho bài toán sở hữu một mẫu SUV có độ hoàn thiện cơ khí cao và công nghệ an toàn hàng đầu với mức đầu tư hợp lý.

Ngoài SUV, các dòng sedan như Mazda2 và Mazda3 vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ ở tầm giá từ 400 triệu đồng. Nếu Mazda2 ghi điểm bởi sự bền bỉ, tiết kiệm, thì Mazda3 tiếp tục giữ vững vị thế về thẩm mỹ và trải nghiệm lái trong phân khúc hạng C.

Sự kết hợp giữa danh mục sản phẩm đa dạng và chính sách giá tối ưu giúp Mazda chiếm niềm tin của nhiều người dùng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung cùng chế độ bảo hành vượt trội 5 năm hoặc 150.000 km, Mazda đã sẵn sàng cùng khách hàng tận hưởng kỳ nghỉ lễ và khởi đầu mùa hè bằng những hành trình an tâm trọn vẹn.