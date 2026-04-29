Mazda chào hè với ưu đãi đặc biệt cùng chuỗi sự kiện trải nghiệm hấp dẫn

Ưu đãi đặc biệt lên đến 60 triệu đồng

Mazda CX-5: mẫu SUV duy trì sức hút với giá bán sau ưu đãi từ 689 triệu đồng. Đây là mức giá cạnh tranh trong phân khúc, giúp tối ưu chi phí sở hữu ban đầu cho nhóm khách hàng trẻ.

Theo số liệu từ VAMA, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu doanh số phân khúc SUV/crossover hạng C (cỡ trung) trong quý I (Ảnh: Mazda).

Mazda CX-8: SUV 7 chỗ cao cấp ưu đãi cao nhất lên đến 60 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 919 triệu đồng. Với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, CX-8 lựa chọn ưu tiên của các gia đình đông thành viên trong mùa du lịch hè.

CX-8 ưu đãi lên đến 60 triệu đồng dịp hè (Ảnh: Mazda).

Đối với nhóm sản phẩm thế hệ 7G, Mazda3 và CX-30 tạo ấn tượng nhờ sự giao thoa giữa tính thẩm mỹ và khả năng vận hành bền bỉ. Chào hè, Mazda3 ưu đãi lên đến 35 triệu đồng, CX-30 cũng áp dụng mức ưu đãi 25 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Với mức giá sau ưu đãi từ 569 triệu đồng, bộ đôi này là lựa chọn phù hợp để nâng tầm phong cách và khẳng định vị thế cá nhân của chủ sở hữu.

Mazda3 thế hệ 7G cuốn hút ánh nhìn (Ảnh: Mazda).

Song song đó, Mazda2 và CX-3 hướng đến nhóm khách hàng lần đầu sở hữu xe hoặc cá nhân và gia đình ưu tiên sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Mazda2 đang có mức ưu đãi lên đến 19 triệu đồng và CX-3 là 30 triệu đồng.

Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe này từ 399 triệu đồng. Đây là cơ hội để người dùng trải nghiệm chất lượng chế tác Nhật Bản với mức đầu tư ban đầu tối ưu.

CX-3 ưu đãi đến 30 triệu đồng (Ảnh: Mazda).

Song hành với lợi thế về giá là nền tảng kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture giúp hỗ trợ cột sống và duy trì tư thế ngồi tự nhiên, từ đó giảm thiểu mệt mỏi, mang lại sự thư thái tối đa trên mỗi hành trình. Đi cùng chất lượng chế tác khắt khe là chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km, bảo chứng cho sự an tâm trọn vẹn.

Lần đầu tiên cá nhân hóa sắc màu nội thất Mazda CX-5

Bên cạnh việc bổ sung thêm phiên bản 2.0 Deluxe, Mazda CX-5 lần đầu tiên giới thiệu tùy chọn cá nhân hóa sắc màu nội thất. Bước đi này không chỉ minh chứng cho sự thấu hiểu khách hàng, mà còn giúp không gian bên trong trở thành nơi thể hiện chất tôi riêng của chủ sở hữu.

Sự kết hợp giữa chất liệu cao cấp và các sắc màu tùy chọn giúp nâng tầm trải nghiệm sang trọng. Đồng thời, tạo sự kết nối cảm xúc giữa người và xe ngay từ khoảnh khắc bước vào khoang lái.

Chuỗi sự kiện trải nghiệm hấp dẫn

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện trải nghiệm “Biểu tượng mới - Tinh hoa đẳng cấp”, Mazda đẩy mạnh hiện thực hóa trải nghiệm thông qua chuỗi sự kiện lái thử các sản phẩm cao cấp mới trên toàn quốc. Tại đây, khách hàng sẽ có cơ hội trực tiếp cầm lái và cảm nhận giá trị tinh hoa trên SUV flagship Mazda CX-90 2.5 PHEV, huyền thoại MX-5 cùng các mẫu xe hiện hữu.

Cơ hội sở hữu xe chất lượng Nhật Bản với giá dễ tiếp cận từ 399 triệu đồng (Ảnh: Mazda).

Với sự kết hợp giữa ưu đãi giá thiết thực, trải nghiệm sản phẩm cao cấp và các hoạt động tương tác hấp dẫn, Mazda sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hè rực rỡ.