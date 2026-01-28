Mẫu xe Trung Quốc lập kỷ lục Guinness với cú nhảy xa nhất trên băng

Trong thử thách này, chiếc SUV chạy xăng Changan CS75 Plus đã thực hiện cú nhảy vượt qua hai dốc băng liên tiếp, cho thấy khả năng vận hành và kiểm soát ổn định trong môi trường cực lạnh.

Thử thách được thực hiện ở Hulun Buir, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, vào ngày 18/12/2025.

Mẫu Changan CS75 Plus thế hệ thứ 4 vừa thực hiện cú nhảy xa thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới (Ảnh: Changan).

CS75 Plus thế hệ thứ 4 được trang bị hệ thống an toàn thông minh Tianshu do Changan phát triển, bao gồm hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).

Trong đó, TCS có khả năng giám sát trạng thái bánh xe và can thiệp theo thời gian thực, giúp duy trì độ bám và ổn định thân xe trên bề mặt trơn trượt.

Về sức mạnh, Changan CS75 Plus thế hệ mới được cung cấp hai tùy chọn động cơ 1.5T và 2.0T.

Mẫu Changan CS75 Plus thế hệ hiện tại - thế hệ thứ 4 (Ảnh: Changan).

Phiên bản 1.5T sử dụng động cơ Blue Whale 1.5T của Changan, với công nghệ phun xăng trực tiếp áp suất cao 500bar, cho công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 310Nm.

Kết hợp với hộp số tự động Aisin 8 cấp, động cơ có mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6,89 lít/100km theo chuẩn WLTC. Mẫu SUV chạy xăng này cần từ 7,9 đến 8,9 giây để tăng tốc 0-100 km/h.

Phiên bản 2.0T có công suất tối đa 229 mã lực, mô-men xoắn cực đại 390Nm, cũng đi kèm hộp số Aisin 8AT, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,3 giây.

Về kích thước, Changan CS75 Plus thế hệ thứ 4 có chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.770 x 1.910 x 1.695 (hoặc 1.705) mm, cùng chiều dài cơ sở 2.800mm.

Khoang lái của Changan CS75 Plus (Ảnh: Changan).

Bên trong xe là thiết kế buồng lái ba màn hình liền khối đặt nổi, với tổng kích thước lên tới 37 inch, bao gồm: màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng 10,25 inch, màn hình trung tâm 14,6 inch và màn hình ghế phụ 12,3 inch.

Hệ thống này tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn iFlytek Spark AI, cung cấp trợ lý giọng nói thông minh.

Ngoài ra, Changan CS75 Plus còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2, cùng 21 hộc chứa đồ rải rác trong cabin và khoang hành lý dung tích 725 lít, có thể mở rộng lên tới 1.620 lít khi gập hàng ghế sau.