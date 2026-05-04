Mẫu xe Trung Quốc được trang bị chân vịt, "bơi" qua sông hồ như thuyền

Chiếc Jetour G700 không chỉ nổi trên mặt nước mà còn có thể di chuyển như thuyền (Ảnh: Chery).

Cách đây vài năm, thương hiệu Yangwang của BYD từng gây sốt khi cho một chiếc SUV U8 nổi và di chuyển trên mặt nước như thuyền. Giờ đây, "đồng hương" Jetour - thương hiệu con của Chery - cho thấy mẫu G700 mới cũng có thể làm điều tương tự, thậm chí còn ấn tượng hơn.

Jetour không chỉ dừng lại ở việc giúp xe có thể nổi. Phiên bản Ark Edition sử dụng hệ truyền động đã được tinh chỉnh, biến chiếc SUV trở nên giống một chiếc thuyền thực thụ hơn.

Khi xe xuống nước, hệ thống hybrid sạc điện (PHEV), bao gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp với hai mô-tơ điện, sẽ ngừng dẫn động bánh xe và chuyển sang vận hành bộ chân vịt.

Jetour G700 Ark Edition cũng được trang bị hệ thống ổn định con quay hồi chuyển tiên tiến, giúp duy trì trạng thái cân bằng khi di chuyển trên mặt nước. Mẫu xe này vừa thực hiện màn trình diễn băng qua hồ Yanqi, phía bắc Bắc Kinh (Trung Quốc), vào tuần trước.

Hình ảnh chiếc SUV cỡ lớn di chuyển trên mặt nước là minh chứng rõ ràng cho việc các hãng xe Trung Quốc đang đẩy giới hạn công nghệ đi xa tới đâu. Dù vậy, Jetour cho biết khả năng lội nước của G700 chủ yếu được phát triển cho các tình huống khẩn cấp, ví dụ như vượt qua vùng ngập lụt.

Với hệ thống chân vịt, Jetour G700 có thể vượt qua các vùng nước ngập (Ảnh: Chery).

Jetour G700 có kích thước tương đương Toyota Land Cruiser 300 Series và dự kiến được xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu công suất 892 mã lực và mô-men xoắn 1.135Nm, cho phép xe tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 4,6 giây. Xe cũng được trang bị tới 3 khóa vi sai, cho thấy khả năng off-road rất đáng gờm.

G700 sử dụng bộ pin dung lượng lớn 31,4kWh của CATL, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 150km. Có thể sạc pin từ 20% lên 80% chỉ trong 10 phút.