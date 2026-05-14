Bộ Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) vừa ban hành quy định mới đối với ô tô điện nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vào thị trường này. Theo đó, xe điện nhập khẩu vào Malaysia phải đáp ứng quy định về giá CIF khai báo (giá xe, phí bảo hiểm, cước vận chuyển) và công suất tối thiểu.

Một triển lãm ô tô tại Malaysia (Ảnh: Paultan).

Cụ thể, xe điện nhập khẩu vào Malaysia phải có giá CIF không dưới 200.000 RM (tương đương 50.000 USD) và công suất tối thiểu phải đạt 180kW (tương đương 241 mã lực). Quy định mới này không áp dụng đối với xe điện đã được nhập khẩu và đang trên đường vận chuyển đến Malaysia.

Trước đó, từ ngày 1/1, Malaysia áp dụng quy định giá CIF tối thiểu 250.000 RM (tương đương 60.000 USD) và công suất tối thiểu 200kW đối với xe điện nhập khẩu nguyên chiếc vào nước này.

Với việc áp dụng quy định mới từ ngày 1/7, các mẫu xe điện giá rẻ, thậm chí một số mẫu xe tầm trung, sẽ không được nhập khẩu vào thị trường Malaysia. Quy định này ảnh hưởng đáng kể đến các nhà sản xuất ô tô cũng như người dùng.

Đại diện MITI cho biết, việc áp dụng quy định mới này nhằm thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất xe điện trong nước; đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất ô tô nước ngoài lắp ráp xe tại Malaysia.

Giá CIF chưa bao gồm 5% thuế nhập khẩu, 10% thuế tiêu thụ đặc biệt và 10% thuế bán hàng tại Malaysia. Như vậy, một chiếc xe điện có giá CIF là 200.000 RM (tương đương 50.000 USD), sau khi cộng các loại thuế cùng lợi nhuận của nhà phân phối và đại lý, giá bán lẻ đề xuất sẽ vào khoảng 300.000 RM (tương đương 75.000 USD).

Tùy từng quốc gia, ô tô nhập khẩu vào Malaysia sẽ được áp mức thuế khác nhau. Ví dụ, xe điện nhập từ châu Âu hay Hàn Quốc phải chịu thuế nhập khẩu 30%.

Proton eMas 7 là dòng xe điện nội địa của Malaysia (Ảnh: Paultan).

Khi quy định mới được áp dụng từ ngày 1/7, nhiều xe điện giá rẻ và công suất thấp sẽ không được bán ra tại Malaysia. Ví dụ, với thương hiệu BYD, chỉ có dòng Seal và Sealion 7 đạt quy định công suất tối thiểu 180kW. Các mẫu xe như BYD Dolphin, M6, Atto 2, Atto 3 và Seal 6 nếu không được lắp ráp tại Malaysia thì sẽ không được bán tại thị trường này nữa.

Thậm chí, dù BYD Seal và Sealion 7 đạt yêu cầu về công suất để được nhập khẩu, giá bán lẻ của hai mẫu xe này hiện vẫn dưới mốc 200.000 RM (tương đương 50.000 USD), nên cũng không đáp ứng điều kiện để tiếp tục được nhập khẩu vào Malaysia.

Trong danh sách 20 mẫu xe điện bán chạy tại Malaysia trong 3 tháng đầu năm, chỉ có 5 xe đáp ứng quy định mới, gồm: Proton eMas 5 (nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc), Proton eMas 7 (lắp ráp trong nước), Wuling Bingo (lắp ráp trong nước), Volvo EX30 (lắp ráp trong nước) và Zeekr 009 (có giá trên 300.000 RM).

Khi quy định mới được áp dụng, các mẫu ô tô điện giá rẻ nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc) sẽ không được bán tại Malaysia. Thị trường Đông Nam Á này sẽ chủ yếu nhập khẩu xe điện cao cấp.