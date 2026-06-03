Lynk & Co ứng dụng AI để tối ưu trải nghiệm trong khoang lái

Cuộc đua công nghệ trên ô tô hiện nay không còn chỉ nằm ở kích thước màn hình hay số lượng tính năng xuất hiện trong khoang lái. Khi các mẫu xe ngày càng được số hóa mạnh hơn, nhiều hãng xe bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đây cũng là một trong những hướng phát triển đang được Lynk & Co đẩy mạnh thông qua nền tảng “AI cockpit” phát triển từ hệ sinh thái của tập đoàn Geely.

Theo đó, thay vì tập trung vào những công nghệ mang tính trình diễn, nền tảng này hướng tới việc cải thiện khả năng tương tác giữa người dùng và phương tiện. Các ứng dụng AI được phát triển theo hướng hỗ trợ tài xế tiếp cận tính năng thuận tiện hơn, từ điều khiển bằng giọng nói, tối ưu hiển thị cho tới cá nhân hóa một số thiết lập trong khoang lái.

Lynk & Co đang là một trong những thương hiệu ô tô chú trọng phát triển và ứng dụng AI nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng (Ảnh: Lynk & Co).

Nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, trải nghiệm phần mềm hiện đã trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới cảm nhận của người dùng đối với xe hơi hiện đại. Nếu trước đây, khách hàng chủ yếu quan tâm tới động cơ hay khả năng vận hành, thì ngày nay, tốc độ phản hồi của hệ thống giải trí, độ trực quan của giao diện và mức độ thuận tiện khi sử dụng cũng ngày càng được chú ý.

Điều này có cơ sở trong bối cảnh người dùng phải tương tác với ngày càng nhiều tính năng trên xe. Việc liên tục thao tác trên màn hình trung tâm hoặc phải truy cập nhiều lớp menu (danh bạ) có thể khiến trải nghiệm trở nên phức tạp hơn, thậm chí nguy hiểm hơn. Nhất là trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Chính vì vậy, AI đang được phát triển theo hướng giúp người dùng tiếp cận các tính năng một cách nhanh chóng và trực quan hơn.

Trên nhiều mẫu xe Lynk & Co, AI được ứng dụng để tối ưu khả năng tương tác trong khoang lái, thông qua các thiết lập như điều khiển bằng giọng nói, tối ưu hiển thị hoặc cá nhân hóa giao diện sử dụng. Thay vì phải thao tác thủ công nhiều lần, người dùng dễ dàng thực hiện một số tác vụ cơ bản như điều chỉnh điều hòa, nghe nhạc, dẫn đường hoặc điều khiển giải trí bằng giọng nói.

Công nghệ AI giúp khoảng cách giữa người và xe đang ngày càng gần hơn, khi chiếc xe có thể ghi nhớ, phân tích để hiểu và đáp ứng nhu cầu của người dùng (Ảnh: Lynk & Co).

Xu hướng này được xem phù hợp với môi trường giao thông tại Việt Nam, nơi người lái thường xuyên phải xử lý nhiều tình huống cùng lúc khi di chuyển trong đô thị. Việc giảm thao tác tay trên màn hình có thể góp phần hạn chế mất tập trung trong quá trình lái xe.

Không chỉ dừng ở điều khiển bằng giọng nói, AI còn được ứng dụng để tối ưu toàn bộ trải nghiệm hiển thị trong khoang lái. Các hệ thống mới có xu hướng phân tích và ưu tiên những nội dung người dùng thường xuyên sử dụng, đồng thời đơn giản hóa cách tiếp cận tính năng.

Bên cạnh đó, khả năng cá nhân hóa cũng ngày càng được chú trọng, cho phép ghi nhớ một số thiết lập quen thuộc như vị trí ghế ngồi, điều hòa, giao diện hiển thị hoặc các tùy chọn giải trí.

Định hướng này không chỉ xuất hiện ở các tính năng giải trí trong ca-bin mà còn dần mở rộng sang các công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ người lái. AI ngày càng tham gia nhiều hơn vào việc xử lý dữ liệu, nhận diện tình huống và hỗ trợ cảnh báo sớm, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ người lái và hành khách trong quá trình vận hành.

Với Lynk & Co, AI không phải để “trình diễn” mà phải được ứng dụng vào trải nghiệm thực tế, hỗ trợ đắc lực cho người dùng (Ảnh: Lynk & Co).

Trên các tài liệu kỹ thuật của Geely và Lynk & Co, hãng nhiều lần nhấn mạnh triết lý phát triển theo hướng phục vụ các tình huống sử dụng thực tế, thay vì chỉ tối ưu để vượt qua các bài thử nghiệm tiêu chuẩn.

Điều này phần nào phản ánh xu hướng chung của ngành ô tô hiện nay, khi công nghệ được đánh giá nhiều hơn bằng giá trị mang lại cho người dùng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Cùng với đó, nhiều hãng xe cũng đang chuyển sang xu hướng phát triển “software-defined vehicle”. Nghĩa là, ô tô được định hình nhiều hơn bằng phần mềm và khả năng cập nhật công nghệ trong suốt vòng đời sản phẩm. Với Lynk & Co, nền tảng công nghệ từ hệ sinh thái Geely cho phép hãng triển khai các bản cập nhật OTA nhằm tối ưu hệ thống phần mềm sau khi xe được bán ra thị trường.

Sự phát triển của AI đang dẫn tới một thay đổi trong ngành ô tô, nơi công nghệ không còn được đo bằng số lượng tính năng và chủ yếu để phô diễn, quảng bá; mà ngày càng hướng tới việc giải quyết những nhu cầu sử dụng thực tế, từ khả năng tương tác, hiển thị cho tới hỗ trợ người lái. Đó cũng là lý do AI đang dần trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm hằng ngày của người dùng ô tô hiện đại.