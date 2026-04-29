Lynk & Co 900 phiên bản 5 chỗ ra mắt tại Trung Quốc

Một năm sau khi giới thiệu tới người dùng phiên bản 6 chỗ của Lynk & Co 900, hãng xe Trung Quốc tiếp tục cung cấp một tùy chọn mới cho mẫu SUV đầu bảng này.

Phiên bản mới của mẫu xe được thiết kế với 5 chỗ ngồi. Lynk & Co 900 được xây dựng dựa trên nền tảng kiến trúc hybrid chuyên dụng SPA Evo của tập đoàn Geely.

Phiên bản 5 chỗ của dòng SUV Lynk & Co 900 (Ảnh: Carnewschina).

Theo Lynk & Co, phiên bản 5 chỗ của mẫu SUV này có không gian hàng ghế hành khách phía sau được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Trong khi đó, khoang chứa hành lý phía sau cũng như hệ truyền động, trang bị công nghệ không có gì thay đổi so với các phiên bản trước đó.

So với phiên bản 6 chỗ, dòng SUV 900 bản 5 chỗ có khoảng để chân rộng rãi hơn. Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn là 1.030L và có thể tăng lên 1.215L. Dung tích khoang hành lý dưới sàn là 80L.

Thiết kế phần đuôi xe của Lynk & Co 900 bản 5 chỗ (Ảnh: Carnewschina).

Theo công bố của Lynk & Co, phạm vi di chuyển của mẫu xe này là 1.363km (kết hợp), chạy ở chế độ thuần điện là 230km.

Phiên bản cao cấp nhất có tên 2.0T, sở hữu công suất 540kW, mô-men xoắn cực đại 1.038Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,6 giây và tốc độ tối đa đạt 240km/h.

Thiết kế hàng ghế thứ 2 trên Lynk & Co 900 bản 5 chỗ (Ảnh: Carnewschina).

Lynk & Co 900 được trang bị bộ pin Xiaoyao Hybrid của CATL với dung lượng 52,38kWh. Pin có khả năng sạc nhanh từ 20% đến 80% trong 17 phút.

Các tính năng an toàn cũng như hỗ trợ lái của mẫu xe này khá đa dạng, với 29 cảm biến, 11 camera và hệ thống radar.

Tại thị trường Trung Quốc, Lynk & Co 900 với tùy chọn 5 chỗ ngồi được bán ra với 3 phiên bản gồm: 1.5T Halo giá 37.300USD, 1.5T Ultra giá 41.100USD và 2.0T Ultra có giá 44.100USD.

Phiên bản Lynk & Co 900 6 chỗ được trưng bày tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Lynk & Co 900 không còn là mẫu xe quá xa lạ với khách hàng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này từng được trưng bày tại một số sự kiện của hãng xe Trung Quốc. Những chiếc Lynk & Co 900 đã xuất hiện tại Việt Nam là phiên bản 6 chỗ.

Theo chia sẻ của nhân viên tư vấn bán hàng, mẫu xe hybrid cắm sạc Lynk & Co 900 sẽ được bán tại Việt Nam vào tháng 6 với giá khoảng 3 tỷ đồng.

Xe có chiều dài 5.240mm, chiều rộng 1.999mm và chiều cao 1.810mm. Với kích thước này, Lynk & Co 900 còn dài hơn cả dòng SUV Lexus LX600 (chiều dài 5.100mm).

Thiết kế khoang lái của Lynk & Co 900 bản 6 chỗ (Ảnh: Hội An)

Nếu được chốt mức giá khoảng 3 tỷ đồng, Lynk & Co 900 sẽ nằm ở phân khúc cao cấp cùng các mẫu như Audi Q6 e-tron, BMW 5 Series, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan hay Volvo XC90…

Lynk & Co 900 có thể hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm một dòng xe mới, thiết kế khác biệt, trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi, không đặt nặng yếu tố thương hiệu khi quyết định mua xe.