Lynk & Co 03 bản giá rẻ về Việt Nam, phân khúc sedan hạng C thêm cạnh tranh

Sau khoảng 5 tháng nhận đặt cọc, lô xe Lynk & Co 03 đầu tiên đã tới Việt Nam. Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng, sản phẩm này sẽ có hai phiên bản, với tên gọi Plus và Pro, giá dự kiến lần lượt là 799 triệu đồng và 859 triệu đồng.

Mẫu 03 Plus và Pro định vị dưới phiên bản hiệu năng cao 03+ đã mở bán từ cuối năm 2024, hiện có giá 1,899 tỷ đồng.

Lô xe Lynk & Co 03 đã cập cảng Việt Nam (Ảnh: Đại lý Lynk & Co).

Hai phiên bản Lynk & Co 03 cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng C phổ thông, nơi có sự hiện diện của Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Kia K3, MG5 và BYD Seal 5.

Trong đó, Mazda3 đang thống trị doanh số, với 2.969 xe bán ra trong năm 2025, theo dữ liệu của VAMA.

Mẫu xe này sẽ đứng trước áp lực doanh số rất lớn, đến từ ba yếu tố. Thứ nhất, thương hiệu Trung Quốc vẫn chưa đủ thuyết phục số đông. Thứ hai, doanh số sedan đang ở giai đoạn thoái trào. Và thứ ba, giá bán dự kiến nằm ở nửa trên của phân khúc, khi bản Plus đang đắt hơn bản đầy đủ của Elantra, K3, và Mazda3.

Mẫu sedan đến từ Trung Quốc có giá dự kiến nằm ở nửa trên của phân khúc sedan cỡ C phổ thông (Ảnh: Vizzlo).

So với bản hiệu năng cao 03+, Lynk & Co 03 Plus và Pro thiếu nhiều tính năng và trang bị để có mức giá dễ tiếp cận hơn. Khác biệt lớn nhất nằm ở khối động cơ, khi bản "giá rẻ" dùng động cơ 1.5L tăng áp (công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290Nm), trong khi bản 03+ dùng động cơ 2.0L tăng áp.

Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, nhiều khả năng sẽ bao gồm các tính năng: hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha thông minh,...

Ngoài 03, Honda Civic là mẫu xe duy nhất được trang bị ADAS từ bản tiêu chuẩn.

Nội thất không được bọc da lộn như bản 03+ (Ảnh: Đại lý Lynk & Co).

Ngoại hình của hai phiên bản Lynk & Co 03 mới cũng bớt hầm hố. Theo đó, cánh gió cản trước, cánh gió phía sau và các khe hút gió được lược bỏ. Cản sau vẫn còn đèn phanh kiểu F1 nhưng được tiết chế lại các cánh khuếch tán gió. Mâm xe kích thước nhỏ hơn, phay hai tông màu.

Phía sau dùng cặp ống xả đơn, thay vì cặp ống xả kép như bản 03+. Hệ thống đèn pha, đèn hậu LED được giữ nguyên.

Nội thất phù hợp để sử dụng hàng ngày hơn khi không bọc da lộn. Vô lăng vẫn giữ thiết kế tổng thể, nhưng tối giản hóa với các nút bấm nhựa thông thường, đồng thời bỏ nút bấm điều chỉnh âm thanh ống xả và chế độ Race.

Các tính năng nổi bật khác bao gồm: màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 12,8 inch, và hệ thống âm thanh 14 loa Lynk Sound.