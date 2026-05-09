Lotus ra mắt 4 xe thể thao, giá cao nhất gần 13 tỷ, tham vọng đấu Porsche

Tối 8/5, nhà phân phối Tasco Auto chính thức ra mắt thương hiệu Lotus tại thị trường Việt Nam. Lotus là thương hiệu ô tô Anh quốc, nhưng đến năm 2017, tập đoàn Geely (Trung Quốc) đã mua 51% cổ phần, trở thành cổ đông kiểm soát. Phần còn lại thuộc về Etika Automotive (Malaysia).

Tại Việt Nam, hãng phân phối 4 dòng xe thể thao hiệu năng cao, bao gồm Emira, Eletre, Emeya, và Evija. Lotus đặt mục tiêu cạnh tranh với Porsche và Maserati.

Lotus Emira sử dụng động cơ thuần xăng (Ảnh: Lotus Việt Nam).

Trong đó, Lotus Emira có 5 phiên bản, giá bán dao động từ 7,888 tỷ đến 12,888 tỷ đồng. Emira mang thiết kế xe thể thao hai cửa, sử dụng động cơ thuần xăng đặt giữa.

Các phiên bản thấp dùng máy I4 2.0L tăng áp của Mercedes-AMG, cho công suất 360 mã lực, hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,4 giây. Tốc độ tối đa 275km/h. Emira hiện là mẫu xe thương mại sử dụng động cơ 4 xy-lanh nhanh nhất thế giới.

Còn các phiên bản cao cấp dùng máy V6 3.5L siêu nạp của Toyota, cho công suất 400 mã lực, tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động. Khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,3 giây. Tốc độ tối đa 290km/h.

Mẫu xe này được xác định là đối thủ của Porsche 718, nhưng mức giá tại Việt Nam ngang ngửa với Porsche 911.

Lotus Eletre có giá khởi điểm 4,448 tỷ đồng (Ảnh: Lotus Việt Nam).

Eletre là mẫu Hyper-SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử Lotus. Xe có 5 phiên bản, giá dao động từ 4,448 tỷ đến 7,188 tỷ đồng, cạnh tranh với Porsche Macan EV.

Tất cả phiên bản đều sử dụng động cơ điện kép (dẫn động bốn bánh) và pin 112kWh, nhưng sức mạnh và tầm vận hành khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn Eletre 600 có công suất 603 mã lực, tầm vận hành 600km. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất 900 Sport Carbon có công suất 905 mã lực, tầm vận hành 410-500km.

Lotus Emeya có giá ngang bằng Eletre (Ảnh: Lotus Việt Nam).

Lotus Emeya mang kiểu dáng GT 4 cửa cạnh tranh trực tiếp với Audi e-tron GT và Porsche Taycan. Tại Việt Nam, xe cũng có 5 phiên bản, giá bán dao động từ 4,448 tỷ đến 7,188 tỷ đồng. Giá bán này ngang bằng "người anh em" Eletre.

Cuối cùng là Lotus Evija. Ra mắt toàn cầu tháng 7/2019, mẫu xe này được phát triển từ nền tảng của một mẫu xe đua. Khung xe được chế tạo từ monocoque sợi carbon liền khối, đóng vai trò vừa là cấu trúc chịu lực, vừa là nền tảng cho hiệu năng.

Lotus chọn Việt Nam là thị trường Đông Nam Á đầu tiên để ra mắt Evija (Ảnh: Lotus Việt Nam).

Khoang lái được phát triển với triết lý tương tự một chiếc xe đua track hơn là một mẫu xe đường phố với vô lăng hình chữ nhật lấy cảm hứng từ F1, tích hợp toàn bộ điều khiển cần thiết để người lái tập trung vào trải nghiệm vận hành.

Evija dùng động cơ điện, sản sinh công suất 2.011 mã lực và mô-men xoắn 1.704Nm, cho phép tăng tốc 0-100km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 300km/h dưới 10 giây. Xe sản xuất giới hạn 130 chiếc trên toàn cầu. Evija chưa được công bố giá bán tại Việt Nam.

Lotus là 1 trong 5 thương hiệu ô tô do Tasco Auto nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam, bên cạnh Volvo, Lynk & Co, Geely và Zeekr. Hai mẫu xe thuần điện Eletre và Emeya sẽ sử dụng hạ tầng trạm sạc của liên minh Tasco Auto - Esky Copr - Ford Việt Nam.