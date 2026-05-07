Lốp ô tô cũng tích hợp AI

Hãng lốp Pirelli của Italy vừa ký thỏa thuận hợp tác với công ty công nghệ Thụy Điển Univrses để nâng cấp công nghệ Cyber ​​Tyre bằng cách tích hợp công nghệ của Univrses cùng các hệ thống thị giác máy tính dựa trên AI.

Thỏa thuận bao gồm việc Pirello mua 30% cổ phần của Univrses.

Khi kết hợp công nghệ AI, lốp ô tô sẽ có khả năng kết nối cao hơn (Ảnh: Pirelli).

Cyber ​​Tyre là hệ thống phần cứng và phần mềm tích hợp của Pirelli, hỗ trợ các hệ thống hỗ trợ lái và cho phép giám sát tình trạng mặt đường. Không chỉ là một hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) cao cấp, hệ thống này có nhiều cảm biến, bao gồm một số được đặt bên trong lốp. Tuy nhiên, những cảm biến đó chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn.

Các cảm biến khác, chẳng hạn như camera, cũng cần thiết để hệ thống Cyber ​​Tyre hoạt động đúng cách. Phần mềm là nơi công nghệ của Univrses phát huy vai trò. Nền tảng phần mềm 3DAI Engine của công ty mang đến cho các phương tiện tự lái khả năng nhận thức, bao gồm học sâu về không gian, cũng như định vị 3D và lập bản đồ 3D.

Nói một cách đơn giản, chiếc ô tô của bạn sẽ không chỉ biết chính xác vị trí của nó trên bản đồ, mà còn học cách xử lý môi trường xung quanh, ít nhất là về mặt lý thuyết.

Phát biểu về sự hợp tác này, ông Andrea Casaluci, Giám đốc điều hành của Pirelli, cho biết: “Thỏa thuận với Univrses tiếp tục nâng cao nền tảng Cyber ​​Tire của chúng tôi, nhờ vào các công nghệ thị giác máy tính dựa trên AI tiên tiến. Sự hợp tác giữa Pirelli và Univrses sẽ đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi liên tục của ô tô thành những phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm thực sự”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Jonathan Selbie của Univrses cho biết thêm: “Việc giám sát liên tục và dữ liệu đang trở thành nền tảng mới cho việc quản lý tài sản cơ sở hạ tầng, và công nghệ của Univrses có khả năng cung cấp những năng lực phân tích mạnh mẽ dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và được cập nhật thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi rất vui mừng chào đón công ty Pirelli với tư cách là nhà đầu tư và đưa mối quan hệ hợp tác của chúng tôi lên một tầm cao mới: hai bên sẽ hợp lực để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm ngày càng tiên tiến hơn”.

Sự hợp tác này cũng không chỉ đơn thuần là lý thuyết. Pirelli và vùng Puglia (Italy) đã khởi động dự án thí điểm giám sát mạng lưới đường bộ vào năm 2025, kết hợp dữ liệu từ Cyber ​​Tyre với công nghệ thị giác máy tính của Univrses để xây dựng bản đồ được cập nhật liên tục về tình trạng cơ sở hạ tầng trên các tuyến đường trong khu vực.

Đây là minh chứng ban đầu về tính khả thi, đồng thời là dấu hiệu cho thấy công nghệ này đang được phát triển mạnh mẽ, và dường như ngay cả lốp xe của bạn cũng sẽ góp phần vào một tương lai kết nối, được thúc đẩy, sớm hay muộn, bởi trí tuệ nhân tạo.