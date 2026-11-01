Lỗi thước lái, SUV 7 chỗ Volkswagen bị triệu hồi tại Việt Nam

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Công ty TNHH Ô tô Thế Giới đã gửi báo cáo về chương trình triệu hồi mẫu Volkswagen Tiguan Allspace tại Việt Nam. Lượng xe bị ảnh hưởng gồm 207 chiếc, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2017 đến ngày 7/9/2022.

Volkswagen Tiguan Allspace lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2018, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được giới thiệu vào cuối năm 2022 và duy trì đến nay. Do đó, những xe bị triệu hồi đều có phom dáng thuộc đời cũ.

Volkswagen Tiguan Allspace sở hữu kích thước ngang SUV hạng C, có 7 chỗ nhưng từng sở hữu giá bán cao nhất lên tới 1,899 tỷ đồng ở năm 2021, do thương hiệu Đức định vị ở mức cao cấp hơn phân hạng phổ thông (Ảnh: Volkswagen Việt Nam).

Hãng xe Đức cho biết, trên những xe Tiguan Allspace thuộc diện triệu hồi, chi tiết bu-lông cố định thước lái (trên bệ đỡ cầu trước ở phía bên phải) có thể bị ăn mòn dưới ảnh hưởng của hơi ẩm, nước và tác động của môi trường, khiến mối lắp ghép bị rơ lỏng, tạo nên tiếng động bất thường khi đánh lái.

Trong một số trường hợp, phần đầu bu-lông có thể bị đứt gãy, khiến thước lái chỉ còn được cố định ở một bên. Nếu tiếp tục chịu tải đặc biệt khi đánh lái tại chỗ hoặc ở tốc độ thấp, vỏ thước lái có thể bị nứt vỡ, từ đó khiến xe mất khả năng điều hướng và làm tăng nguy cơ gây tai nạn, chấn thương.

Người dùng có thể chủ động tra cứu số khung, số động cơ của xe thuộc chương trình triệu hồi trên website của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Nếu trùng khớp, cần nhanh chóng mang xe tới các đại lý ủy quyền của nhà phân phối (Công ty TNHH Trend Motor Việt Nam) nhằm tiến hành kiểm tra và khắc phục.

Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 1 giờ/xe, tùy theo tình trạng thực tế. Toàn bộ chi phí kiểm tra, sửa chữa được miễn phí.

Theo quy định tại Thông tư số 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 1/07), chủ xe bắt buộc phải khắc phục lỗi thuộc diện triệu hồi trước khi đi đăng kiểm (Ảnh: Volkswagen Việt Nam).

Volkswagen Tiguan hiện hành đang có 2 phiên bản, đi kèm giá bán dao động 1,599-1,688 tỷ đồng nhưng dự kiến sẽ được nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối tháng 11. Hãng xe Đức hiện đã nhận đặt hàng Tiguan mới với giá bán dễ tiếp cận hơn: 1,339-1,499 tỷ đồng.

Ở thế hệ mới, Volkswagen Tiguan 2026 sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức (trước đó là Mexico). Nội thất có cấu hình 5 chỗ ngồi, đồng thời chuyển sang dùng động cơ xăng 1.4L tăng áp, thay vì máy 2.0L tăng áp như phiên bản hiện hành.