Lợi thế kép của Veloz Cross: Giá cạnh tranh từ ưu đãi, giá trị bền vững trong sử dụng

Cuối năm là thời điểm người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn các khoản chi lớn, đặc biệt với những gia đình tìm kiếm một mẫu xe có thể đồng hành dài hạn.

Trong phân khúc BMPV 7 chỗ gầm cao cỡ nhỏ, Veloz Cross được nhiều người cân nhắc nhờ chi phí đầu tư ban đầu dễ tiếp cận, chính sách bán hàng ổn định qua nhiều tháng và những giá trị sử dụng đã được khách hàng kiểm chứng.

Veloz Cross cân bằng giữa chi phí đầu tư ban đầu thấp và giá trị sử dụng hiệu quả (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, các mẫu xe không tạo ra khác biệt quá lớn về trang bị hay khả năng vận hành, khiến chính sách giá bán và hỗ trợ tài chính trở thành yếu tố then chốt trong quyết định mua xe.

Thông thường các chương trình khuyến mại được đẩy mạnh vào mùa cao điểm nhằm kích cầu ngắn hạn. Tuy nhiên, Veloz Cross lại đi theo hướng khác khi được Toyota duy trì chính sách ưu đãi ổn định qua nhiều tháng.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/12, Veloz Cross tiếp tục được áp dụng mức giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương tổng giá trị lên đến 75 triệu đồng.

Song song với đó là nhiều gói lãi suất vay thấp phù hợp nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Nếu khách mua mới, lãi suất chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, tương đương mức chi trả chỉ từ 5,9 triệu đồng/tháng.

Trường hợp khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) tại đại lý có T-Sure để lên đời với Veloz Cross thì mức lãi suất chỉ còn 0%/năm trong 6 tháng đầu.

Chương trình khuyến mại lớn qua nhiều tháng, giúp khách hàng nhanh chóng quyết định mua xe (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Chính sách nhất quán này giúp khách hàng không phải chờ đợi thời điểm giảm giá đặc biệt, mà có thể trải nghiệm và quyết định mua xe ngay khi phát sinh nhu cầu. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo nên nhịp mua ổn định cho Veloz Cross và hiệu quả của chiến lược này được phản ánh rõ nét qua doanh số các tháng gần đây theo báo cáo của VAMA.

Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 11, theo báo cáo VAMA, Veloz Cross ghi nhận đà tăng trưởng ổn định với mức bán dao động quanh 766 - 817 xe/tháng, tăng hơn 60% so với giai đoạn 5 tháng đầu năm.

Nhịp tăng ổn định của Veloz Cross ở quý III và đầu quý IV diễn ra trong bối cảnh phân khúc MPV cỡ nhỏ xuất hiện thêm đối thủ mới và xe điện, cho thấy chiến lược ưu đãi thực tế, liên tục và nhất quán của Toyota Việt Nam đang phát huy hiệu quả.

Trang bị an toàn vượt trội trong phân khúc cùng chính sách mua linh hoạt giúp Veloz Cross giữ doanh số tăng đều trong nửa cuối năm 2025 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Ở góc độ người dùng, chị Nhung, giáo viên trường công lập tại Hà Nội, cho biết gia đình chị quyết định mua Veloz Cross vào cuối tháng 11 sau khi tìm hiểu chương trình trả trước 0 đồng mà Toyota áp dụng cho nhóm đối tượng đặc thù.

“Gia đình tôi có nhu cầu mua xe 7 chỗ để phục vụ đi lại và nâng cao chất lượng sống, nhưng việc phải chi một khoản lớn ngay từ đầu khiến chúng tôi khá cân nhắc vì vẫn cần quỹ dự phòng. Hai vợ chồng đã đi xem nhiều mẫu xe và so sánh kỹ chính sách giá, nhưng khi được tư vấn gói trả góp 0 đồng với lãi suất cố định trong 2 năm cho Veloz Cross, chúng tôi quyết định xuống tiền ngay”, chị Nhung chia sẻ.

Không chỉ tạo sức hút nhờ chính sách giá, Veloz Cross còn giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng nhờ khả năng vận hành ổn định cùng chi phí nhiên liệu hợp lý.

Chia sẻ sau gần một tháng nhận xe, chị Nhung cho biết gia đình đã có chuyến đi Mộc Châu như một dịp “thử xe” thực tế. “Di chuyển cả nội đô, cao tốc lẫn đường đèo núi, mức tiêu thụ nhiên liệu của Veloz Cross chỉ khoảng 6,5 lít/100 km, con số này đủ để gia đình tôi hài lòng về mức độ tiết kiệm”, chị Nhung nói.

Veloz Cross được đánh giá là giữ giá tốt và dễ giao dịch trên thị trường thứ cấp (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Ngoài ra, Veloz Cross được nhiều người dùng đánh giá cao về sự cân bằng giữa giá trị sử dụng và tính thanh khoản tốt trên thị trường thứ cấp..

Sự kết hợp của các yếu tố: chương trình ưu đãi thiết thực và toàn diện; chi phí vận hành thấp; tính thanh khoản cao tạo nên sức hấp dẫn và củng cố vị thế của Veloz Cross trên thị trường MPV Việt Nam.

Ngày 20/12, 9 đại lý Toyota Hà Nội tổ chức sự kiện Festive Season Showcase 2025, tập trung vào mẫu xe B-MPV gồm: trưng bày và lái thử; chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho chuyến đi dài như cách bố trí ghế, cố định ghế trẻ em ISOFIX, sắp xếp hành lý; hỏi đáp cùng chuyên gia kỹ thuật.

Sự kiện còn có hoạt động chụp ảnh nhận quà, bốc thăm trúng thưởng, góc tô màu cho trẻ em và nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua xe ngay tại sự kiện. Trong cùng ngày, sẽ diễn ra hành trình giới thiệu thương hiệu từ Toyota Thăng Long - Toyota Mỹ Đình lên đỉnh Ba Vì, ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của mùa lễ hội.