Lợi thế của VinFast trên thị trường Việt Nam

Chi phí bảo dưỡng thấp

Trên các diễn đàn và hội nhóm người dùng xe điện, không khó để bắt gặp những chủ xe chia sẻ hóa đơn bảo dưỡng chỉ từ vài trăm nghìn tới 1 triệu đồng - minh chứng cho lợi thế của xe điện. Việc loại bỏ các hạng mục như thay dầu động cơ, cùng với cấu trúc kỹ thuật đơn giản, giúp chi phí vận hành được kiểm soát tốt hơn trong dài hạn.

Anh Tuân Hoàng, chủ chiếc VF e34, bất ngờ khi ngồi nhẩm lại tổng số tiền đã chi cho việc bảo dưỡng. “Sau 100.000km, chiếc VF e34 của tôi mới phải bảo dưỡng 8 lần, tổng chi phí chỉ khoảng 8 triệu đồng”, anh Hoàng phân tích.

Xe điện có chi phí vận hành thấp (Ảnh: VinFast).

Từng trải nghiệm VF 8 trong thời gian dài, anh Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng) cũng nhận định điều khác biệt của xe điện so với xe xăng là yêu cầu thay thế phụ tùng rất ít. Sau 12.000km di chuyển, nhà sản xuất chỉ yêu cầu thay thế lọc gió điều hòa với chi phí chưa đến 750.000 đồng.

Mặt khác, cộng đồng chủ xe có thể yên tâm vào mạng lưới hạ tầng dịch vụ được đầu tư bài bản của VinFast. Với số lượng xưởng nhiều nhất trên thị trường và phủ khắp 34 tỉnh, thành phố, hãng xe Việt Nam mang đến cho khách hàng sự an tâm khi vận hành xe ở bất kỳ nơi đâu.

Chị Nguyễn Thu Hà, đang sử dụng VinFast VF 5 tại Cà Mau, từng lo ngại việc sử dụng xe điện ở ngoài các đô thị lớn. Tuy nhiên, hệ thống xưởng dịch vụ VinFast tại địa phương đã giúp chị yên tâm. “Xưởng gần nhà, kỹ thuật viên nhiệt tình, chi phí hợp lý. Tôi không còn cảm giác lo lắng như khi dùng xe xăng trước đây bởi hãng đó không có xưởng ở Cà Mau”, chị Hà cho biết.

Chính sách chăm sóc khách hàng - hậu mãi vượt trội

Theo nhiều người dùng, tiêu chuẩn “hậu mãi 5 sao” của VinFast còn được thể hiện qua chất lượng dịch vụ đồng đều trên toàn hệ thống.

Khách hàng tìm hiểu về VF 8 (Ảnh: VinFast).

Anh Phạm Cường, một chủ xe VF 8 tại TPHCM cho biết, trong một lần gặp sự cố phải đưa xe vào xưởng, anh bất ngờ bởi sự chu đáo với khách hàng của VinFast. Mọi hạng mục, từ gọi cứu hộ, tư vấn chi phí, sửa chữa đều nhanh chóng. Sau đó, anh còn được bộ phận chăm sóc khách hàng hỏi thăm để cập nhật tình hình giải quyết.

“Tư vấn viên tổng đài theo sát quá trình sửa xe của tôi, đảm bảo tôi được hỗ trợ kịp thời ngay khi cần. Chỉ một điều rất nhỏ đó thôi nhưng khiến tôi có cảm giác mình là ‘thượng đế’ đúng nghĩa, được chăm sóc tận tình”, anh Cường thừa nhận.

Bên cạnh đó, anh Cường cũng thích thú với tính năng đặt hẹn, nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ trên ứng dụng VinFast đi kèm, tiện lợi với những người có lịch làm việc dày đặc. Nếu đi làm dịch vụ đúng hẹn, khách hàng được tặng thêm 50 VPoint vào tài khoản VinClub - chi tiết nhỏ nhưng khiến nhiều chủ xe thích thú.

Giới chuyên môn nhận định VinFast đang từng bước nâng tầm chuẩn mực hậu mãi tại thị trường ô tô Việt Nam thông qua nhiều chính sách khác biệt như: cứu hộ 24/7 miễn phí trong bảo hành, giao nhận xe tại nhà, cam kết cung cấp phụ tùng trong 24 giờ, cho mượn xe/pin nếu xe khách hàng phải sửa động cơ/pin… Cùng đó là chính sách bảo hành 7-10 năm cho các dòng xe, vượt trội hẳn so với tiêu chuẩn thị trường (thường từ 3-5 năm).

Không đơn thuần chỉ là phần đính kèm khi mua xe, với kỷ lục hơn 175.000 ô tô bán ra trong năm 2025, VinFast đã chứng minh việc lấy hậu mãi làm nền tảng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy người dùng lựa chọn xe điện.