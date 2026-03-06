Lợi thế của VinFast Feliz II: 2,5 năm đầu không mất chi phí năng lượng

Tài xế dịch vụ tính bài toán chi phí

Anh Trần Quân (tài xế dịch vụ tại Hà Nội) vừa quyết định xuống tiền mua mẫu xe máy điện VinFast Feliz II khi cân đối từ chi phí sở hữu tới sử dụng, khi VinFast đang triển khai đợt mở cọc sớm từ 1-15/3 với loạt ưu đãi lớn.

Cụ thể, từ mức giá 24,9 triệu đồng (thuê pin) và 30,5 triệu đồng (mua pin), Feliz II đang được áp dụng mức ưu đãi 6% trực tiếp trên giá bán, hỗ trợ lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) và 1 triệu đồng, đưa tổng ưu đãi lên tới 3-3,4 triệu đồng.

Thiết kế mẫu xe VinFast Feliz II (Ảnh: VinFast).

Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng nhận xe mà không cần vốn ban đầu, có thể trả góp lên tới 100% giá trị xe với lãi suất ưu đãi.

“Các chính sách hỗ trợ tài chính của VinFast rất thực tế. Thay vì phải dồn toàn bộ tiền tích lũy để đổi xe, tôi chọn phương án trả góp. Nhận xe xong tôi sẽ đăng ký chạy trên nền tảng Xanh SM Platform rồi trả dần hàng tháng bằng chính thu nhập từ công việc”, anh Quân chia sẻ.

Anh Quân còn được miễn phí đổi pin không giới hạn số lần tới 30/6/2028, tương đương khoảng 2,5 năm đầu vận doanh không tốn tiền năng lượng.

VinFast hiện cũng áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green đến 31/5/2027, giúp người dùng như anh có thêm lựa chọn linh hoạt giữa sạc và đổi pin mà không phát sinh chi phí.

Trạm sạc và đổi pin tiện lợi (Ảnh: VinFast).

Chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người dùng khi không có nhiều chi tiết động cơ phức tạp. Như vậy, anh Quân giảm bớt được những khoản chi phí lớn nhất của nghề tài xế dịch vụ.

“Ngồi tính lại từng khoản, tôi thấy ngay trong năm đầu chuyển sang VinFast Feliz II, chi phí vận hành sẽ tối ưu. Đổi pin cũng nhanh và nhẹ nhàng”, anh chia sẻ.

Thiết kế sang trọng, công năng tối ưu cho vận doanh

Bên cạnh lợi thế về kinh tế, VinFast Feliz II còn tạo thiện cảm với giới tài xế dịch vụ nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, trang bị và hiệu năng vận hành.

Kế thừa phong cách tối giản của dòng Feliz, phiên bản Feliz II được người dùng đánh giá là có thiết kế thanh lịch nhưng khỏe khoắn, phù hợp nhịp sống đô thị. Xe còn được trang bị hệ thống đèn LED Projector phía trước cùng đèn hậu và xi nhan LED đồng bộ, không chỉ tăng tính nhận diện mà còn cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển buổi tối - khung giờ cao điểm của nhiều tài xế công nghệ.

Với tài xế dịch vụ, ngoại hình chỉn chu không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. “Chạy dịch vụ thì chiếc xe cũng giống như ‘bộ mặt’ của mình. Xe mới, hiện đại thì khách có thiện cảm ngay từ đầu”, anh Nguyễn Hà, một tài xế công nghệ tại TPHCM vừa đặt cọc xe, bày tỏ.

Tính thực dụng tiếp tục là điểm nhấn trên mẫu xe này. Feliz II sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000W, đạt tốc độ 70km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Khả năng tăng tốc mượt và vận hành êm ái phù hợp với đặc thù dừng - chạy liên tục khi chở khách.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 156 km sau mỗi lần sạc khi lấp đầy cả 2 khay pin. Dòng pin LFP vốn được đánh giá cao về độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài, phù hợp với cường độ khai thác liên tục. Pin xe máy điện VinFast được bảo hành tới 8 năm (xe được bảo hành 6 năm) nên chủ xe có thể hoàn toàn yên tâm dùng xe lâu dài.

Động cơ và pin xe đều được thiết kế đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép vận hành trong điều kiện ngập nước 0,5 m trong 30 phút.

“Vốn đầu tư vừa tầm, chi phí vận hành nhẹ, lại hỗ trợ tốt cho chạy dịch vụ, với Feliz II, tôi có thể yên tâm chuyển sang xe điện. Giờ chỉ chờ xe về để dùng làm việc ngay thôi”, anh Hà nói.