Theo Carscoops, sự sụt giảm lợi nhuận hơn 55% của BYD là dấu hiệu không mấy khả quan về tình hình kinh doanh của thị trường xe điện Trung Quốc. Đây cũng là lần ghi nhận mức giảm lợi nhuận theo quý mạnh nhất của BYD kể từ năm 2020.

Dòng xe hybrid BYD Sealion 6 (Ảnh: Hội An)

Điều này cho thấy hãng xe điện lớn nhất thế giới đang phải đối diện với áp lực ngày càng tăng tại thị trường nội địa, bất chấp những thành công có được ở quốc tế.

Theo báo cáo mới nhất của BYD, lợi nhuận ròng của hãng xe điện trong quý đầu tiên của năm 2026 đã giảm 55,4%, tương đương với 597 triệu USD.

Doanh thu của BYD cũng giảm gần 12%, xuống còn 22 triệu USD. Đây cũng là quý giảm thứ ba liên tiếp và là doanh thu quý thấp nhất kể từ quý II/2024.

Cụ thể, kết thúc quý đầu năm 2026, BYD bán được 700.463 xe “năng lượng mới” bao gồm thuần điện và hybrid cắm sạc. Con số này giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 48% so với kỷ lục của quý IV/2025.

Thị trường xe điện Trung Quốc ngày càng trở nên khốc liệt. Để vươn lên được vị trí dẫn đầu tại thị trường này, BYD cung cấp tới người dùng những mẫu xe điện giá rẻ. Tuy nhiên, cuộc chiến giá bán ở thị trường này vẫn là một áp lực vô cùng lớn với BYD.

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành việc cắt giảm trợ cấp. Trước đó, Trung Quốc đã miễn thuế xe năng lượng mới trong giai đoạn 2024-2025. Đến giai đoạn 2026-2027, mức ưu đãi đã giảm một nửa, tối đa còn hơn 2.000 USD/xe.

Sự thay đổi chính sách đã khiến sức mua dồn vào quý IV/2025, khiến doanh số quý đầu tiên của năm 2026 sụt giảm đáng kể. Doanh số bán hàng tại Trung Quốc đã giảm trong nhiều tháng liên tiếp, và lợi nhuận cũng đang bị thu hẹp, bất chấp lượng xuất khẩu đang tăng mạnh.

BYD đang hướng đến các thị trường nước ngoài khi doanh số bán hàng trong nước đang giảm mạnh. BYD dự định xuất khẩu 1,5 triệu xe trong năm nay nhằm khắc phục tình trạng ế ẩm tại thị trường nội địa.

Giới chuyên gia cho rằng, các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng khả năng xuất khẩu trong năm 2026, nhưng tốc độ tăng trưởng của thị trường trong nước có thể sẽ chậm lại.

Sự chuyển dịch này đã được thể hiện rõ tại triển lãm Auto China 2026, BYD đã ra mắt những sản phẩm nhắm vào phân khúc cao cấp. Việc chuyển hướng sang những mẫu xe đắt tiền, thay vì xe giá rẻ nhằm giúp cho BYD duy trì lợi nhuận.

Bên cạnh đó, hãng xe điện lớn nhất thế giới này cũng có những động thái đầu tư vào công nghệ mạnh mẽ hơn. BYD đang thực hiện việc nâng cấp tốc độ sạc, cùng các tính năng tiện nghi cho xe. Việc làm này nhằm lôi kéo người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Hãng xe BYD có mặt tại thị trường VIệt Nam từ năm 2024 (Ảnh: Hội An).

Theo các chuyên gia, kết quả bán hàng trong vài quý tới sẽ là câu trả lời liệu BYD có thể phục hồi tình hình kinh doanh hay không. Các nhà phân tích cũng cho rằng, sự phục hồi về nhu cầu xe điện tại Trung Quốc và tăng trưởng xuất khẩu được xem là chìa khoá để hãng này phục hồi.

Là hãng xe điện lớn nhất thế giới, thế nhưng từ khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm của BYD chưa chiếm được cảm tình của người dùng trong nước. Việc không đầu tư bài bản về hạ tầng trạm sạc, cũng như việc số lượng đại lý không được phủ rộng trên toàn quốc khiến cho người dùng đắn đo khi chọn mua xe BYD.