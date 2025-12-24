Loạt xe tay ga đường trường về Việt Nam năm 2025: Có mẫu chạy đa địa hình

Thị trường xe hai bánh tại Việt Nam năm 2025 có nhiều thay đổi, điển hình như xu hướng “điện hóa” trong bối cảnh Nhà nước dần áp dụng những quy định mới. Dẫu vậy, phân khúc xe tay ga đường trường bất ngờ sôi động hơn hẳn năm trước, với sự xuất hiện của loạt sản phẩm mới.

Yamaha XMAX 300 2025

Cuối tháng 5, Yamaha Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng XMAX 300. Tuy nhiên, xe không có biến thể cao cấp như ở thị trường quốc tế. Bản được phân phối tại Việt Nam gần như không thay đổi so với đời cũ, chỉ cóó thêm tùy chọn màu sắc và được phân phối rộng rãi hơn.

Cụ thể, Yamaha XMAX 300 2025 giờ đây được phân phối thông qua hệ thống đại lý Yamaha Town vốn chuyên kinh doanh các dòng xe phổ thông. Trước đó, mẫu xe tay ga này chỉ được mở bán tại Revzone Yamaha Motor - đại lý chuyên phân phối xe phân khối lớn của thương hiệu Nhật.

Giá bán lẻ đề xuất của Yamaha XMAX 300 2025 tăng 1 triệu đồng so với đời cũ, lên mức 140 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị của XMAX 300 2025 có điểm nhấn nằm ở cụm màn hình LCD kích cỡ 4,3 inch có kết nối điện thoại thông qua ứng dụng Y-Connect, dẫn đường thông qua hệ thống điều hướng Garmin StreetCross. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh chống bó cứng ABS hai kênh.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha XMAX 300 2025 là khối động cơ xăng, 1 xy-lanh, dung tích 292cc, sản sinh công suất tối đa 28 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 29Nm.

Honda ADV350

Giữa tháng 9, Honda Việt Nam bất ngờ giới thiệu mẫu xe tay ga đường trường ADV350. Đây là lần đầu tiên sản phẩm này được mở bán chính hãng tại nước ta, có giá bán lẻ đề xuất là 165,99 triệu đồng.

“Tân binh” này được xếp vào cùng phân khúc với Yamaha XMAX 300, nhưng khác với đối thủ, Honda ADV350 sở hữu thiết kế có phần góc cạnh hơn.

Trước đây, Honda ADV350 từng được đưa về dưới dạng xe nhập khẩu tư nhân, đỉnh điểm được chốt giá lên tới 250 triệu đồng (Ảnh: Hồng Đức).

Trang bị của Honda ADV350 không kém cạnh đối thủ khi sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh ABS hai kênh. Tuy nhiên, “tân binh” này sử dụng bộ phuộc hành trình ngược phía trước có đường kính 37mm, đi kèm bộ lốp dual-sport (đa năng), hứa hẹn khả năng chinh phục nhiều dạng địa hình hơn XMAX.

Động cơ của Honda ADV350 là loại eSP+ 4 van, xi-lanh đơn, dung tích 330cc (329,6cc), sản sinh 29 mã lực và 31,8Nm. Đó là những thông số nhỉnh hơn một chút so với Yamaha XMAX 300 2025, nhưng mẫu xe này có trọng lượng 182kg, nhẹ hơn ADV350 (188kg).

Yamaha NMAX 2025

Cuối tháng 12, Yamaha Việt Nam chính thức giới thiệu NMAX 2025, “mảnh ghép” mới cho dải sản phẩm MAX Series của hãng xe Nhật tại nước ta. “Tân binh” này có thiết kế kiểu dáng xe tay ga đường trường, với nhiều đường nét tương tự XMAX nhưng sử dụng động cơ Blue Core 155cc giống NVX.

Cỗ máy này được tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, sản sinh 15,15 mã lực và 14,2Nm. Tương tự NVX 2025, mẫu Yamaha NMAX cũng được trang bị hộp số vô cấp điều khiển điện tử YECVT (Yamaha Electric CVT) nhưng chỉ xuất hiện trên bản Tech Max cao cấp nhất (79 triệu đồng).

Yamaha NMAX 2025 được phân phối với hai phiên bản, biến thể Tiêu chuẩn có giá bán lẻ đề xuất là 69 triệu đồng (Ảnh: Yamaha).

Hệ truyền động YECVT sử dụng mô-tơ điện tử để điều chỉnh tỉ số truyền, giúp NMAX mô phỏng cảm giác chuyển số như trên xe số, thông qua nút “Shift” và hai chế độ lái: T-Mode và S-Mode. Chế độ đầu tiên ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, chế độ còn lại duy trì vòng tua cao hơn để cải thiện khả năng tăng tốc.

Trang bị của Yamaha NMAX 2025 có điểm nhấn là hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh chống bó cứng ABS hai kênh, đi kèm màn hình TFT màu 4,2 inch và màn hình LCD. Riêng phiên bản Tech Max có hỗ trợ hiển thị bản đồ dẫn đường thông qua nền tảng Garmin StreetCross.