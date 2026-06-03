Audi Việt Nam

Theo công bố của Audi Việt Nam, từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6, hãng xe sang đến từ Đức sẽ thực hiện việc ưu đãi giá bán cho các dòng xe A5, A7 Sportback và A8L.

Các dòng sản phẩm của Audi đang được bán chính hãng tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Trong khi đó, từ ngày 1/6 đến hết ngày 12/8 các dòng xe được hưởng ưu đãi giá bán gồm A2, Q3, Q3 Sportback, Q7, Q8 và Q6 e-tron.

Mức giảm cụ thể cho từng dòng xe như sau:

Honda Việt Nam

Từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6, Honda Việt Nam (HVN) sẽ áp dụng chương trình tặng phí trước bạ cho khách hàng sở hữu một số dòng ô tô của hãng. Như vậy, giá lăn bánh của các mẫu ô tô được ưu đãi phí trước bạ sẽ được giảm.

Cụ thể, HVN ưu đãi 100% phí trước bạ cho City, 50% phí trước bạ cho các dòng xe như BR-V bản L, BR-V bản G, HR-V bản L và HR-V bản G.

Hyundai Thành Công Việt Nam

Trong tháng 6, Hyundai Thành Công tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá cho hầu hết các mẫu xe của mình.

Dòng xe Hyundai Santa Fe liên tục được thực hiện chương trình giảm giá hơn 200 triệu đồng (Ảnh: Hội An).

Tương tự nhiều tháng trước đây, Hyundai Santa Fe được áp dụng mức giảm cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Tiếp theo là dòng MPV Stargazer với mức giảm 107 triệu đồng.

Mazda Việt Nam

Trong tháng 6, Mazda Việt Nam đã giới thiệu thêm các phiên bản mới cho dòng CX-5, CX-8 và Mazda3, đi cùng việc giảm giá bán cao nhất đến 60 triệu đồng cho một số phiên bản.

Với dòng xe CX-5, Mazda bổ sung thêm phiên bản 2.0 Deluxe với giá 699 triệu đồng, đi kèm áp dụng giảm giá 10 triệu đồng ngay trong tháng 6. Các phiên bản còn lại của CX-5 cũng được áp dụng giảm giá cao nhất đến 43 triệu đồng.

Với dòng SUV 7 chỗ CX-8, hãng xe Nhật Bản bổ sung phiên bản 2.5 Luxury với giá 899 triệu đồng, áp dụng mức giảm 10 triệu đồng ngay trong tháng 6. Các phiên bản còn lại của dòng CX-8 được áp dụng mức giảm cao nhất 60 triệu đồng.

Dòng sedan Mazda3 được trưng bày tại đại lý (Ảnh: Hội An).

Dòng sedan Mazda3 có thêm phiên bản 1.5 Deluxe giá 569 triệu đồng, áp dụng giảm 10 triệu đồng ngay trong tháng 6. Trong khi các phiên bản của dòng Mazda CX-30 được áp dụng mức giảm cao nhất 40 triệu đồng, đưa giá bán thấp nhất của xe ở mức 659 triệu đồng. Dòng sản phẩm Mazda2, CX-3 cũng được áp dụng giảm giá 19-30 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Mitsubishi Việt Nam

Trong tháng 6, hầu hết những dòng sản phẩm bán chạy của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam đều được áp dụng chương trình giảm giá bán. Hãng xe Nhật Bản thực hiện tặng khách hàng mua xe các gói quà tặng như gói ưu đãi tài chính, bảo hiểm vật chất hay phụ kiện theo xe.

Trước sức ép lớn của VinFast Limo Green hay MPV 7 trong phân khúc MPV, Mitsubishi thực hiện việc giảm giá cho Xpander để kích cầu mua sắm.

Kia Việt Nam

Tuỳ theo phiên bản thuộc các dòng sản phẩm của Kia như Carnival Hybrid, Sorento, Sportage, Seltos, Sonet hay Carens sẽ được áp dụng chương trình giảm giá đến tối đa 70 triệu đồng trong tháng 6.

Subaru Việt Nam

Theo thông báo của nhà nhập khẩu và phân phối Subaru tại thị trường Việt Nam, từ tháng 6 này, sẽ giảm giá cho phiên bản Forester 2.0L nhập khẩu Thái Lan. Chương trình được áp dụng cho đến khi lượng xe được bàn giao hết.

Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight được giảm 260 triệu đồng, Forester2.0 iS EyeSight được giảm 310 triệu đồng.

Toyota Việt Nam

Trong tháng 6 này, Toyota Việt Nam cũng thực hiện việc ưu đãi lệ phí trước bạ cho một số dòng xe của hãng. Với ưu đãi 50-100% phí trước bạ, tương đương mức giảm cụ thể như sau: