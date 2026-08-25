Loạt chính sách hỗ trợ người dùng của Lynk & Co Việt Nam

Sau hơn 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co dần tạo dấu ấn rõ nét hơn về định vị thương hiệu xe cao cấp mới (New Premium). Nằm trong chiến lược phát triển thương hiệu, Lynk & Co công bố 26 đặc quyền, áp dụng ở hầu hết các giai đoạn người dùng tiếp cận, sở hữu và sử dụng xe.

Hệ thống showroom và xưởng dịch vụ

Sau hơn 3 năm về Việt Nam, Lynk & Co sở hữu hệ thống 41 showroom, có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc. Việc hiện diện ở các thành phố lớn giúp người dùng có thể tiếp cận sản phẩm mới, chủ sở hữu xe thuận tiện hơn trong việc bảo dưỡng định kỳ và sử dụng các dịch vụ tiêu chuẩn chính hãng.

Tổ hợp showroom Lynk & Co và Geely được vận hành bởi Tasco Auto (Ảnh: Lynk & Co).

Các showroom của Lynk & Co tại Việt Nam đều thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, tích hợp các chức năng như: khu vực trưng bày xe, tư vấn sản phẩm, lái thử, trải nghiệm công nghệ… Hệ thống xưởng dịch vụ cũng trang bị đầy đủ các thiết bị chẩn đoán chuyên dụng, có sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ sư được đào tạo theo chuẩn chính hãng.

Từ đầu tháng 8, Tasco Auto, nhà phân phối chính thức Lynk & Co tại Việt Nam áp dụng loạt nâng cấp, cải thiện quy trình nhằm tăng năng lực cung ứng phụ tùng, giảm thời gian chờ đợi cho chủ sở hữu xe Lynk & Co.

Theo đó, hãng đặt mục tiêu đáp ứng khoảng 90% phụ tùng sửa chữa thông thường. Thời gian cung ứng phụ tùng từ tổng kho đến xưởng dịch vụ trong 1-3 ngày. Rút ngắn thời gian chờ phụ tùng đặt hàng gấp còn 15-18 ngày.

Nhân viên điều phối kho phụ tùng Lynk & Co tại Hà Nội (Ảnh: Lynk & Co).

Với các dòng xe của Lynk & Co, hãng đặt mục tiêu xử lý thành công 99% các trường hợp lỗi, hỏng hóc phát sinh, nâng khả năng cung ứng phụ tùng lên 97%. Cuối năm nay, hãng dự kiến vận hành tổng kho phụ tùng mới đặt tại TPHCM.

Các dòng xe mới ra mắt và hoạt động tương tác người dùng

Nằm trong chiến lược mở rộng và phát triển thương hiệu, từ đầu năm Lynk & Co đã ra mắt 3 dòng xe thế hệ mới, hiện cung cấp đa dạng tuỳ chọn cho thị trường, từ động cơ đốt trong truyền thống, hybrid, hybrid cấp độ cao và xe thuần điện.

Bộ đôi Lynk & Co 02 và 03 tại lễ ra mắt hôm 12/8 (Ảnh: Lynk & Co).

Trong đó, Lynk & Co 900 là dòng SUV flagship của thương hiệu, 02 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng ở Việt Nam và phiên bản nâng cấp cho Lynk & Co 03 với giá bán dễ tiếp cận người dùng.

Việc bổ sung loạt sản phẩm mới giúp Lynk & Co Việt Nam phân phối đa dạng tùy chọn cho người dùng, từ xe động cơ đốt trong truyền thống, hybrid, hybrid cấp độ cao và thuần điện. Hoạt động trưng bày và lái thử xe cũng được hệ thống showroom, đại lý toàn quốc tổ chức hàng tuần.

Giải đấu Pickle ball do Tasco Auto bảo trợ quy tụ hàng trăm người tham dự (Ảnh: Lynk & Co).

Hãng cũng tổ chức các hoạt động nhằm tăng gắn kết với chủ sở hữu xe, những người có thời gian dài gắn bó với Lynk & Co thông qua chuỗi chương trình Co:Talk và sự kiện Lynk & Co Road Trip. Gần nhất, hãng tổ chức giải đấu Pickle ball nhằm kết nối tinh thần thể thao và khách hàng, quy tụ gần 200 chủ xe Lynk & Co và Geely, đối tác, lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên và KOLs…

Lynk & Co Việt Nam cũng tiên phong đưa ra chương trình bàn giao xe cá nhân hóa, đặc biệt dành cho các chủ xe Lynk & Co 900 tại hệ thống showroom chính hãng.

Ngoài các hoạt động offline, hãng cũng đẩy mạnh phát triển ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm kết nối khách hàng, cập nhật thông tin sản phẩm, đăng ký tham dự các sự kiện của hãng. Với Lynk & Co 900, ứng dụng còn hỗ trợ các tính năng điều khiển xe từ xa.

Ca sĩ Văn Mai Hương nhận bàn giao mẫu SUV flagship Lynk & Co 900 (Ảnh: Lynk & Co).

Sau hơn 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co là một trong những thương hiệu có cách tiếp cận người dùng khác biệt, đồng thời khái niệm thương hiệu New Premium được định vị rõ ràng, thông qua dải sản phẩm ở nhiều phân khúc và tối ưu điểm chạm với người dùng thực tế.