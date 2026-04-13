Limo Green bán chạy nhất quý I; xe xăng ghi dấu ấn nhờ CX-5, Xpander

Kết thúc quý I, xu hướng của thị trường ô tô Việt Nam vẫn tập trung vào các dòng xe thuần điện, cụ thể là dải sản phẩm của VinFast, nhờ chính sách miễn phí sạc đến năm 2029, kết hợp với nhiều chương trình ưu đãi giảm giá. Trong đó, mẫu Limo Green giữ vị thế dẫn đầu, với doanh số 12.471 chiếc.

Ngoài Limo Green, mẫu VinFast VF 3 cũng gây chú ý khi bán được hơn 10.000 chiếc trong 3 tháng đầu năm. Đồng thời, các mẫu VF 5, VF 6 và VF MPV 7 cũng có mặt, giúp xe Việt thống trị một nửa bảng xếp hạng.

Dù vậy, không phải tất cả các mẫu xe thuần điện của VinFast đều có thể áp đảo ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Những cái tên như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander, Toyota Yaris Cross và Ford Ranger đều ghi nhận doanh số lũy kế trong quý I vượt mốc 4.000 chiếc.

Trong đó, Mazda CX-5 vẫn là sản phẩm số 1 tại phân khúc SUV cỡ C. Mitsubishi Xpander tuy không còn là lựa chọn hàng đầu của khách Việt khi tìm mua xe MPV đa dụng, nhưng vẫn thu hút được nhiều khách hàng hơn dòng VF MPV 7 - phiên bản gia đình của VinFast Limo Green.

Ngoài ra, Ford Everest dù đứng cuối top 10 trong quý I nhưng vẫn giữ vị thế thống trị nhóm SUV hạng D. Tương tự, Ranger tiếp tục nắm giữ phần lớn thị phần phân khúc xe bán tải.

Ngoài một nửa danh sách thuộc về xe Việt, xe Nhật chiếm 3 vị trí, xe Mỹ có 2 đại diện, trong khi xe Hàn vẫn vắng bóng.