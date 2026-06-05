Lexus RX 2028 sẽ có thay đổi lớn ở màn hình trung tâm

Bốn năm sau khi thế hệ thứ năm của Lexus RX ra mắt, thời điểm hiện tại được xem là phù hợp để mẫu xe này có bản nâng cấp giữa vòng đời. Những hình ảnh chạy thử mới nhất xác nhận Lexus đang thực hiện điều đó, dù những thay đổi có thể không rõ rệt, khiến nhiều người khó nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một nguyên mẫu RX cho thấy mẫu SUV này sẽ được tinh chỉnh thiết kế phần đầu (Ảnh: Baldauf).

Một nguyên mẫu màu trắng của mẫu SUV hạng trung này đã bị bắt gặp khi đang chạy thử tại đường đua Nürburgring (Đức) và khu vực lân cận. Chi tiết đáng chú ý nằm ở lớp ngụy trang. Chỉ phần đầu xe được dán ngụy trang, trong khi toàn bộ thân xe phía sau được để lộ.

Có thể thấy lớp ngụy trang ở đầu xe che đi lưới tản nhiệt được thiết kế lại. Hiện chưa rõ chi tiết nào sẽ tạo nên sự khác biệt so với RX hiện hành, nhưng họa tiết lưới tản nhiệt có thể sẽ được thay đổi nhẹ. Ngoài ra, nhiều khả năng phần cản trước phía dưới cũng được tinh chỉnh, cùng với các hốc gió mới.

Nguyên mẫu này vẫn sử dụng cụm đèn pha giống RX hiện tại, nhưng không loại trừ khả năng chúng sẽ được chỉnh sửa trước khi phiên bản nâng cấp chính thức ra mắt. Tương tự, đèn hậu và cản sau cũng có thể được thay đổi, dù điều này chưa thể hiện trên chiếc xe thử nghiệm này.

Thay đổi đáng chú ý trong khoang lái

Những nâng cấp quan trọng hơn nhiều khả năng sẽ nằm bên trong khoang lái. Nếu như mẫu RX hiện nay sử dụng màn hình giải trí trung tâm được tích hợp liền mạch vào bảng táp-lô và nối liền với cụm đồng hồ kỹ thuật số thì những bức ảnh chụp qua kính lái của nguyên mẫu mới cho thấy xe sẽ có màn hình giải trí dạng nổi độc lập, tương tự thiết kế trên mẫu ES thế hệ mới và Lexus TZ.

Khoang lái sẽ có màn hình giải trí mới tương tự Lexus TZ (Ảnh: Baldauf).

Nhiều chi tiết nội thất khác cũng được kỳ vọng sẽ giống mẫu TZ. Chẳng hạn, núm xoay điều chỉnh âm lượng có thể sẽ được đặt ngay dưới màn hình, trong khi các bề mặt cảm ứng có thể được tích hợp trên táp-lô để điều chỉnh nhiệt độ. Ngoài ra, xe cũng có thể được trang bị vô lăng và bảng đồng hồ kỹ thuật số mới.

Hệ truyền động gần như giữ nguyên

Không nên kỳ vọng sẽ có những thay đổi về mặt cơ khí. Danh mục động cơ hiện tại gần như chắc chắn sẽ được giữ nguyên. Điều đó đồng nghĩa với việc động cơ tăng áp 2.4L 4 xi-lanh tiếp tục được sử dụng, cho công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 430Nm ở phiên bản tiêu chuẩn, hoặc lên tới 366 mã lực và 461Nm trên biến thể RX 500h F Sport.

Nhiều khả năng sẽ không có thay đổi đáng kể về hệ truyền động (Ảnh: Baldauf).

Các phiên bản hybrid RX 350h và hybrid sạc điện RX 450h+ cũng được cho là tiếp tục góp mặt, đều sử dụng động cơ 2.5L làm nền tảng.

Lexus nhiều khả năng sẽ giới thiệu RX nâng cấp trong vòng một năm tới. Tại thị trường Bắc Mỹ, mẫu xe này có thể là phiên bản 2028.