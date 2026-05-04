Mới đây, trên trang chủ của Lexus, thương hiệu xe sang này đã công bố những hình ảnh đầu tiên về mẫu SUV hoàn toàn mới. Tên gọi cũng như kích thước của xe vẫn chưa được tiết lộ.

Lexus hé lộ về thời điểm ra mắt SUV mới (Ảnh: Carscoops).

Theo các chuyên gia, mẫu SUV hoàn toàn mới này sẽ là phiên bản thuần điện của chiếc Lexus TX. Qua hình ảnh được Lexus công bố, kiểu dáng của mẫu SUV này có những nét tương đồng với dòng xe Toyota Highlander mới. Tuy nhiên, phần mui không được vuốt nhiều về phía sau, giúp tối ưu không gian cho hàng ghế sau.

Theo dự đoán, phần đầu sẽ được thiết kế vuông vức, tương đồng với Lexus GX mới. Gần đây, một mẫu xe chạy thử nghiệm của Lexus đã bị bắt gặp trên đường, đây nhiều khả năng là nguyên mẫu của chiếc SUV hoàn toàn mới mà Lexus chuẩn bị ra mắt.

Hình ảnh phần đầu xe được hé lộ (Ảnh: Carscoops).

Dựa trên bản chạy thử, có thể nhận định mẫu SUV này có thiết kế cụm đèn chiếu sáng trước tách rời (đèn pha và đèn định vị), lưới tản nhiệt khung đơn, mâm hợp kim thiết kế lạ mắt. Tuy nhiên, phần kính chắn gió và tay nắm cửa có nét tương đồng với các dòng xe của Toyota.

Mẫu SUV hoàn toàn mới này có thể sẽ được trang bị 3 hàng ghế, màn hình thông tin giải trí 14 inch và sử dụng các vật liệu nội thất cao cấp.

Dự kiến chiều dài tổng thể của xe là khoảng 5.050mm, chiều dài cơ sở 3.050mm và sử dụng nền tảng khung gầm TNGA-K - tương đồng với Toyota Highlander 2027.

Mẫu xe mới của Lexus trên đường chạy thử (Ảnh: Carscoops).

Vào năm 2023, Lexus đã đăng ký bản quyền hai tên gọi TZ450e và TZ550e. Nhiều khả năng mẫu SUV thuần điện này sẽ có hai tùy chọn hệ truyền động: một phiên bản dẫn động cầu trước công suất khoảng 221 mã lực và một phiên bản dẫn động 4 bánh có công suất khoảng 338 mã lực.

Xe được trang bị các tùy chọn pin 77kWh và 95,8kWh, cho phạm vi di chuyển ước tính hơn 500km.

Khi được bán ra, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các dòng SUV chạy điện như Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 hay Volvo EX90. Mẫu SUV mới của Lexus dự kiến có giá bán khoảng 50.000 USD tại thị trường Mỹ.