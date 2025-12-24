Tình huống diễn ra vào tối 23/12 trên đường Hùng Vương, thành phố Cần Thơ.

Lao vào sườn ô tô khách, người đi xe máy ngã bay sang làn đường ngược chiều (Video: Sang Phạm).

Hiện chưa có thông tin về tình hình thương vong. Người chia sẻ video do camera hành trình ô tô ghi lại cho biết va chạm với xe máy đã khiến xe khách bị vỡ cửa kính.

Trong tình huống trên, khi ô tô đã bật xi-nhan bên trái, báo hiệu chuẩn bị chuyển hướng, lẽ ra xe máy lách sang bên phải ô tô nếu muốn vượt lên, để không tạo sự xung đột giao thông.

"Tôi nghĩ là người đi xe máy tưởng ô tô khách chỉ chuyển làn, không lường trước tình huống ô tô quay đầu. Nhưng dù thế nào thì xe máy vượt bên trái như vậy là kỹ năng kém, quá nguy hiểm", tài khoản Đức Linh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Minh Đức cũng có ý kiến tương tự: "Người đi xe máy xử lý tình huống thật lạ, thấy ô tô bật xi-nhan trái mà lại tăng ga để vượt bên trái ô tô là sao nhỉ? Hay là người đi xe máy không tập trung quan sát? Thấy ô tô chuẩn bị chuyển sang trái thì mình phải lách sang bên phải mới đúng logic chứ, hoặc ít nhất đang vượt mà thấy ô tô quay đầu thì phải dừng lại chờ".