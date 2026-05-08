Land Cruiser Hybrid mở bán tại Australia với giá tương đương gần 3 tỷ đồng

Sau Trung Đông và một số thị trường Đông Âu, Toyota vừa ra mắt Land Cruiser Hybrid tại Australia. Đây là mẫu Land Cruiser mạnh nhất từng được bán ra, đồng thời cũng có giá cao nhất, dù vẫn rẻ hơn đáng kể so với “người anh em” Lexus LX700h.

Toyota bán chọn lọc mẫu Land Cruiser Hybrid ở một số thị trường nhất định (Ảnh: Toyota).

Tại Australia, Land Cruiser Hybrid có hai phiên bản. GR Sport thiên về off-road giữ nguyên gói thiết kế quen thuộc từ bản V6 tiêu chuẩn, sử dụng vi sai chống trượt cầu sau.

Trong khi đó, bản Sahara ZX hướng tới sự sang trọng, với cản trước thiết kế riêng và hốc gió được tinh chỉnh để tạo khác biệt cho phiên bản hybrid, sử dụng vi sai khóa cầu trước và cầu sau cùng hệ thống treo động lực điện tử E-KDSS.

Ngoài khác biệt về ngoại hình, cả hai đều sử dụng chung hệ truyền động hybrid i-Force Max gồm động cơ V6 3.5L tăng áp kép cũng đang được dùng cho các mẫu Toyota Tundra và Lexus LX700h.

Hệ thống hybrid này cho công suất kết hợp 457 mã lực và mô-men xoắn 790Nm. Như vậy, đây là mẫu Land Cruiser mạnh nhất từ trước tới nay, mạnh hơn 153 mã lực và 90Nm so với bản máy dầu V6 3.3L tăng áp kép tiêu chuẩn.

Hệ thống có thể hoạt động bằng năng lượng điện, động cơ xăng, hoặc kết hợp cả hai.

Land Cruiser Hybrid được trang bị hệ thống lái trợ lực điện, trong khi phiên bản dùng động cơ diesel vẫn giữ hệ thống lái trợ lực thủy lực (Ảnh: Toyota).

Hệ thống hybrid tự sạc kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với một mô-tơ điện. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh quen thuộc của Toyota. Riêng bản GR Sport tiếp tục sử dụng hệ thống treo nâng cấp và khóa vi sai điện tử.

Ngoài hệ truyền động, các trang bị dành riêng cho bản hybrid gồm: hệ thống trợ lực lái điện và ổ cắm điện 220V công suất 1.500W ở phía sau. Điểm hạn chế duy nhất là bản hybrid không có tùy chọn 7 chỗ, với 3 hàng ghế, chỉ có cấu hình 5 chỗ.

Trang bị nội thất của bản Land Cruiser Hybrid (Ảnh: Toyota).

Toyota Land Cruiser 300 Hybrid dự kiến có mặt tại đại lý ở Australia vào giữa năm nay. Phiên bản GR Sport có giá khởi điểm 156.060 AUD (tương đương 2,98 tỷ đồng), trong khi bản Sahara ZX nhỉnh hơn đôi chút ở mức 156.810 AUD (2,99 tỷ đồng).

Như vậy, phiên bản hybrid đắt hơn khoảng 8.900 AUD (170 triệu đồng) so với các biến thể Land Cruiser 300 dùng động cơ V6 thông thường. Đây là mẫu xe Toyota đắt thứ hai tại Australia, chỉ xếp sau Tundra Platinum cũng sử dụng hệ truyền động hybrid i-Force Max.

Phiên bản cao nhất Land Cruiser Hybrid Sahara ZX rẻ hơn khoảng 40.000 AUD (763 triệu đồng) so với mẫu Lexus LX700h có cùng nền tảng kỹ thuật.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Toyota Land Cruiser LC300 HEV hiện được phân phối với giá khởi điểm 345.900 AED, tương đương 2,48 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9.

Gần đây, một số showroom kinh doanh ô tô tư nhân tại Hà Nội đã bắt đầu chào bán các suất nhận xe Toyota Land Cruiser Hybrid sớm, với mức chênh 500 triệu đồng, thậm chí có nơi yêu cầu số tiền chênh lên tới 700 triệu đồng. Giá bán của phiên bản hybrid hiện chưa được hé lộ, nhưng chắc chắn cao hơn mức 4,58 tỷ đồng của phiên bản thuần xăng hiện hành.