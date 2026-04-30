Làm gì khi bé quấy khóc, không hợp tác khi ngồi ghế trẻ em trên ô tô?

Từ ngày 1/7, việc chở trẻ nhỏ trên ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn, trong đó có ghế dành riêng cho trẻ em, là vi phạm luật giao thông và sẽ bị phạt.

Cụ thể, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ ô tô chỉ có một hàng ghế, theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách, theo luật sửa đổi, bổ sung được ban hành vào cuối năm 2025.

Cho bé ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em trên ô tô vừa an toàn vừa tuân thủ luật giao thông (Ảnh: Motherswork).

Lâu nay quen bế con nhỏ ngồi trong lòng hoặc để bé ngồi tự do trên ghế khi đi ô tô, nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc thuyết phục bé ngồi ghế dành riêng cho trẻ em. Không ít bé quấy khóc, không hợp tác, khiến phụ huynh mất kiên nhẫn và bỏ cuộc, dẫn đến nguy cơ mất an toàn và bị phạt.

Vậy làm thế nào để giúp bé vui vẻ, tự giác và thoải mái khi ngồi ghế trẻ em trên ô tô?

Chọn ghế phù hợp, sử dụng đúng cách

Để bé hợp tác, cha mẹ trước tiên cần loại bỏ ghế ngồi không phù hợp với độ tuổi hoặc cân nặng, đệm lót không đủ êm, dây đai cài không đúng cách...

Với trẻ sơ sinh, cần dùng ghế dạng nôi nghiêng 30-45°, lắp quay mặt về phía sau.

Với trẻ từ 16 tháng đến 3 tuổi hoặc đạt chiều cao 76-100cm, dùng ghế có tựa lưng và dây đai riêng.

Với trẻ 3-6 tuổi hoặc cao trên 100cm, dùng ghế có tựa lưng và kết hợp dây an toàn của xe.

Với trẻ từ 6 tuổi hoặc đạt chiều cao trên 125cm, chuyển sang ghế nâng (booster seat) để có thể cài dây an toàn qua vai và hông đúng chuẩn an toàn.

Cần chọn ghế trẻ em phù hợp với độ tuổi và cân nặng của bé (Ảnh: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia).

Khi đã chọn đúng loại ghế, cần chú ý lắp đặt ghế và cài dây an toàn đúng cách, không vặn xoắn, không quá lỏng hoặc quá chặt. Phần dây đai ngang ngực cần nằm đúng vị trí, không cọ vào cổ và cằm gây khó chịu cho bé.

Tạo thói quen cho trẻ càng sớm càng tốt

Lý tưởng nhất là luyện cho bé nằm/ngồi trong nôi/ghế dành riêng cho trẻ em trên ô tô ngay từ khi mới sinh. Trẻ lớn lên với việc ngồi ghế riêng, cài dây an toàn sẽ có xu hướng duy trì thói quen này suốt đời.

Nếu đã lỡ bỏ qua giai đoạn sơ sinh lý tưởng đó, tùy độ tuổi của trẻ, cần áp dụng phương pháp rèn luyện và tập làm quen riêng.

Với trẻ khoảng 2-5 tuổi, có thể cho bé bắt đầu làm quen bằng việc ngồi ghế trẻ em trong những chuyến đi ngắn, lặp lại thường xuyên, rồi dần dần tăng độ dài của hành trình. Nếu phải ngồi một chỗ quá lâu, nhất là khi trước đó đã quen không ngồi ghế riêng, sẽ khiến trẻ thấy gò bó, bức bối.

Việc dừng xe để đi vệ sinh, ra ngoài đi lại cho đỡ mỏi chân mỏi lưng sau mỗi 1-2 tiếng sẽ giúp cả người lớn và trẻ em thư giãn, có tâm lý thoải mái hơn.

Cảm giác buồn chán khi phải ngồi im một chỗ quá lâu cũng là yếu tố khiến bé phản đối việc ngồi ghế trẻ em. Vì thế, khi bắt đầu hành trình, có thể cho bé thực hiện một số hoạt động yêu thích, như đọc chuyện, hát, chơi trò chơi... để bé "bận rộn", cảm thấy vui vẻ, hào hứng với chuyến đi, không có cảm giác gò bó, xa lạ khi ngồi trên ghế trẻ em.

Ngoài ra, trong quá trình di chuyển, bé có thể cảm thấy đói, mệt, buồn ngủ, hoặc say xe... nên cáu gắt, quấy khóc. Vì thế, tùy theo nhu cầu của bé, cha mẹ có thể chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống yêu thích hoặc bình sữa, điều chỉnh nhiệt độ, tư thế ngồi... để tạo cảm giác dễ chịu về thể chất, bé sẽ có xu hướng hợp tác hơn khi ngồi ghế trẻ em.

Với trẻ lớn hơn, hãy giải thích rõ về tác dụng của ghế an toàn và tạo thói quen bằng kỷ luật: Nếu không ngồi ghế trẻ em, không cài dây an toàn thì không được đi chơi cùng cả gia đình.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần luôn cài dây an toàn để làm gương cho con.