Lái xe đường dài dịp 30/4: Chuẩn bị kỹ để hành trình an toàn, suôn sẻ

Vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày, lưu lượng phương tiện trên đường bộ thường tăng cao, kéo theo nguy cơ ùn tắc và va chạm.

Để có một chuyến đi an toàn, tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng, người lái xe cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ phương tiện đến kế hoạch di chuyển.

1. Kiểm tra xe, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ

Trước mỗi hành trình, việc kiểm tra tổng thể tình trạng xe là yếu tố tiên quyết. Các hạng mục quan trọng cần lưu ý gồm lốp, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, ắc-quy hoặc pin (đối với xe điện), điều hòa và các loại dung dịch như dầu nhớt, nước làm mát, nước rửa kính...

Nên sạc đầy pin hoặc đổ đầy nhiên liệu trước khi khởi hành (Ảnh: Nhật Minh).

Người dùng cũng nên đổ đầy nhiên liệu hoặc sạc đầy pin trước khi xuất phát. Với xe điện, thời gian sạc lâu và hạ tầng trạm sạc chưa phủ rộng khiến việc chuẩn bị trước càng trở nên cần thiết.

Hiện nay, nhiều loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm… đã được tích hợp trên ứng dụng điện tử, tạo thuận tiện khi sử dụng. Tuy nhiên, với những giấy tờ chưa được số hóa, tài xế vẫn cần mang theo bản cứng để tránh rủi ro.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo tài khoản thu phí không dừng (ETC) đủ tiền để tránh gián đoạn khi qua trạm. Với các cung đường đèo núi, nhiều sương mù, việc dán phim vàng lên đèn chiếu sáng cũng là giải pháp giúp tăng khả năng nhận diện từ xe đối diện.

2. Trang bị vật dụng cần thiết

Các thiết bị hỗ trợ an toàn và cứu hộ nên được chuẩn bị sẵn trên xe, như bơm điện, cáp kích bình, bộ kích nổ ắc-quy. Đây là những vật dụng hữu ích trong các tình huống thường gặp như xịt lốp hoặc hết điện.

Ngoài ra, dây kéo xe, cọc tiêu hình nón, tam giác phản quang cũng rất cần thiết khi xe gặp sự cố. Những vật dụng này giúp cảnh báo các phương tiện khác, hạn chế nguy cơ tai nạn.

Người lái xe cũng nên mang theo nước uống và đồ ăn dự trữ, phòng trường hợp tắc đường kéo dài. Nước đóng chai dung tích 500ml hoặc 1,5 lít là lựa chọn phù hợp. Đồ ăn nên là thực phẩm khô như bánh quy, lương khô, đóng gói nhỏ để tiện sử dụng.

Một số vật dụng khác như quần áo dự phòng, chăn mỏng, đèn pin, bật lửa, sạc dự phòng và túi sơ cứu cũng nên có sẵn trên xe.

3. Lên kế hoạch hành trình hợp lý

Việc tìm hiểu trước đường đi sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian khi có thể lựa chọn lộ trình và tính toán các điểm dừng nghỉ hợp lý (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Việc chủ động xây dựng lộ trình di chuyển giúp hạn chế tình trạng ùn tắc và tiết kiệm thời gian. Người lái nên tham khảo trước cung đường, điểm dừng nghỉ và lựa chọn thời điểm khởi hành phù hợp.

Khởi hành vào sáng sớm hoặc tối muộn là giải pháp giúp tránh khung giờ cao điểm. Đồng thời, nên nghỉ ngơi sau mỗi 2-3 giờ lái xe để đảm bảo thể trạng và sự tập trung.

Nếu có thể, nên thay phiên lái xe để giảm mệt mỏi. Điều này đặc biệt quan trọng với những hành trình dài hoặc khi có trẻ nhỏ đi cùng.

4. Tuân thủ luật và ứng xử văn minh

Tài xế cần có ý thức chấp hành luật giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người đồng hành (Ảnh: C.T.).

Tuân thủ quy định giao thông là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tài xế, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống giám sát ngày càng chặt chẽ. Các lỗi phổ biến như sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ hay không giữ khoảng cách an toàn cần được tuyệt đối tránh.

Bên cạnh đó, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cũng đóng vai trò quan trọng. Nhường đường khi xe phía sau xin vượt, giữ thái độ bình tĩnh, tránh tranh cãi hay xung đột sẽ góp phần tạo môi trường giao thông an toàn hơn.

Trong trường hợp ùn tắc, việc giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn sẽ giúp hạn chế tình trạng rối loạn giao thông. Tâm lý nóng vội không giúp cải thiện tốc độ di chuyển mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

5. Lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết xấu

Thời tiết dịp nghỉ lễ có thể diễn biến phức tạp, đặc biệt ở khu vực miền núi với mưa và sương mù. Khi tầm nhìn hạn chế, người lái nên sử dụng đèn chiếu gần để tránh hiện tượng phản xạ ánh sáng gây lóa.

Việc bám theo vạch kẻ đường giúp giữ đúng làn, đặc biệt trên các cung đường đèo quanh co. Đồng thời, cần duy trì khoảng cách an toàn để có đủ thời gian xử lý tình huống.

Trong điều kiện mưa lạnh, không nên bật điều hòa quá ấm để tránh hiện tượng kính bị hấp hơi, làm giảm tầm nhìn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì thói quen lái xe an toàn sẽ giúp hành trình dịp nghỉ lễ trở nên thuận lợi, giảm thiểu rủi ro và mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho mọi hành khách.

Chúc các bạn lái xe an toàn, vạn dặm bình an!