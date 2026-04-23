Kiểm định khí thải xe máy, giải pháp trung hòa cho việc chuyển đổi xanh

Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo vùng, hạn chế xe máy xăng trong 9 phường thuộc Vành đai 1 theo khung giờ cụ thể. Các phường này gồm Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ.

Quyết định này được đông đảo người dân ủng hộ và đánh giá là hợp lý, trong bối cảnh thành phố cần có thời gian nâng cấp hạ tầng trước khi tiến tới việc chuyển đổi xanh hoàn toàn.

Lộ trình đang được hoàn thiện và theo hướng có lợi cho người dùng xe xăng, giúp người dân làm quen với sự chuyển đổi. Đồng thời, điều này sẽ giúp các hãng xe có thêm thời gian triển khai dải sản phẩm phù hợp, ví dụ như Yamaha và Honda đã có động thái đẩy mạnh ở lĩnh vực xe máy điện.

Mẫu Honda UC3 đã ra mắt nhưng chưa được công bố giá bán (Ảnh: CTV).

Với mục tiêu hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2050, việc những thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM bắt đầu kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1/7 được xem là giải pháp trung hòa, hạn chế phương tiện phát thải cao nhưng không yêu cầu người dùng phải đột ngột chuyển đổi hoàn toàn sang xe máy điện.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) khẳng định các thành viên đều ủng hộ chủ trương kiểm soát khí thải xe máy.

“Từ năm 2018, VAMM đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải triển khai đo kiểm khí thải cho hơn 19.000 xe mô tô, xe gắn máy tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, qua đó đóng góp dữ liệu thực tiễn cho việc xây dựng chính sách”, đại diện hiệp hội thông tin.

Mô tô (dung tích trên 50cm3) sản xuất/nhập khẩu trước năm 2008 áp dụng mức 1, xe xuất xưởng trong giai đoạn 2008-2016 áp dụng mức 2, và xe được sản xuất/nhập khẩu từ 2017 đến 30/6/2026 áp dụng mức 3. Từ ngày 1/7, mô tô sản xuất/nhập khẩu cần áp dụng mức 4 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý, trong dự thảo Thông tư 47 mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến, xe máy sản xuất dưới 5 năm không cần đăng kiểm trực tiếp. Theo đại diện của VAMM, đề xuất trên là hợp lý, để tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Hiện tại, hầu hết xe máy xăng trên thị trường đã đạt tiêu chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên (EURO 3). Tuy nhiên, chất lượng khí thải của xe trong quá trình sử dụng còn phụ thuộc vào việc bảo dưỡng; do đó, xe dưới 5 năm tuổi vẫn có rủi ro phát thải cao nếu không được bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nhiều bộ phận như họng ga, kim phun, lọc gió, bugi… cần được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ nhằm giúp động cơ đốt nhiên liệu hiệu quả, qua đó duy trì chất lượng phát thải phù hợp với quy định (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù khách Việt có xu hướng chuyển sang các dòng xe máy điện trong thời gian gần đây, “sân chơi” của các dòng xe máy xăng vẫn sôi động. Theo số liệu của VAMM, các hãng xe thành viên (Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha) bán được tổng cộng 729.121 xe trong quý I, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường Việt Nam còn nhiều thương hiệu khác, nhưng con số trên vẫn phần nào phản ánh bức tranh toàn cảnh. Trong đó, Honda tiếp tục chiếm hơn 80% thị phần, với tổng cộng 612.923 xe được tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản chỉ phân phối 2 dòng xe máy điện là ICON e: và CUV e: dưới dạng bán hoặc cho thuê. Mẫu UC3 đã ra mắt nhưng chưa được công bố giá bán. Lượng xe hai bánh của Honda bán ra vẫn chủ yếu là các sản phẩm thuần xăng.