Kia Sportage ưu đãi đặc biệt, lần đầu tiên bản Premium có giá 769 triệu đồng

Kia Sportage đang phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ mới, nổi bật trong phân khúc SUV cỡ C nhờ thiết kế táo bạo theo triết lý “Opposites United”, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và tự nhiên. Xe gây ấn tượng với dải LED ban ngày hình boomerang và lưới tản nhiệt cỡ lớn đặc trưng.

Khoang nội thất hướng đến trải nghiệm công nghệ với màn hình cong panoramic liền mạch, thiết kế tối giản và không gian rộng rãi phù hợp cho gia đình. Xe cũng được trang bị nhiều tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện thông minh và sạc không dây.

Với chương trình ưu đãi mới, giá bán thực tế của Kia Sportage tại Việt Nam chỉ dao động 769 - 979 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Về vận hành, Sportage có nhiều tùy chọn động cơ gồm xăng Smartstream 2.0L và 1.6 Turbo, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển từ đô thị đến đường trường.

Với chính sách ưu đãi mới nhất, Kia Sportage đang sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc. Phiên bản cao cấp Premium lần đầu tiên được đưa về mốc giá chỉ từ 769 triệu đồng, mở ra cơ hội nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng yêu thích SUV cao cấp, thiết kế thể thao hiện đại, công nghệ tiện nghi hàng đầu cùng cảm giác lái thư thái, thoải mái và phấn khích.

Bên cạnh kiểu dáng cá tính, khác biệt, Kia Sportage còn thu hút khách hàng nhờ trang bị tiện nghi, công nghệ vượt trội (Ảnh: Kia Việt Nam).

Cụ thể, bên cạnh mức niêm yết vốn đã được đánh giá cạnh tranh trong phân khúc, Kia Sportage được áp dụng thêm chính sách giảm giá 30-50 triệu đồng tùy phiên bản. Nhờ vậy, giá bán thực tế của mẫu xe này hiện chỉ từ 769-979 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước đây; giúp mẫu xe này mở rộng khả năng tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng.

Phiên bản Sportage 1.6T Signature AWD cao cấp nhất của mẫu xe này sau ưu đãi, giá thực tế xuống còn 979 triệu đồng. Đây là mức giá dễ tiếp cận hơn với một mẫu SUV trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) cùng cấu hình động cơ tăng áp, cảm giác lái vượt trội so với nhiều mẫu xe trong phân khúc.

Sportage 1.6T Signature AWD còn trang bị loạt tiện nghi hiện đại. Có thể kể đến cụm màn hình cong với 2 màn hình kích thước 12,3’’, gồm một màn hình đa thông tin và một màn hình giải trí trung tâm; hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Sportage 1.6T Signature AWD sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa Harman Kardon; điều hòa tự động hai vùng độc lập; tất cả ghế ngồi bọc da cao cấp, riêng ghế lái có thêm tính năng nhớ vị trí, hàng ghế trước đi kèm chức năng chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát.

Ngoài ra, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn ADAS thông minh với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm phía trước…

Phiên bản Sportage 1.6T Signature AWD sử dụng hệ dẫn động 4 bánh cùng trang bị “full” (đầy đủ) tiện nghi, công nghệ hiện có mức giá thực tế 979 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Trong khi đó, phiên bản Sportage 2.0G Signature cũng được áp dụng ưu đãi 30 triệu đồng, đưa giá bán thực tế còn khoảng 899 triệu đồng.

Với động cơ xăng smartstream 2 lít, phiên bản này là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng gia đình sử dụng xe thường xuyên trong đô thị ưu tiên sự êm ái, tiện nghi và chi phí vận hành hợp lý đồng thời vẫn sở hữu nhiều trang bị công nghệ tương đồng bản cao cấp, từ hệ thống giải trí, tiện nghi nội thất cho đến các tính năng an toàn chủ động để di chuyển khi đi du lịch cuối tuần hay các dịp lễ, tết.

Phiên bản Sportage 2.0G Premium thuộc nhóm tùy chọn cao cấp, được đánh giá cao về trang bị cũng được ưu đãi lên tới 50 triệu đồng. Sau ưu đãi, chi phí khách hàng sở hữu phiên bản này lần đầu tiên giảm xuống còn 769 triệu đồng, mức thấp nhất kể từ khi mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam.

Bản Sportage 2.0G Premium thuộc nhóm tùy chọn cao cấp lần đầu có giá 769 triệu đồng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Việc sở hữu mức giá cạnh tranh giúp phiên bản Premium trở thành lựa chọn SUV cao cấp hấp dẫn hơn trong cùng phân khúc. Không chỉ nổi bật về giá trị, phiên bản này còn vượt trội về tiện nghi và công nghệ với thiết kế nội thất hiện đại cùng hàng loạt tính năng hỗ trợ lái và an toàn thông minh.

Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, camera 360 độ, tính năng khởi động từ xa… mang đến trải nghiệm tiện nghi, an toàn và đẳng cấp.

Mẫu xe phù hợp với nhóm khách hàng cá nhân hay gia đình trẻ, cần một mẫu xe đa dụng nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm tiện nghi, trong khi ngân sách đầu tư ban đầu không quá cao.

Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giữa giá bán và giá trị sử dụng, chính sách ưu đãi mới của Kia Sportage không chỉ góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe trong phân khúc, mà còn mang đến cơ hội để khách hàng yêu thích mẫu xe SUV cao cấp của Kia có thể sở hữu mẫu xe với chi phí tối ưu và trải nghiệm khác biệt.