Kia Carnival Royal 4 năm tuổi được rao bán ngang giá xe sang

Trước khi nâng cấp lên thế hệ mới, Kia Carnival tại Việt Nam từng được phân phối thêm phiên bản Royal, hướng tới nhóm khách hàng doanh nhân. Khác với bản thường, biến thể này có điểm nhấn là khoang trước và sau được ngăn cách, đồng thời chỉ có hai ghế dạng thương gia, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi ấn tượng.

Dù không còn được mở bán, Carnival Royal vẫn nhận được sự quan tâm nhất định của người dùng khi xuất hiện trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, việc bán lại mẫu xe này không dễ dàng, có thể mất giá tới hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Ví dụ, chiếc xe trong bài viết này, đã đi khoảng 25.000km.

Kia Carnival Royal có phần nóc xe nhô cao hơn bản thường, nhằm gia tăng không gian cho khoang hành khách và hệ thống trần xe cao cấp (Ảnh: Dong Ngo).

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, chiếc Kia Carnival Royal 2022 này được một cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội rao bán vào cuối năm 2025 với mức giá 1,999 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có khách quan tâm nên cơ sở này hạ giá xuống 1,73 tỷ đồng.

Ở mức giá này, chiếc Kia Carnival Royal đã qua sử dụng không chỉ ngang một số sedan hạng sang như BMW 3-Series (từ 1,549 tỷ đồng), mà còn tiệm cận nhiều mẫu MPV cỡ lớn mới trên thị trường.

Chẳng hạn, Peugeot Traveller có giá niêm yết từ khoảng 1,499 tỷ đồng và lăn bánh tại Hà Nội khoảng 1,7-1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, GAC M8 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá từ 1,699 tỷ đồng.

Vào thời điểm năm 2022, Kia Carnival Royal có giá bán lẻ đề xuất 2,579 tỷ đồng, và lên tới 2,85 tỷ đồng khi cộng thêm các chi phí đăng ký cần thiết.

Như vậy, sau gần 4 năm, chiếc Carnival Royal này mất giá trung bình 280 triệu đồng mỗi năm.

Ngoại thất của xe còn khá mới do ít sử dụng (Ảnh: Dong Ngo).

Dựa vào hình ảnh được cung cấp, nội thất của xe còn khá mới, đặc biệt là khoang sau. Phần da Nappa của bộ ghế thương gia vẫn căng, chưa có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Ngoài đệm đỡ chân chỉnh điện, massage, sưởi và làm mát, phiên bản này sở hữu nhiều trang bị ấn tượng như TV 32 inch, màn hình cảm ứng 5 inch dùng để điều khiển các tính năng trong xe, tủ lạnh mini. Bên cạnh đó, trần xe được bọc da Alcantara hiệu ứng trời sao, sàn xe được ốp gỗ tự nhiên.

Khoang sau còn có bàn gập gọn phục vụ nhu cầu làm việc của các ông chủ, tất cả các cửa kính đều có rèm (Ảnh: Dong Ngo).

Ở khoang lái, xe có hai màn hình 12,3 inch, đi kèm hệ thống âm thanh thương hiệu Bose. Phiên bản này sở hữu nhiều tính năng an toàn nâng cao, như: hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường…

Khoang lái vẫn còn khá mới so với tuổi đời của xe. Các chi tiết thường xuyên sử dụng như vô-lăng, ghế ngồi, bệ tì tay chưa có dấu hiệu xuống cấp (Ảnh: Dong Ngo).

Về khả năng vận hành, Kia Carnival Royal 2022 được trang bị động cơ Smartstream 2.2D CRDi mã hiệu D4HE, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 440Nm.

Với những người dùng hoặc doanh nghiệp cần phương tiện chuyên chở phục vụ lãnh đạo hay khách VIP, chiếc Kia Carnival Royal 2022 này có thể là lựa chọn đáng quan tâm. Phân khúc của chiếc xe Hàn Quốc này cũng có nhiều cái tên đáng chú ý như BYD M9 hay Volkswagen Viloran.

Tuy nhiên, hiện chưa có mẫu xe nào trong phân khúc sở hữu TV 32 inch và khoang lái tách biệt hoàn toàn như Carnival Royal.