Không mặn mà với hybrid, VinFast có thể sản xuất xe điện mở rộng phạm vi?

Trong đại hội cổ đông của Tập đoàn Vingroup diễn ra vào sáng 22/4, Chủ tịch Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ tiếp tục tập trung vào xe điện, bất chấp xu hướng quay lại với dòng xe hybrid ở một số thị trường. Dù vậy, ông Vượng vẫn để ngỏ hướng đi khác với thương hiệu ô tô thuần Việt.

Theo ông, VinFast có thể nghiên cứu thêm các giải pháp công nghệ nhằm khắc phục những hạn chế của xe điện, như kéo dài quãng đường di chuyển hoặc xử lý các tình huống người dùng hết pin, thiếu trạm sạc.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không lựa chọn phương án quay lại mô hình xe sử dụng động cơ xăng truyền động trực tiếp.

Cuối năm 2025, một thương hiệu lốp xe ô tô được xem là đối tác lớn nhất của VinFast từng tổ chức một sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, trong đó có sự xuất hiện của dòng lốp dành cho mẫu xe hybrid hoàn toàn mới được cho là của VinFast (Ảnh: Bạch Trung).

Giới chuyên gia cho rằng, điều này khá phù hợp với mô hình xe điện mở rộng phạm vi – EREV (Extended Range Electric Vehicle). Dù được liệt vào danh sách "xe lai", song xe EREV chỉ vận hành bằng động cơ điện và có tầm hoạt động xa với bộ pin lớn (có thể lên tới 300km tùy nhà sản xuất).

Trong khi đó, máy xăng cỡ nhỏ (hoặc máy phát) trên xe EREV chỉ có tác dụng bổ trợ và nạp lại năng lượng, không kết nối trực tiếp với hệ truyền động. Bộ phận này sẽ chỉ kích hoạt khi lượng pin xuống thấp, như một biện pháp dự phòng khi người dùng "lỡ" đi quá.

Nếu làm xe EREV, VinFast cũng có thể tận dụng được hệ thống trạm sạc sẵn có, đồng thời tận dụng tối đa nền tảng công nghệ động cơ điện đã được phát triển. Điều này vẫn phù hợp với định hướng “hãng xe sinh thái, xe điện” của doanh nghiệp Việt.

Tại thị trường quốc tế, các mẫu xe EREV thường được trang bị cổng sạc ngoài hỗ trợ sạc chậm (AC) và sạc nhanh (DC) (Ảnh: VF).

Cuối năm 2025, Reuters từng đưa tin về việc VinFast đang xem xét trang bị cho một số mẫu xe loại động cơ đốt trong (ICE) cỡ nhỏ, để sạc lại pin và tăng phạm vi di chuyển. Trang này cho biết, từ tháng 11, một nhóm kỹ sư đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu việc biến VF 9 thành xe EREV.

Đồng thời, hãng đã đăng ít nhất 3 tin tuyển dụng trên nền tảng LinkedIn để bổ sung chuyên gia về EREV vào đội ngũ phát triển sản phẩm. Như vậy, phiên bản mới của VF 9 có thể được bổ sung động cơ xăng để hỗ trợ nạp thêm năng lượng, trong khi động cơ điện vẫn đảm nhận vai trò vận hành chính.

VinFast VF 9 hiện hành đang có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 600km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP (Ảnh: VF).

Hiện tại, dải sản phẩm ô tô điện (BEV) của VinFast đang có tổng cộng 13 sản phẩm thuần điện, trải dài từ mini-car, hạng A cho đến hạng E. Nếu bổ sung thêm xe EREV, hãng xe Việt sẽ đem tới thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, khắc phục những hạn chế hiện hữu của xe điện.

Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng của xe EREV có thể sẽ không hấp dẫn như xe thuần điện. Với kết cấu có thêm động cơ đốt trong cỡ nhỏ hoặc máy phát, việc thay dầu nhớt và kiểm tra định kỳ là điều bắt buộc.