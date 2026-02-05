Khi khám phá không chỉ là đi xa: Škoda ghi dấu hành trình tại Việt Nam

Với nhiều người Việt, ô tô từ lâu gắn với tâm lý sở hữu và chuẩn mực giữ xe: xe phải mới, phải sạch, phải được chăm kỹ. Cách nhìn này khiến chiếc xe dễ trở thành một tài sản cần bảo vệ, thay vì một phần của trải nghiệm sống.

Với nhiều người, chiếc xe không còn được nhìn như một tài sản, mà là một người bạn đồng hành trên mỗi hành trình (Ảnh: Škoda Việt Nam).

Trong bối cảnh đó, chiến dịch “Ghi dấu mỗi hành trình” của Škoda đặt ra câu hỏi “Điều gì tạo nên giá trị của một chuyến đi?”.

Thay vì chỉ tập trung truyền thông vào công nghệ hay thông số, thương hiệu ô tô châu Âu lựa chọn kể câu chuyện từ góc độ sử dụng thực tế. Chiếc xe như một người bạn đồng hành giúp con người mở rộng trải nghiệm, đi xa hơn trong cả những hành trình thường nhật.

Những dấu vết trên xe không còn là điều cần tránh, mà trở thành minh chứng cho một hành trình được sống trọn vẹn (Ảnh: Škoda Việt Nam).

Theo thông điệp của chiến dịch, những dấu vết trên xe không còn là điều cần tránh. Một vết bẩn sau chuyến dã ngoại, hay một hành trình còn dang dở có thể được nhìn như bằng chứng của việc chiếc xe đang được dùng đúng vai trò. Từ đó, Škoda gợi mở một mối quan hệ gần gũi hơn giữa con người và chiếc xe, không chỉ cùng di chuyển, mà cùng trải nghiệm và cùng ghi dấu.

Tinh thần này được thể hiện xuyên suốt trong video quảng bá của chiến dịch, nhấn mạnh sự chuyển dịch trong cách nhìn từ giữ gìn để không hao mòn sang đón nhận dấu ấn để hành trình có ý nghĩa.

Cách tiếp cận này cũng được xem là một nỗ lực định vị thương hiệu trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, khi trải nghiệm sử dụng và phong cách sống trở thành một phần quan trọng trong lựa chọn của người tiêu dùng.

Song song thông điệp, Škoda cũng giới thiệu hệ sản phẩm đang hiện diện tại Việt Nam gồm Kodiaq, Karoq, Kushaq, Slavia và Octavia RS. Mỗi mẫu xe hướng đến đáp ứng sự đa dạng trong nhu cầu từ gia đình, đô thị đến di chuyển đa dụng, nhưng cùng chia sẻ một định hướng. Đó là bền bỉ để đồng hành, linh hoạt để khám phá và đủ thực tế để sống cùng người dùng trong nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Chiến dịch được lan tỏa qua các hoạt động truyền thông ngoài trời, gắn tinh thần khám phá với nhịp sống hằng ngày (Ảnh: Škoda Việt Nam).

Thông qua “Ghi dấu mỗi hành trình”, Škoda phát đi tín hiệu cho chặng đường dài hạn tại Việt Nam trong việc ưu tiên trải nghiệm thực tế, nuôi dưỡng tinh thần khám phá mỗi ngày và mở rộng sự hiện diện bằng danh mục sản phẩm phù hợp nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau.