“Khai tử” nhiều mẫu xe điện, Ford chuyển hướng sang công nghệ gì?

Canh bạc với xe điện của Ford đang tiếp tục để lại hệ quả nặng nề, buộc hãng phải công bố kế hoạch tái cấu trúc các tài sản và lộ trình sản phẩm liên quan đến xe điện tại Mỹ. Việc này đi kèm cái giá không nhỏ, khi Ford cho biết sẽ ghi nhận khoảng 19,5 tỷ USD chi phí đặc biệt trong báo cáo tài chính.

Không chỉ “ném tiền qua cửa sổ”, Ford còn cho biết sẽ không tiếp tục sản xuất một số mẫu xe điện cỡ lớn, khi hiệu quả kinh doanh không còn khả thi do nhu cầu thấp hơn kỳ vọng, chi phí cao và những thay đổi về quy định. Điều này có thể liên quan tới việc hãng quyết định khai tử mẫu F-150 Lightning thuần điện, để sau đó hồi sinh nó dưới dạng xe bán tải chạy điện mở rộng phạm vi (EREV).

Doanh số không được như kỳ vọng khiến Ford dừng sản xuất mẫu F-150 Lightning thuần điện (Ảnh: Ford).

Hãng cũng xác nhận sẽ không sản xuất mẫu xe van điện thương mại từng lên kế hoạch cho thị trường châu Âu. Dự án xe van điện tại Bắc Mỹ cũng bị hủy bỏ, sẽ được thay thế bằng một mẫu van thương mại giá phải chăng, sử dụng động cơ xăng và hybrid.

Ford từng từ bỏ kế hoạch làm mẫu xe điện ba hàng ghế, nhưng vẫn cam kết phát triển các mẫu xe điện mới dựa trên nền tảng khung gầm Universal EV Platform. Đây sẽ là những mẫu xe nhỏ gọn, giá rẻ, với phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 2027, giá khoảng 30.000 USD.

Xoay trục sang xe hybrid và xe điện mở rộng phạm vi

Bên cạnh việc dừng phần lớn xe thuần điện, Ford xác nhận sẽ mở rộng lựa chọn hệ truyền động, bổ sung nhiều xe hybrid và xe điện mở rộng phạm vi (EREV). Hãng kỳ vọng đến năm 2030, ba loại hệ truyền động này sẽ chiếm khoảng 50% tổng doanh số toàn cầu, so với mức 17% hiện nay.

Để đạt mục tiêu đó, Ford đang lên kế hoạch ra mắt nhiều dòng hybrid khác nhau. Có mẫu sẽ tập trung vào yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, có mẫu thiên về tính năng vận hành. Ngoài ra, có thể trông đợi các mẫu hybrid có khả năng cấp điện đang ngày càng được ưa chuộng.

Ở mảng xe điện mở rộng phạm vi, Ford có ý nhắc tới việc thế hệ thứ hai của F-150 Lightning sẽ có thêm các phiên bản dùng công nghệ này. Như vậy có nghĩa là các mẫu SUV cỡ lớn của hãng cũng sẽ có phiên bản tương tự, như Ford Expedition và Lincoln Navigator.

Ford cho biết đến cuối thập kỷ này, gần như mọi mẫu xe trong danh mục sản phẩm của hãng sẽ có phiên bản hybrid hoặc hệ truyền động đa năng lượng.

Vì không còn hứng thú với xe thuần điện, Ford quyết định đổi tên nhà máy từ Tennessee Electric Vehicle Center thành Tennessee Truck Plant. Nhà máy này sẽ sản xuất các xe bán tải chạy xăng giá rẻ từ năm 2029 - một thay đổi đáng chú ý, bởi trước đó cơ sở này được quy hoạch để sản xuất mẫu F-150 Lightning thế hệ kế tiếp.

Kinh doanh pin - hướng đi mới của Ford

Dù huỷ bỏ phần nhiều mẫu xe điện, Ford vẫn công bố kế hoạch gia nhập lĩnh vực hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin. Mảng kinh doanh mới này sẽ cung cấp giải pháp bán hàng và dịch vụ nhằm hỗ trợ lưới điện cũng như nhu cầu ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu.

Sự xoay trục như vậy trong chiến lược sản phẩm một phần xuất phát từ việc Ford đang dư thừa công suất sản xuất pin. Do đó, hãng sẽ chuyển đổi nhà máy tại Glendale, Kentucky sang sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng pin tiên tiến dung lượng trên 5MWh. Cơ sở này sẽ chế tạo các thỏi pin LFP dạng lăng trụ, mô-đun lưu trữ năng lượng và container sạc nhanh 20ft.

Ngoài ra, Ford cũng công bố rằng khu BlueOval Battery Park của hãng tại Marshall, bang Michigan sẽ tập trung vào các giải pháp lưu trữ năng lượng dân dụng, song song với việc chế tạo thỏi pin LFP lăng trụ cho các mẫu xe dựa trên nền tảng khung gầm Universal EV Platform.

Trong tuyên bố chính thức, CEO Jim Farley nhấn mạnh: “Đây là sự chuyển dịch xuất phát từ nhu cầu khách hàng, nhằm xây dựng một Ford mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và sinh lời tốt hơn. Thực tế vận hành đã thay đổi, và chúng tôi đang tái phân bổ vốn vào những cơ hội tăng trưởng có lợi nhuận cao hơn; đó là Ford Pro - các dòng bán tải và xe van dẫn đầu thị trường, xe hybrid, cùng những mảng biên lợi nhuận cao như kinh doanh lưu trữ năng lượng bằng pin”.