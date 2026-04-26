Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 sau khi trải nghiệm lái thử

Ô tô điện VinFast cho cảm giác lái “đã” hơn tưởng tượng

Trong ba ngày cuối tuần (24-26/4), khu vực lái thử chương trình “Hào khí sông Lam” tại Vincom Hà Tĩnh thu hút đông đảo người dân đến đăng ký. Dàn xe từ VF 3 đến VF 9 được ban tổ chức bố trí ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ khách tham quan và trải nghiệm trên các cung đường thực tế ở Hà Tĩnh.

Chia sẻ tại chương trình, nhiều khách hàng cho biết, ban đầu chỉ đến với tâm lý tò mò, muốn xem xe điện chạy ra sao. Tuy nhiên, sau vài vòng cầm lái, nhiều người lại cảm thấy hào hứng.

Anh Võ Văn Anh (trú xã Hương Khê, Hà Tĩnh), người có nhiều năm sử dụng xe xăng, ấn tượng rõ nhất với khả năng phản hồi và tăng tốc của xe điện.

“Trước đây tôi nghĩ xe điện chỉ êm thôi, khó ‘bốc’ như xe xăng. Nhưng khi trực tiếp lái thử thì hoàn toàn khác. Xe tăng tốc rất nhanh, gần như không có độ trễ. Khi cần vượt xe khác, phản hồi rất tự tin. Cảm giác lái ‘đã’ hơn tôi nghĩ”, anh Văn Anh nhận xét.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Bảo Yến (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lại đánh giá cao mẫu D-SUV VF 8 vì dễ điều khiển, cho chị cảm giác nhẹ nhàng, an toàn.

“Xe dễ kiểm soát, vận hành chắc chắn và an toàn. Tôi nghĩ đi trong phố sẽ rất thoải mái”, chị Yến bày tỏ.

Cũng như chị Yến, anh Nguyễn Văn Đồng, một khách hàng đến từ phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đánh giá cao sự ổn định của xe điện sau khi trải nghiệm xe VF 9.

Anh Đồng nhận xét, xe vận hành êm ái, liền mạch, không có cảm giác giật, phù hợp cho cả di chuyển trong phố lẫn đi đường dài, đặc biệt là với địa hình thực tế tại Hà Tĩnh.

Anh Đồng đánh giá cao không gian nội thất và hệ thống tiện ích trên xe. “Nội thất VF 9 được thiết kế hiện đại, rộng rãi, tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Các tiện ích đều hướng đến người dùng, mang lại cảm giác tiện nghi, thoải mái đúng chất của một dòng xe cao cấp”, anh Đồng nhận định.

Vượt 70km lái thử, “chốt” ngay xe sau trải nghiệm

Sau khi trực tiếp cầm lái và lắng nghe tư vấn, nhiều khách hàng cũng nhìn nhận rõ hơn về sự phù hợp và hiệu quả sử dụng lâu dài của xe điện.

Ông Trương Văn Liên (74 tuổi, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) chia sẻ, trước đây ông nghĩ xe điện chỉ phù hợp ở đô thị lớn. Tuy nhiên, hệ thống trạm sạc của V-Green hiện đã phủ khắp nơi, khiến quan điểm của ông cũng thay đổi. Cùng đó, chi phí vận hành thấp của xe điện là điểm đáng lưu ý.

Ông Liên nhận định: “Sử dụng xe điện tiết kiệm, ít bảo dưỡng. Hãng còn miễn phí sạc thời gian dài. Nếu tính lâu dài thì thấy phù hợp với điều kiện kinh tế”, ông Liên nói. Sau trải nghiệm, ông cho biết sẽ lên kế hoạch mua xe điện trong thời gian tới.

Không ít khách hàng đã đi đến quyết định đặt cọc ngay sau khi trực tiếp trải nghiệm tại chương trình “Hào khí sông Lam”, trong đó có chị Lê Thị Hồng Thanh (xã Kỳ Anh).

Từng làm việc tại nước ngoài và sử dụng xe điện nên khi về nước, chị Thanh đã chủ động tìm hiểu các dòng xe điện Việt. Khi biết thông tin về chương trình “Hào khí sông Lam”, chị không ngần ngại vượt hơn 70km tới Vincom Hà Tĩnh để trực tiếp trải nghiệm.

“Tôi đã tìm hiểu từ trước, nhưng phải đến khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy rõ sự khác biệt của xe điện VinFast. Tôi quyết định đặt cọc mua luôn chiếc VinFast VF 7. Với tầm giá dưới 1 tỷ đồng, đây là một lựa chọn hợp lý”, chị Thanh nói.

Tại sự kiện, khách hàng có cơ hội xuống tiền các dòng xe điện Việt với ưu đãi kép: mức hỗ trợ trực tiếp 6-10% trên giá bán ngay khi mua xe, đi kèm ưu đãi 3% trường hợp đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 4.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn trả góp xe chỉ từ 0 đồng trả trước và lãi suất cố định 5-7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6-10% trực tiếp). Đi cùng đó là chính sách miễn phí sạc pin áp dụng tới 10/2/2029, tương đương gần 3 năm không phải lo về chi phí vận hành.

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm sản phẩm, sự kiện “Hào khí sông Lam” còn trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân Hà Tĩnh trong dịp cuối tuần với nhiều hoạt động âm nhạc, biểu diễn ảo thuật, minigame tương tác dành cho cả gia đình.