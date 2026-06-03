Italjet Dragster 700 - Mô tô lập dị giá 428 triệu đồng tại Việt Nam

Sáng 3/6, một đại lý kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân giới thiệu mẫu Italjet Dragster 700 với giá bán 428 triệu đồng. Đại lý này dự kiến đưa về Việt Nam 25 chiếc trong năm 2026 theo hình thức đặt hàng trước dành cho những khách hàng đăng ký sớm.

Italjet là thương hiệu xe máy có trụ sở tại Bologna (Italy), được thành lập vào năm 1959. Dải sản phẩm của hãng được thiết kế theo hướng phi truyền thống, khoe vẻ đẹp cơ khí, ít sử dụng các tấm ốp nhựa như các mẫu xe tay ga khác trên thị trường.

Tính tới thời điểm hiện tại, dải sản phẩm Italjet tại Việt Nam bao gồm các mẫu: Dragster 300, Dragster 700 và sắp tới là Roadster 400. Tất cả đều được bán thông qua đại lý nhập khẩu tư nhân.

Dragster 700 được coi là "anh cả" trong dải sản phẩm của Italjet, với ngoại hình đồ sộ và trang bị động cơ mạnh nhất. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.120 x 1.124 x 1.230mm, khoảng sáng gầm 170mm và trọng lượng 190kg.

Dù mang kiểu dáng xe tay ga phân khối lớn (maxi scooter), Italjet Dragster 700 thực chất là xe côn tay.

Italjet Dragster 700 giống như một mẫu concept bước ra từ một triển lãm ô tô xe máy, với những đường nét cắt xẻ táo bạo, cùng bộ khung thép dạng mắt cáo được thiết kế lộ ra bên ngoài. Đèn pha và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED.

Thiết kế của Italjet Dragster 700 ấn tượng về mặt thị giác, nhưng đổi lại rất phức tạp ở công đoạn rửa, vệ sinh xe.

Mẫu xe này được trang bị hai camera hành trình, gắn ở đầu xe và đuôi xe, có thể trích xuất dữ liệu thông qua Bluetooth.

Màn hình LCD màu kích thước 5 inch, có khả năng kết nối với thiết bị di động thông qua Bluetooth. Người dùng sẽ điều khiển màn hình này thông qua cụm nút bấm bên tay trái. Phía dưới màn hình có cổng sạc USB và Type-C. Xe không có tính năng thay đổi chế độ lái.

Xe dùng chìa khóa thông minh Smart Key. Bình xăng dung tích 16 lít nằm ngay phía dưới được thiết kế lộ ra bên ngoài.

Yên xe được thiết kế góc cạnh, phân tầng, nhưng phía dưới không có cốp hay các tiện ích thường có trên các mẫu xe tay ga phổ thông.

Italjet Dragster 700 sử dụng rất nhiều món đồ "hàng hiệu" trong giới mô tô, như phanh Brembo, phuộc upside-down của Marzocchi, lốp Pirelli Diablo Rosso cùng ống xả đôi đặt cao của Akrapovic.

Bên cạnh đó là loạt công nghệ hiện đại như chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh, kiểm soát lực kéo, giám sát áp suất lốp và hỗ trợ dẫn đường Google Maps. Mâm xe có kích thước 15 inch.

Hệ thống treo phía sau trang bị công nghệ ISAS lấy cảm hứng từ giải đua MotoGP đã được cấp bằng sáng chế cho Italje, cho phép người dùng chỉnh độ cứng mềm của hệ thống treo tùy theo nhu cầu.

Động cơ là loại xi-lanh đôi, dung tích 698cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 69 mã lực và mô-men xoắn gần 70Nm. Xe sử dụng hộp số 6 cấp, truyền động bằng dây xích. Tốc độ tối đa có thể đạt 190km/h.

Nhìn chung, sự hiện diện của Italjet Dragster 700 chỉ mang ý nghĩa làm đa dạng thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng thích các mẫu mô tô độc lạ, có tính sưu tầm cao. Xe cũng không có đối thủ trực tiếp vì vẫn "một mình một kiểu" với lối thiết kế mô tô phong cách xe tay ga này.

Ở tầm giá 400 triệu đồng, trên thị trường mô tô Việt Nam hiện có một số mẫu xe phổ biến như Yamaha T-Max (409 triệu đồng), Honda Rebel 1100 (400 triệu đồng) hay Kawasaki Z1100 (409 triệu đồng).