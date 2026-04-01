Hyundai triệu hồi Palisade 2026 vì lỗi dây an toàn

Cụ thể, tại thị trường Mỹ, Hyundai vừa phát đi thông báo triệu hồi đến các chủ xe Palisade đời 2026 với lỗi liên quan đến cụm dây an toàn của hàng ghế thứ ba.

Theo đó, người dùng có thể làm hỏng hệ thống dây điện bên trong khi kéo quá mạnh, khiến đèn cảnh báo của dây đai an toàn hoạt động không còn chính xác.

Hyundai Palisade thế hệ mới có thiết kế bề thế (Ảnh: Hyundai).

Đợt triệu hồi này liên quan đến 46.787 chiếc Palisade đời 2026 (thuộc phiên bản Limited và Calligraphy). Trong thông báo, hãng xe Hàn Quốc đã phát hiện vấn đề này vào tháng 1 và ngay lập tức tiến hành điều tra.

Sau hơn 3 tháng điều tra, Hyundai nghi ngờ vấn đề trên nằm ở hệ thống dây điện và quyết định triệu hồi xe. Hãng cho biết đã nhận được 5 thông báo từ người dùng về vấn đề trên. May mắn là chưa có tai nạn nào xảy ra liên quan đến lỗi này.

Hãng xe Hàn Quốc sẽ khắc phục lỗi bằng cách thay thế bộ dây điện, với chiều dài khoảng 10cm. Các kỹ thuật viên của Hyundai cũng có thể thay thế cả cụm dây an toàn để xử lý vấn đề triệt để.

Hyundai Palisade 2026 có đa dạng phiên bản để khách hàng lựa chọn (Ảnh: Hyundai).

Đây không phải lần đầu tiên hai phiên bản Limited và Calligraphy của dòng SUV 3 hàng ghế Hyundai Palisade 2026 bị triệu hồi tại thị trường Mỹ và Canada. Vào tuần trước, Hyundai đã tạm dừng bán Palisade thế hệ mới do lỗi ghế ngồi.

Theo thông báo từ Hyundai Motor Company, trong một số trường hợp, hệ thống ghế điện trên xe Palisade 2026 (chủ yếu là trên phiên bản Limited và Calligraphy) có thể không nhận diện đầy đủ việc có người ngồi hoặc vật cản, làm tăng nguy cơ kẹp người/vật trong quá trình ghế gập hoặc trượt.

Hàng ghế thứ 2 trên Hyundai Palisade 2026 (Ảnh: Hyundai).

Sự cố có thể xảy ra khi người dùng gập ghế điện hàng hai hoặc hàng ba, hoặc khi sử dụng chức năng "một chạm" để gập và trượt hàng ghế thứ hai, giúp việc ra vào hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, một bé gái 2 tuổi đã tử vong tại bang Ohio (Mỹ) vào ngày 7/3 trong một sự cố liên quan đến chiếc Palisade.

Hyundai xác nhận đã biết sự việc, nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Lỗi này khiến Hyundai dự kiến triệu hồi khoảng 68.500 xe Palisade đời 2026 tại Mỹ và Canada. Việc triệu hồi tại Australia cũng đang được triển khai.